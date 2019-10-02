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 Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа не помешает США помогать Украине, - Помпео

Споры администрации США с демократами по поводу летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - не помешают Вашингтону и далее помогать Киеву.

Об этом глава Госдепа Майк Помпео завил на пресс-конференции в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим это делать даже в ситуации, когда вокруг этой истории так много шума", - сказал он.

Помпео пояснил, что политика США в отношении Украины при администрации Трампа не претерпевает существенных изменений. Она нацелена на то, чтобы помогать в борьбе против "российской угрозы", а также - в оказании помощи Киеву, стремящемуся искоренить коррупцию и построить сильную экономику.

Помпео также подтвердил, что присутствовал рядом с Трампом во время его телефонного разговора с Зеленским. Ранее об этом сообщали американские СМИ.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Также на Цензор.НЕТ: Волкер и Йованович дадут показания в Конгрессе США по делу об импичменте: даты, - The Hill

Источник: https://censor.net.ua/n3151694
 
 
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Естественно не помешает, ведь это уже заложено в их бюджет и Трамп никоим боком там не рулит Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа не помешает США помогать Украине, - Помпео - Цензор.НЕТ 6269 А там и выборы через год. И будет Байден преЗедентом!!!
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Та кто бы ни был. В США есть конгресс и сенат. Там, конечно, тоже не святые сидят, но, по крайней мере, вменяемые.
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Неизвестно кто будет президентом США. В любом случае Зеленский - первый президент Украины, который говорит с США и ЕС на равных как партнер, а не попрошайка.
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У порохошоблы траур . Помпео предал истинных путриотов Украины
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Конечно, не помешает. Ведь любому вменяемому человеку ясно, что Украина не может быть в ответе за психическое здоровье Трампа. И, к счастью, в США не только Трамп рулит.
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Ну вменяемый был Обама:! Так что тебе полегчало? Принцип коррупции...Они хоть и сукины дети , но НАШИ сукины дети никто не отменял. Что гражданам Украины с этой возни политической. Вот ВОРЮГА Яценюк живёт под крылышком хозяина на Маями...и у него всё ОК! Приезжает на форумы раз в 3-4 месяца...проверяет ситуацию.....Ага, народ ещё не забыл...и опять США,
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А вы чего ждали? Что США возьмутся разруливать наши проблемы? США помогают и будут помогать ровно настолько, насколько это им выгодно и ровно до тех пор, пока интересы будут совпадать. И пока именно такой момент, нужно выжать из него как можно больше. В политике нет дружбы, в политике есть только временные союзники. И написанное вами никак не отменяет того факта, что США тоже должны расхлебывать свои внутренние проблемы сами. Хотят - пусть начинают импичмент, хотят - снова выбирают Трампа, но не вмешивая нас в свои мутки. Слава Богу, политикум США это понимает, в отличие от Трампа.
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Уточните каким каком?! Угольком? Тепловозами, сжижен. газом.....всё по завышенной цене...Джевелины за бабло?....А потом тут руководить...кому и кем быть, какую ЭКОНОМИЧЕСКУЮ политику проводить? *******. Украине уже пора становитя опять субъектом. ПНХ с поля упыри советчики.
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Ну зачем же тепловозами... Например, джавелинами.
Конгресс США утвердил продажу Javelin Украине на сумму $39 млн - Bloomberg
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/kongress-ssha-utverdil-prodazhu-javelin-ukraine-na-summu-39-mln-bloomberg-1316160.html
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Савои можно делать если деньги есть...более технологичные и современные.
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Да не больно то и разбежались помогать, больше на словах. Также как и Европа.
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Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа не помешает США помогать Украине, - Штайнмайер.
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Кондитлер!!! Сколько лет, сколько зим!
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Цікаво було би послухати розмови нашого Вовчика з ******.
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