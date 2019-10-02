 Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа не помешает США помогать Украине, - Помпео

Об этом глава Госдепа Майк Помпео завил на пресс-конференции в Риме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим это делать даже в ситуации, когда вокруг этой истории так много шума", - сказал он.

Помпео пояснил, что политика США в отношении Украины при администрации Трампа не претерпевает существенных изменений. Она нацелена на то, чтобы помогать в борьбе против "российской угрозы", а также - в оказании помощи Киеву, стремящемуся искоренить коррупцию и построить сильную экономику.

Помпео также подтвердил, что присутствовал рядом с Трампом во время его телефонного разговора с Зеленским. Ранее об этом сообщали американские СМИ.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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