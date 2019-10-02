 Вооруженный мечом мужчина устроил резню в колледже Финляндии, погибла украинка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", эту информацию подтвердили в украинском посольстве в Финляндии.

Инцидент произошел 1 октября около 13:00 в колледже Savo, который расположен на территории торгового центра Herman. По словам очевидцев, мужчина был вооружен мечом.

Полиция применила огнестрельное оружие, одного человека задержали, а пострадавших эвакуировали. Полиция не комментировала то, насколько серьезные телесные повреждения потерпевших.

По сообщению второго секретаря посольства Дмитрия Гусева, девушка училась в этом колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

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