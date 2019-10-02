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 Происшествия, За рубежом
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Все про:убийство (5354) украинцы (3021) Финляндия (347)

 Вооруженный мечом мужчина устроил резню в колледже Финляндии, погибла украинка

В помещении колледжа в финском городе Куопио вооруженный мужчина устроил нападение на студентов. В результате погибла украинка, еще 9 человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", эту информацию подтвердили в украинском посольстве в Финляндии.

Инцидент произошел 1 октября около 13:00 в колледже Savo, который расположен на территории торгового центра Herman. По словам очевидцев, мужчина был вооружен мечом. 

Полиция применила огнестрельное оружие, одного человека задержали, а пострадавших эвакуировали. Полиция не комментировала то, насколько серьезные телесные повреждения потерпевших.

По сообщению второго секретаря посольства Дмитрия Гусева, девушка училась в этом колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151698
 
 
 Топ комментарии
 
Надо его в трехстороннюю контактную группу записать от Украины, там бы он ничего плохого не сделал, только добро
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Одно нападение на всю Финляндию, а пострадала украинка.
Печально.
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Самурай фигов, лучше бы харакирьнулся, меньше хлопот было бы окружающим.
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Самурай фигов, лучше бы харакирьнулся, меньше хлопот было бы окружающим.
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Надо его в трехстороннюю контактную группу записать от Украины, там бы он ничего плохого не сделал, только добро
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Полиция не побоялась стрелять? Так ведь посадить могут. Ах да, там это нам не тут..
"повезло" однако, одна жертва и то украинка.
кстати, кто любит эзотерику - ведь это типо "знак" шоли? не буду Нострадамусом шоб сказать шо "знак" плохой Озброєний мечем чоловік влаштував різанину в коледжі Фінляндії, загинула українка - Цензор.НЕТ 3953
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Одно нападение на всю Финляндию, а пострадала украинка.
Печально.
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//муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии// - араб
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Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Угадайте с одного раза , гражданином какой страны был ее муж .
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Таких тварей, надо сразу отстреливать, как бешеных шакалов.
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і хто буде в беззбройному суспільстві це робити?
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Ну, мав проблеми з придбанням вогнепальної зброї.
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А если бы там свободно носили огнестрел - пристрелили бы этого психа на 2й минуте.
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