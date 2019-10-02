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 "Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" прошло "не без проблем".

Об этом он заявил заседании дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги", - сказал Лавров.

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - добавил он.

Читайте также: Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук

Лавров выразил надежду, что это "протокольно чисто косметическая проблема".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151690
 
 
 Топ комментарии
 
Какждый трактует формулу штанмаера как хочет но я понимаю ее так:
"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 4182



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Моника уписалась.

девочку можно понять..... "Формулу Штайнмаєра" підписали "на окремих аркушах паперу" і "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 1835
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"Не он первый, не он последний". (с)
"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 177
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Сегодняшнее подписание Киевом "Minsk deal in the format of the Steinmeier formula" будет означать быстрое сворачивание прожекта "Безвиз Украина-ЕС", по крайней мере для граждан Украины. Причины простые и чисто практические, и почти никакой политики:
1. Мы не можем позволить шастать по странам Шенгенского пространства 'амнистированных' террористов и опасных международных преступников с опытом диверсионной, подрывной и террористической работы.
2. Мы не можем позволить свободное перемещение через границу ЕС лиц с двойным и тройным гражданством, преимущественно жителей территорий с 'особым статусом', юридический и гражданский статус которых не был подтвержден действующими международными правилами и процедурами в соответствии с Маастрихтским, Лиссабонским и Шенгенскими протоколами и документами.
3. Мы, не можем себе позволить существование безвизового режима UA/EU при одновременном отсутствии на востоке Украины границы с РФ протяженностью более 500 км.
Отделять граждан UA от лиц 'особого статуса' прямо на Шенгенской границе станет технически невозможным, поэтому легче и дешевле как можно быстрее закончить весь безвизовый проект и восстановить полный контроль на границе Ес, чем рисковать серьезные осложнения в области европейской безопасности.
Сроки по этому вопросу: до начала 2020.(с)
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Поляки безвіз не закриють. Але меньше платити будуть
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1. Минимум половина террористов имеет паспорт Украины и при этом не попала в поле зрения ни разведки, ни СБУ. И точно также и сейчас может мотаться "по Европам".
2. Тысячи лугандонцев УЖЕ имеют двойное/тройное гражданство и точно также могут мотаться как по всей Украине, так и в ЕС, пересекнув просто линию разграничения.
3. По сути, тот же вывод что и выше. Уже сейчас мы имеем дыру в границе, сейчас тысячи лугандонцев могут получить биометрический паспорт на подконтрольной территории и выезжать как граждане Украины.
Что значит "восстановить полный контроль"? А ты думаешь, что сейчас из-за безвиза граница пустая, взял, пошел и хоп - ты в ЕС? Контроль и сейчас есть, более того, со стороны стран ЕС он даже несколько усилился, так как теперь проверяют на границе, а не в посольстве в процессе получения визы
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Проще говоря - Если Зеленский захочет поднять зарплату учителям, до 4000 тысяч долларов. Террористы Домбабве, легко это решение заблокируют ибо им, было дано право - ветрировать законопроекты которые не выгодны Кремлю. Наслаждайтесь покращенням - исторические лохи.
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3,14стит он..когда рашист такое втюхивает,для того,что бы снова проглотил украинский народ,то все ровно наоборот,,,все идет согласно рашистского плана
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Кучма,чого портянками розкидуєшся,та ще з своєю підписухою?Прибери за собою-забери свою портянку,не позорся.
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Сработала техника классического шуллерства. Когда народ ожидает что под стаканом куш, а в итоге получает Х по самые гланды.
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Как выяснилось - Украина, это страна генетических лохов, а не героев которые любят не ту страну, которую нужно любить.
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Где ваши доказательства (какую страну нужно любить), ей-богу, шо в лужу...
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Конь педальный, лови свою "формулу" на отдельных бумажках в 3 экз. и подотрись ею.

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значит "капитуляцию" готовили 4 года назад. лавров сдал папередников с потрохами.
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Кляча щось замість вівса наїлась плутає рамси.
Ці листи для Сайдіка а не для паРаші. Те що заготовила РФія для перемовин не буде основою.
паРаша також дала згоду на участь у перемовинах де будуть приймати участь представники 4 країн а Лугандонію буде представляти кляча.
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А продажный представитель Украины на минских сговорах Л.Кучма отказался подписывать совместный документ формулы Штайнмайера с любыми представителями "Л/ДНР" а только подписал их с лютыми врагами оккупантами российскими фашистами. И теперь он продажный янычара кричит на всю Украину что якобы герой? Но какая разница с кем этот продажный Иуда подписал капитуляцию Украины, ведь самое страшное что он её подписал в редакции кремлёвских врагов оккупантов как они этого требовали от своих верных холуёв с антиукраинской делигации кремлёвского прихвостня Кучмы.
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ха! а я вчора писав про те, шо:

oqobo

чучма поставив підпис України під чистим аркушем - "готова на всьо" - і віддав його ворогам - тепер ті можуть наповнювати той докумєнт яким завгодно змістом.02.10.2019 11:57
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есть такой гербицид \ формула \ так вот его применять надо со стороны УКРАИНЫ
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