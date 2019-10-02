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 Политика Украины
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Все про:ВР (23755) депутат (2740) зарплата (1907)

 От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату. ДОКУМЕНТ

Депутаты парламента IX созыва получили первую зарплату. Больше всех заработал первый-вице-спикер Руслан Стефанчук, меньше всех - Анна Коваленко, ставшая замглавы Офиса президента.

Информацию об этом аппарат Верховной Рады предоставил в ответ на запрос издания LIGA.нет, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, председатель Рады Дмитрий Разумков получит за период с 29 августа по 30 сентября 50 500 грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк 49 800 грн.

Главы фракций и групп получили за сентябрь следующие суммы:

Давид Арахамия (Слуга народа) – 43 800 грн;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн;

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37 200 грн;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 100 и 46 300 грн;

Сергей Рахманин (Голос) – 44 200 грн;

Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45 200 грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: На принесенном в Раду плакате ОПЗЖ "я проти цензури" нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ". ФОТО

Среди других депутатов можно отметить борца Жана Беленюка (СН), который посетил 33% заседаний и получил 32 000 грн зарплаты. Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45 200 грн, пятый президент Петр Порошенко – 42 000 грн, а кум Путина Виктор Медведчук – 49 300 грн. Бывший журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский получил 43 300 грн, а экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 000 грн.

Больше всех в Раде заработал Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех - Анна Коваленко из СН (15 900 грн), которая в начале сентября была назначена заместителем главы ОП, в связи с чем ее депутатские полномочия были прекращены.

Также на Цензор.НЕТ: Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полный список депутатов и зарплат (кроме спикера и его заместителей):

От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату 01От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату 02
От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату 03

Источник: https://censor.net.ua/n3151701
 
 
 Топ комментарии
 
В Армії тим у кого зріст 1,90, подвійна пайка.
А у Раді, як бачимо, подвійна тим, у кого талія 1,90 см...
От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату - Цензор.НЕТ 9033
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а разве ты, зебил, не понимаешь разницы между словами "владеть и "заниматься" ?
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рабочие не у него, а у предприятия.

у него акции предприятия.

акции иметь никому не запрещено
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Порошенко всего 42 тысячи Давайте номер карточки, сотню сброшу.
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Мне аж обидно стало, глава фракции Герасимов на сотню больше получил. Этта политический приследований и зарплатный гинацит!!
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Порошенко больше сидит...а ЭТО бегает и гавкает! Всё честно!
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При Порошенко у депутатов были копеечные зарплаты. На них они накупили квартиры в Киеве, крутые машины, скупили бизнесы.
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голосование как Барна...30 к...нет...а если 50к ? вывлетаю из Варшавы раньше срока с конференции.................... Я уже в Киеве , где бабло получать?
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Стефанчуку сбрось.
Видно же, что человек недоедает
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Лучше уж тогда Геращенко, чтобы топором вырубили себе свой знаменитый пробор.
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та тебе всё лучше, лишь бы слуги жили не бедно
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Судя по твоим комментам, претензии у тебя только к Пороху
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У меня к нему чувство сочувствия, бедствует человек, одна поездка в ЛондОн к Лерке небось обошлась в пару зарплат, хотел помочь материально. Хотя могу просто выслать мыло и верёвку за те же деньги.
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Жизнь удалась! Пустышки и решалы судеб Украины! Охренеть.................грустно.
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а почему миллиардер порошенко не отказывается от зарплаты? жадность?
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Хм....журналисты их всех за последние годы спрашивают..Жильё то в Киеве ЕСТЬ! Почему берёте бабло? ОНИ ...дык положено по закону! ...А потом так все о пенсионерах, переселенцах "беспокоятся".
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По перше: Порошенко, не МІЛЛІАРДЕР.
По друге: СТАТКИ, це не КЕШ.
Ну, ще можна доповнити, що Порошенко забезпечує заробітною платою ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ робітників.
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бо яка **** свята людина
а откуда кстати статки у человека 20 лет сидящих на госдолжностях разве ему не запрещено заниматься бизнесом
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Будь ласка ПРУФ, про заборону займатися бізнесом держ. посадовцям. До 01.01. 2014.
Або ти погоджуєшся, що ти або імбецил, або провокатор.
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а разве ты, зебил, не понимаешь разницы между словами "владеть и "заниматься" ?
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и да откуда у госслужащего десятки тысяч рабочих
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рабочие не у него, а у предприятия.

у него акции предприятия.

акции иметь никому не запрещено
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То для зєловєков дуже складно. От зараз його ошелешило те, що «Рошен» забезпечує роботою, і зарплатою десятки тисяч людей.
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а я тебе на это скажу, что информация сквозняком пронеслась через его межушный ганглий и через час он снова начнет по новой талдычить свой бред про госслужащего и про 82-кратное обогащение за год
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Мало хто розуміє, які процеси нуртують у міжушних гангліях «простого наріта»™.
Хіба що зоопсихолог.
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зоопсихолог навряд чи.

мені здається, шо там суцільне жлобство,
а жлобство не притаманне для зоо.

для ЗЕ притаманне
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та ты шо серьезно? ты что за дебилов окружающих считаешь? **** нет слов есть закон конституция в которой прямо сказано о запрете бизнеса для чиновников но тебе же поцу шоколадному все равно что у пети бизнеса немеряно и с точки зрения закона он преступник
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На підприємствах фірми «Рошен» працюють люди, які знайшли роботу саме там.
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вопрос был не о людях а о законности иметь и вести бизнес госслужащему
но это конечно сложно так что я не удивлен
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с 1998 года! За ваучры-фантики стал вдруг владельцем Карла Маркса.
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Хорошая работа у этого созыва. Жми кнопочку- получай денежку.... О законотворчестве не может быть и речи...
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В Армії тим у кого зріст 1,90, подвійна пайка.
А у Раді, як бачимо, подвійна тим, у кого талія 1,90 см...
От 15 900 до 59 300 гривен: депутаты получили первую зарплату - Цензор.НЕТ 9033
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ааа!.. так это по этому поводу, Кива своего лысого в зале теребонькал.. на радостях, так сказать!
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Рабиновичу дали з/п - 37 468, 18 грн, а Порошенко дали з/п аж 42 079, 04 грн..
я считаю, что это Холокост и антисимитизмЪ в чистом виде, так Рабиновичу не додавать!!!
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