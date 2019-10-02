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Все про:Зеленский (3096) Путин (25082) Донбасс (19509)

 Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин

Путин считает, что Зеленский получил тяжелое наследие от своих предшественников, но в первую очередь он должен решить, каким образом Киев будет развивать отношения с Донбассом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал Путин.

Путин отметил, что Украина за последние годы оказалась в очень тяжелом состоянии.

"Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - продолжил он.

Кроме того, Путин отметил, что даже не знает, какие из отраслей украинской промышленности остались в жизнеспособном состоянии.

"Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование", - сказал Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путин тупое писклявое чмо": в Петербурге задержан мужчина, написавший протестный слоган на заборе Русского музея. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3151705
 
 
 Топ комментарии
 
монике зеленски остается сыграть на "дудке" путина.. Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин - Цензор.НЕТ 1634
точнее - зелена шмаркля УЖЕ исполнила соло для х*уйла под овации зебилов
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хозяин моники зеленской - даёт прямые указание своей бубочке...
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"Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование"

Ну куда ж нам до мирового лидера во всех этих отраслях - параши. Хотя, может ху@лу не сообщают его холуи, что их ракеты падают через раз, самолёты тоже не намного лучше. И самое главное, что ж эта падла при упоминании наследия союза не вспомнило что парашке достались месторождения газа, нефти и прочие источники рашинского "экономического чуда".
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В этой всей теме суть одна СТРАХ !Все кто там поняли что им крышка что в рашке что здесь.Вот они и обсыраются от страха за свои действия.Пытаются как ужи на сковородке выиграть свою жизнь.Они знают что здесь их сразу на нары или убьют.Никто не будет терпеть эту мразь.То что было в Марике это только начало дальше будет хуже для них.
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Чтож, будем восстанавливать Донбасс за свой счет. Засучим рукава и будем работать. Да, наши налоги будут уходить туда, а что делать? Это наша земля и наши люди!
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Никто не будет его восстанавливать.Это неактуально в любом виде.
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Денєх нєт. Нехай звернуться до їхньої коханої паРаші.
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Это наша землю, но люди в основном уже не наши.
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Это наша земля, но люди в основном уже не наши.
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что ж, будете восстанавливать, да, ваши налоги будут уходить туда, потому, что вы пришли войной на чужую землю и ответить придется!!!! Засучите рукава и будете работать
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У ***** вже ботокс перекис зовсім. Територія Донецької і Луганської області і так є Україна. Те, що кацапи її заселили після Голодомору своїми свинями не означає, що вона їхня. Кому неподобається - на історичну родіну, ягель збирати. Якщо там і влаштовувати вибори, то тільки для вирішення питання: скільки їх там взагалі і з кацапськими паспортами зокрема.
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ЭТА СКОТИНЯКА И ДРУГ зеленого наполеона моники зеленски ----УЖЕ УКАЗЫВАЕТ,КАК НАДО ВЕСТИ УКРАИНЕ,ПОРОХ ЕГО ДАВНО УЖЕ НАХ ПОСЛАЛ ,а этот ******* проглотил кусок говна и усрался !!!!!!!!
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Не треба так кричати, барбарискин. І формула штангенциркуля, і мінські договорняки, і особливий статус дамбвабве - це все потужна реформа сивочолого кондитера.
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гандон, а виконання формули сивочолого - це чия заслуга?
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Це яка? Відвести важке озброєння, бо "мирний план" чи чергове "перемирья"?
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те що нібито "кацапи її заселили після Голодомор" - фейк.
Я учился в луганской школе, закончил в 91 году - 36 учеников - 25 украинцев. Подруга училась на гд позже - школа в центре - 41 ученик - 20 - украинцев. Станица говорила на украинском, весь север области - украиноязічній.
хватит транслировать пропаганду РФ, что Донбасс заселен не украинцами.
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Извените. не соглашусь с вами. Наверное старше вас лет на 20. потому. что школу закончила в 70-десятых. Родилась и выросла в маленьком городке на границе с Россией. Как то в детстве не замечалось. а вот теперь с сестрами вспоминаем соседей. и . да. у нас вся улица была заселена переселенцами. Были родом из Мордовии. из России. У детей соседей не было ни дедушек. ни бабушек из ближайших сел. И наша бабушка переехала из Таганрогского уезда. говорила на хорошем украинском. Потому. что и там была Украина. А то. что в паспотрах тогда ставили национальность. так нас и не спрашивали. Или по матери. или по отцу. Так мы две сестры в паспорте украинки . а одна русская
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Вот так: не было ни Иловайска, ни "северного ветра", ни "военторга", ни 13 тысяч убитых российской армией воинов ВСУ.

73% - падаль зелёная; так вам хочется пожелать чтобы в вашу дверь вошли кирзовые сапоги асвабадителей, и сделали с вами то же самое что они сделали с Донецком и Луганском.
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що ви розказуєте? цього не може бути в принципі - Формула Штанмайєра не передбачає такого!!!
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истеричка! ты в одну строку Иловайск и Зе не ставь! Одно дело -- мальдифская лолка и другое - нормальный президент Украины.
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нормальний використаний прєзік ***** - так точніше.
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Не з Донбасом, а з Лугандоном, це поперше, а подруге Вовік вже і так окреслив початок цих відносин однобічним припиненням вогню, обміном полонених і навіть відвіденням військ під Станицею Луганською. Що це пуйло ще хоче?
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репарации от оккупанта отменяются. Вот и все отношения.
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Ваше Порося допустило всі ці котли, бо дуже був зайнятий -- ховав гроші по офшорах, та не продавав Рошен. Щоб таке Зеля зробив, ви би його взагалі розірвали ))
До речі, де там припинення війни за два тижні?
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Минские соглашения подписывал Пеца,где четко указал что должна сделать Украина,к сожалению
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а зачем тогда Зе что-то подписывал вчера?
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Знайдеш подісь Пеці - ставлю віскарь, не знайдеш - ударся об стіну. Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4874
Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 3626
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Ти в пеінті обрізав, вона мала бути в самому низу Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4719 шах і мат
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НАТО нет, Евросоюз нет, все деньги туда, на остальных забить, вот как должны развиваться отношения 😊
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"Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин" - а какое твоё собачее дело, кремлёвский ублюдок, чего суёшь своё поганое рыло в чужие дела, а в самом вопросе эта мразь приучает, что Украина и Донбасс, как бы разные, равноправные страны.
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Согласен !!!!!!! Как что - так мы там не причем а командует же ??????
Кто вааааще вас спрашивает
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Путін вже все придумав. Тепер поради дає.Бо хто ж навчить молодого, недосвіченого ,погано освіченого,зеленого колегу ?
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"Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - продолжил он.
...
Меседж зрозуміли. "Харош дурить ото, малоросьі, ану домой в родную говень".
І найстрашніше, що Моніка готова заскавчати і поповзти на колінах, косплеячи з себе (разом з Україною) жалюгідну, мокру побиту сучку. "Прасти нас, дурньіх, царь-батюшко! Пригрей дурньіх хохоликов!"
...
В німецькій мові є слово Blasen, співзвучне з нашим "блазень".
Подивіться на одне з його значень:

3. вульг. сосать (пенис), делать минет
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Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования и привлечении к ответственности всех виновных в гибели журналиста Джамаля Хашогги. С момента его гибели прошел ровно год. В ЕС обращают внимание на то, что следствию не удалось ответить на многие вопросы.

__________________
Вон Путлер развязал войну в Донбассе, погибло много людей, но что-то ЕС не вопит ни о каком расследование, еще и задницу Путлеру вылизывают. А тут вдруг решили проявить принципиальность, с чего вдруг?!
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"Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование".

А везде, где всунула свой тухес вонючая параша, всё это "расцвело": "Карабах", "ПМР", Абхазия, Ю.Осетия, Крымняш, Сирия, Венесуэла... Только Иран с КНДР "процветают" благодаря завезённым из параши ракетам и ядерным боеголовкам. Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4663
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Та даже самая параша с собственным носом - в глубоком упадке! недоразвитая.
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Отличньій повод ответить Пуйлу испьітаниями ракет средней дальности!
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Никак не будет "развивать"... Потому как нет никакого Донбаса...
Есть Донецкая и Луганская обл, территории которых частично принадлежат местному криминалитету "крышу" которому поддерживает колосс на глиняных ногах именуемый ВС РФ.
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А как он сам будет вьіводить вооружения с Донбасса , там же целая танковая армия !
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А навіщо виводити? В нас джавелінів рівно стільки, скільни в них танків. Відразу і на переплавку Єнакієво
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Донецкий угольньій бассейн нерентабельньій.... закрьіть
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Наконец в Украине Президент, за которого искренне волнуется Кремль и всячески желает ему успеха!
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Кукловод подал голос.У марионетки задергались конечности.
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Оно,ботоксное, уже открыто дает указания и советы своему ставленнику.
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А че там решать!
Всех граждан др государств -лугандона и рашки - за скрепный бугор.
А с оставшимися 50-100 как то разберемся.
Дадим добровольцам там земельку. Нацикам - землю под тренир базы. НАТО и США тоже позволим там построить базы и воен городки.
Не вижу проблем вообще.
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гiвно больше на лолкин щыкалад похоже.
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ну, зєбобкам краще знати на що їхнє гівно зє схоже.
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прокси-бот. ваша ольгинская версия здесь не учитывается. холоп *****.
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вже приїхав, зедебілушко. Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 7913
і сьогодні
«Капитуляция не пройдет»: В Одессе будут митинговать против подписания Украиной «формулы Штайнмайера»

18:00 біля Дюка. Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 9781
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это не зеленскому решать, у нас царей нет
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Интересно, кто украл эти предприятия Луганска? *****, часом, не знает?! Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4605


- Луганский машиностроительный: вывезен в Россию;
- "Сотый завод": вывезен в Россию;
- ГП ЦКБМ "Донец", известный технологией по выращиванию кристаллов для микроэлектронной промышленности (уникален в своем роде): вывезен в Россию;
- Луганский завод горноспасательного оборудования "Горизонт" - порезан на металлолом;
- "Лугцентрокуз": производство остановлено, восстановить его невозможно из-за низкого напряжения в контактной сети, которое не позволяет запустить электропечи;
- "Трансмаш": производство заморожено, оборудование пилится на металлолом;
- "Лугансктепловоз": был приватизирован российской компанией, с тех пор производство остановлено, оборудование выпиливается;
- "Полипак": вывезен в Россию;
- "Маршал" - вывезен в Россию, на территории завода обустроена рембаза и стоянка для артиллерии;
- Луганский трубопрокатный завод: производство остановлено, завод вырезается на металлолом;
- "Вторчермет": порезан на металлолом;
- Луганский завод прокатных валков: частично разрушен, большинство уцелевших станков готовится к вывозу в Россию;
- Брянсковский рудоремонтный завод (в городке Брянка): полностью распилен на металлолом;
- Чернухинская база запаса тягового подвижного состава (т.н. "вагонное депо"): порезано на металлом (включая вагоны и подъездные пути);
- Оборонный завод космической промышленности "Юность" - вывезен в Россию;
- Луганский литейно-механический - порезан на металлолом.
- Завод металлопроката "ПрокатСервис" - разворован;
- Завод автоклапанов - разворован;
- Луганский авиаремонтный завод - вывезен в Россию;
- "ЛугаТерм" - разворован;
- Стахановский ферросплавный комбинат: порезан на металлолом, якобы переплавлен на Алчевском меткомбинате;
- Стахановский вагоностроительный завод: производство заморожено.
- Луганский фармзавод: выпускает запрещенные медпрепараты.

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Обидно конечно НО лучше своя пустыня чем рашистский концлагерь.
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Ще в 2009 році китайці зробили для кацапського ринку отаку добірку значків - але ґепічно зафейлили переклад... Принаймні так здавалося тоді.
Пройшло 10 років - і оцей витриманий, немов стара бормотуха, значок треба подарувати Моніці замість ордену за політичні досягнення:

Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 4431
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Ну и кто теперь осудит Западную Украину, если она вдруг решит жить в Евросоюзе под защитой НАТО, а не с уродами, которые за пустые обещания продали себя и своих детей людоедам?
(C)
@JuntaChronicles
🤔
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Никто ! Зап Украина правильно сделает , если отойдет от Лугадона и Параши .
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цапа мр1й . мр1й сивочолий хетьман ,хетьман мр1й . Ал1луя секто !
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*****, отнюдь, старое.
Только старики ностальгируют по былым временам (совок).
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Путин намерен впихнуть раковую опухоль «ЛДНР» в политическое поле Украины, ничего в ней не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, «их ведь там нет». Тем самым он стремится создать внутри Украины совершенно легальный с точки зрения нового украинского закона об особом статусе военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии.
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не получится,что бы рашистские вассалы(фрицы,жабоеды,италянцы рашисты оккупационные) решали ,как будут развиватся отношения с теми,кто призвал рашиста в Украину...ровно так же как в Крыму...украинский народ решит,сам...иначе нельзя..
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Порошенко начал сливать Украину ,а Зе продолжил ! Но есть сектанты. которые их уважают и не видят альтернативы .
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Так вы уже зелюки определитесь ,то ли Порошенко войну продолжал против кацапии ,выгодную только ему, или он сливал Украину, и поэтому восстановоил ВСУ и вооружил армию,добился международных санкций против кацапов.
Идиот. Где вас только таких делают.
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Зеленая шмаркля . ПРорошенко сдал Украину . подписал все. что только можно , просто вы слепы , потому что Зебилы , вы сами так себя зовете сектанты . А сейчас и Зе потянулся сдавать . Идите в очко сектанты .домой , вы оттудова .
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В Москве их делают. За деньги они и отца родного в тюрьму посадят.
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Майдан 3е

Официальное заявление партии Демсокира.
Наші вимоги прості і логічні. Ми вимагаємо:

1. Заборонити будь-який особливий правовий режим, що обмежить суверенітет України чи дію загальнонаціонального законодавства на окремих її територіях.

2. Заборонити звільнення від відповідальності членів незаконних збройних формувань, які чинили важкі злочини на території України. Заборонити обиратися та бути обраними в органи влади для усіх членів незаконних збройних формувань чи колаборантських "адміністрацій".

3. Заборонити добровільну передачу під контроль незаконних збройних формувань, іноземних військ чи невстановлених бойовиків будь-яких населених пунктів на території України.

4. Заборонити утворення чи існування будь-яких недержавних чи регіональних збройних угруповань на території України.

5. Заборонити визнання виборів будь-якого формату на території України, яка (в тому числі увесь її адміністративний кордон) не перебуває під військовим та адміністративним контролем України.

Зеленському насамперед потрібно вирішити, як розвиватимуться відносини України з Донбасом, - Путін - Цензор.НЕТ 8719
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из обсуждения:

Знаете как сейчас власть на это отреагирует? Так же, как обошли запрет Богдану быть главой АП.
Собирает прессконфу и говорит типа: ребята, не подумайте ничего такого, никакого особенного статуса не будет (нигде явно в законе это не будет называться особый статус), и от ответственности никто не уйдет из боевиков (террористов обзовут митингующими, все дела закроют принудительно или вернут на дорасследование и сольют), а территории тем более мы не будем передавать под контроль незаконных угруповань (угруповання будут законные формально в составе МВД) ну и так далее. Ссать в глаза, на черное говорить белое - они на этом выехали на выборах президента и парламентских и это работает. То, что будет 3,14...ц чувствуют все, но 73% - стадо и ему страшно, а когда страшно очень хочется верить в сказки и продолжать обманываться дальше.

* * *
Fil -- https://cdn.jpg.wtf/futurico/b9/33/1570018494-b9331c772952f8bedacbd973081d0dd1.mp4

* * *

Я вас дуже прошу, не треба паплюжити пам`ять і збирати на Майдані проплачені тусовки. Хай влаштовують свої збіговиська «міністрів д7» під АП, КМУ або по старій традиції у Маріїнському парку.
Дуже дякую.* * *
паплюженням пам'яті є здача України ворогу. Мітинг за відстоювання незалежності України, ким би він не був організований, є підтримкою ідеалів Майдану.

https://ukraine.d3.ru/maidan-3e-1854834/?sorting=rating
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"Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства" да но в современных реалиях без украинских комплектующих, там, где они применяються, на россии ничего не летает и не едет, а без укр. мозгов сами создать ничего не могут
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на такой волне патриотизма, который был в 2014 году, ....(. прос...ал всё сивочолый жлоб ) за прошедшие 5 лет, наши хлопцы добровольцы (научи их) могли столько навзрывать в самой россии, что им не до лугандона было бы, а тем более Украины....Только хороший тычёк в их поганое рыло, приведет их в сознание и лишит эйфории безнаказанности, а так этот мелкий, гнилой чекист возомнил себя вершителем судьбы человечества.
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Все по плану пути. Рефинансирования МВФ нет. 3 миллиона голодных безработных ртов в разрушенном Донбассе вешаются на Украину и это ее полностью добивает и потом как Путин и хотел он потом возьмёт себе весь юговосток.
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Обычный троллинг от куйла. Мерзкий ублюдок прикалывается.
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десь тут стаття є, хтось з зеко манди обіцяв українцям тяжкії часи, це мабуть про інфікований кацапньою лугандон ?
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