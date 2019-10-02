 Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во пленарной сессии Российской энергетической недели.
"Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал Путин.
Путин отметил, что Украина за последние годы оказалась в очень тяжелом состоянии.
"Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - продолжил он.
Кроме того, Путин отметил, что даже не знает, какие из отраслей украинской промышленности остались в жизнеспособном состоянии.
"Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование", - сказал Путин.
Я учился в луганской школе, закончил в 91 году - 36 учеников - 25 украинцев. Подруга училась на гд позже - школа в центре - 41 ученик - 20 - украинцев. Станица говорила на украинском, весь север области - украиноязічній.
хватит транслировать пропаганду РФ, что Донбасс заселен не украинцами.
73% - падаль зелёная; так вам хочется пожелать чтобы в вашу дверь вошли кирзовые сапоги асвабадителей, и сделали с вами то же самое что они сделали с Донецком и Луганском.
До речі, де там припинення війни за два тижні?
Кто вааааще вас спрашивает
...
Меседж зрозуміли. "Харош дурить ото, малоросьі, ану домой в родную говень".
І найстрашніше, що Моніка готова заскавчати і поповзти на колінах, косплеячи з себе (разом з Україною) жалюгідну, мокру побиту сучку. "Прасти нас, дурньіх, царь-батюшко! Пригрей дурньіх хохоликов!"
...
В німецькій мові є слово Blasen, співзвучне з нашим "блазень".
Подивіться на одне з його значень:
3. вульг. сосать (пенис), делать минет
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Вон Путлер развязал войну в Донбассе, погибло много людей, но что-то ЕС не вопит ни о каком расследование, еще и задницу Путлеру вылизывают. А тут вдруг решили проявить принципиальность, с чего вдруг?!
А везде, где всунула свой тухес вонючая параша, всё это "расцвело": "Карабах", "ПМР", Абхазия, Ю.Осетия, Крымняш, Сирия, Венесуэла... Только Иран с КНДР "процветают" благодаря завезённым из параши ракетам и ядерным боеголовкам.
Есть Донецкая и Луганская обл, территории которых частично принадлежат местному криминалитету "крышу" которому поддерживает колосс на глиняных ногах именуемый ВС РФ.
Всех граждан др государств -лугандона и рашки - за скрепный бугор.
А с оставшимися 50-100 как то разберемся.
Дадим добровольцам там земельку. Нацикам - землю под тренир базы. НАТО и США тоже позволим там построить базы и воен городки.
Не вижу проблем вообще.
і сьогодні
«Капитуляция не пройдет»: В Одессе будут митинговать против подписания Украиной «формулы Штайнмайера»
18:00 біля Дюка.
- Луганский машиностроительный: вывезен в Россию;
- "Сотый завод": вывезен в Россию;
- ГП ЦКБМ "Донец", известный технологией по выращиванию кристаллов для микроэлектронной промышленности (уникален в своем роде): вывезен в Россию;
- Луганский завод горноспасательного оборудования "Горизонт" - порезан на металлолом;
- "Лугцентрокуз": производство остановлено, восстановить его невозможно из-за низкого напряжения в контактной сети, которое не позволяет запустить электропечи;
- "Трансмаш": производство заморожено, оборудование пилится на металлолом;
- "Лугансктепловоз": был приватизирован российской компанией, с тех пор производство остановлено, оборудование выпиливается;
- "Полипак": вывезен в Россию;
- "Маршал" - вывезен в Россию, на территории завода обустроена рембаза и стоянка для артиллерии;
- Луганский трубопрокатный завод: производство остановлено, завод вырезается на металлолом;
- "Вторчермет": порезан на металлолом;
- Луганский завод прокатных валков: частично разрушен, большинство уцелевших станков готовится к вывозу в Россию;
- Брянсковский рудоремонтный завод (в городке Брянка): полностью распилен на металлолом;
- Чернухинская база запаса тягового подвижного состава (т.н. "вагонное депо"): порезано на металлом (включая вагоны и подъездные пути);
- Оборонный завод космической промышленности "Юность" - вывезен в Россию;
- Луганский литейно-механический - порезан на металлолом.
- Завод металлопроката "ПрокатСервис" - разворован;
- Завод автоклапанов - разворован;
- Луганский авиаремонтный завод - вывезен в Россию;
- "ЛугаТерм" - разворован;
- Стахановский ферросплавный комбинат: порезан на металлолом, якобы переплавлен на Алчевском меткомбинате;
- Стахановский вагоностроительный завод: производство заморожено.
- Луганский фармзавод: выпускает запрещенные медпрепараты.
Пройшло 10 років - і оцей витриманий, немов стара бормотуха, значок треба подарувати Моніці замість ордену за політичні досягнення:
(C)
@JuntaChronicles
🤔
Только старики ностальгируют по былым временам (совок).
Идиот. Где вас только таких делают.
Официальное заявление партии Демсокира.
Наші вимоги прості і логічні. Ми вимагаємо:
1. Заборонити будь-який особливий правовий режим, що обмежить суверенітет України чи дію загальнонаціонального законодавства на окремих її територіях.
2. Заборонити звільнення від відповідальності членів незаконних збройних формувань, які чинили важкі злочини на території України. Заборонити обиратися та бути обраними в органи влади для усіх членів незаконних збройних формувань чи колаборантських "адміністрацій".
3. Заборонити добровільну передачу під контроль незаконних збройних формувань, іноземних військ чи невстановлених бойовиків будь-яких населених пунктів на території України.
4. Заборонити утворення чи існування будь-яких недержавних чи регіональних збройних угруповань на території України.
5. Заборонити визнання виборів будь-якого формату на території України, яка (в тому числі увесь її адміністративний кордон) не перебуває під військовим та адміністративним контролем України.
Знаете как сейчас власть на это отреагирует? Так же, как обошли запрет Богдану быть главой АП.
Собирает прессконфу и говорит типа: ребята, не подумайте ничего такого, никакого особенного статуса не будет (нигде явно в законе это не будет называться особый статус), и от ответственности никто не уйдет из боевиков (террористов обзовут митингующими, все дела закроют принудительно или вернут на дорасследование и сольют), а территории тем более мы не будем передавать под контроль незаконных угруповань (угруповання будут законные формально в составе МВД) ну и так далее. Ссать в глаза, на черное говорить белое - они на этом выехали на выборах президента и парламентских и это работает. То, что будет 3,14...ц чувствуют все, но 73% - стадо и ему страшно, а когда страшно очень хочется верить в сказки и продолжать обманываться дальше.
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Fil -- https://cdn.jpg.wtf/futurico/b9/33/1570018494-b9331c772952f8bedacbd973081d0dd1.mp4
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Я вас дуже прошу, не треба паплюжити пам`ять і збирати на Майдані проплачені тусовки. Хай влаштовують свої збіговиська «міністрів д7» під АП, КМУ або по старій традиції у Маріїнському парку.
Дуже дякую.* * *
паплюженням пам'яті є здача України ворогу. Мітинг за відстоювання незалежності України, ким би він не був організований, є підтримкою ідеалів Майдану.
https://ukraine.d3.ru/maidan-3e-1854834/?sorting=rating