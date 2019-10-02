 "Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров. ВИДЕО

Об этом он заявил заседании дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги", - сказал Лавров.
"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - добавил он.
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Лавров выразил надежду, что это "протокольно чисто косметическая проблема".
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
1. Мы не можем позволить шастать по странам Шенгенского пространства 'амнистированных' террористов и опасных международных преступников с опытом диверсионной, подрывной и террористической работы.
2. Мы не можем позволить свободное перемещение через границу ЕС лиц с двойным и тройным гражданством, преимущественно жителей территорий с 'особым статусом', юридический и гражданский статус которых не был подтвержден действующими международными правилами и процедурами в соответствии с Маастрихтским, Лиссабонским и Шенгенскими протоколами и документами.
3. Мы, не можем себе позволить существование безвизового режима UA/EU при одновременном отсутствии на востоке Украины границы с РФ протяженностью более 500 км.
Отделять граждан UA от лиц 'особого статуса' прямо на Шенгенской границе станет технически невозможным, поэтому легче и дешевле как можно быстрее закончить весь безвизовый проект и восстановить полный контроль на границе Ес, чем рисковать серьезные осложнения в области европейской безопасности.
Сроки по этому вопросу: до начала 2020.(с)
2. Тысячи лугандонцев УЖЕ имеют двойное/тройное гражданство и точно также могут мотаться как по всей Украине, так и в ЕС, пересекнув просто линию разграничения.
3. По сути, тот же вывод что и выше. Уже сейчас мы имеем дыру в границе, сейчас тысячи лугандонцев могут получить биометрический паспорт на подконтрольной территории и выезжать как граждане Украины.
Что значит "восстановить полный контроль"? А ты думаешь, что сейчас из-за безвиза граница пустая, взял, пошел и хоп - ты в ЕС? Контроль и сейчас есть, более того, со стороны стран ЕС он даже несколько усилился, так как теперь проверяют на границе, а не в посольстве в процессе получения визы
Ці листи для Сайдіка а не для паРаші. Те що заготовила РФія для перемовин не буде основою.
паРаша також дала згоду на участь у перемовинах де будуть приймати участь представники 4 країн а Лугандонію буде представляти кляча.
oqobo
чучма поставив підпис України під чистим аркушем - "готова на всьо" - і віддав його ворогам - тепер ті можуть наповнювати той докумєнт яким завгодно змістом.02.10.2019 11:57