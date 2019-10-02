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 "Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" прошло "не без проблем".

Об этом он заявил заседании дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги", - сказал Лавров.

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - добавил он.

Читайте также: Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук

Лавров выразил надежду, что это "протокольно чисто косметическая проблема".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151690
 
 
 Топ комментарии
 
Какждый трактует формулу штанмаера как хочет но я понимаю ее так:
"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 4182



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Тебе на сегодня хватит!
Или закусывай. "Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 9679
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Бред. Опять будут разные трактовки для внутреннего применения лохторату.
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Какждый трактует формулу штанмаера как хочет но я понимаю ее так:
"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 4182



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что пригожинские ни дня ни ночи у вас зашиваетесь с пропагандой болезные
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Ну если Цензор - это пригожинский ресурс - тогда тут все корреспонденты есть пригожинские тролли. А может все-таки наоборот? Крупнейшая в Украине фабрика троллей, закрытая в ФБ, работала как-раз на Зелю и его слуг. И, кстати, VoxUkraine сделал исследование ботов на страницах украинских политиков. У Зеленского самое большое количество активных ботов.
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ты в каждой новости со своими тупыми картинками и речами тебе хоть приплачивают нормально холуек шоколадный?
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Деньги не имеют значения, когда твоя родина в опасности!!!
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а разве на твою родину кацапстан кто то напал? а забыл вам же пиндосы с натовцами жизни не дают
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Если бы на Украину не напала росися это бы сделали солдаты НАТО
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"Не он первый, не он последний". (с)
"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 177
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видимо тебе по жизни трудно... С таким-то не умением отличать жесты и выражение эмоций людей
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Зеленський ВІДМОВИВСЯ говорити про "формулу Штайнмаєра" з трибуни Ради
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/2/7227886
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Моника уписалась.

девочку можно понять..... "Формулу Штайнмаєра" підписали "на окремих аркушах паперу" і "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 1835
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ЯК ПОЧИСТИТИ ПАМ'ЯТЬ.
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КРАСНЫЕ ЛИНИИ ПОРОШЕНКО.
Тимошенко заявила в интервью Дмитрию Гордону:

"Петр Алексеевич будет отвечать перед законом и страной за бизнес на крови, за тотальное разворовывание бюджета, за финансовую пирамиду, которую он построил в Национальном банке, которая привела к тому, что золотовалютный резерв я сдавала более 30 млд, а сейчас они там наскребают едва 15-16 млрд, и то не деньгами ", - сказала Тимошенко.

Она утверждает, что его власть вывела из страны золотовалютный резерв.

"И я докажу каждую копейку, которую вывели. И вывели тем, что отдавали свои ресурсы в валюте под очень высокие проценты в долг Украины, и вымывали из-за таких процентов невероятные ресурсы из страны", - сказала Тимошенко.

"И за каждую эту копейку и он, и Гонтарева, и все, кто вокруг них стоял, и Коболев будут отвечать", - добавила кандидат в президенты.

Тимошенко считает, что миссия будущего президента не допустить подобных преступлений при новой власти.

Тимошенко также отметила, что беда Петра Порошенко в том, что "он перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов".

"Он перешел все красные линии. Многие люди не знают, на чем делается бизнес. У Петра Алексеевича мощный бизнес с Кремлем", - заявила Тимошенко.

"Причем таких бизнесов три. Первый - он поставляет через свои аффилированные компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу в Украину и Европу. Это российские нефтепродукты. Причем это делается абсолютно конструктивно. Второй бизнес - это сжиженный газ, который используется для автомобилей в Украине. Это снабжают его аффилированные компании. Это будет доказано", - сказала политик.

Третий бизнес, по убеждению Тимошенко, построенный на газе, который Украина якобы поставляет из России.

"Вы слышали от Порошенко такую ​​прекрасную аксиому, что мы уже 5 лет не потребляем российский газ? ... На самом деле это еще одна мегаафера, которая проводится, когда берется российский газ, технически проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят через "Марс" и другие европейские фирмы-прокладки. И там где-то остается 70-80 долларов на нашем украинском газе, который поставляется в Украину, но твердо из Российской Федерации", - убеждает Тимошенко.
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Вот именно как хочет. Но вашим главное поднять зраду.
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Бред. Опять будут разные трактовки для внутреннего применения лохторату.
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Хотя бы в этом респект Кучме!
Очень брезгливо относится к лугандонским оркам "Формулу Штайнмаєра" підписали "на окремих аркушах паперу" і "не без проблем", - Лавров - Цензор.НЕТ 5502



интересно, у них в Минске сортиры тоже раздельные
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Да он и когда Будапештским меморандум подписывал, так брезговал, так брезговал...
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Украине взападло ставить подписи рядом с фашистскими российскими окупантами
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та срал зебил на Украину! Подумаешь одной шлюхой больше, одной меньше...
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Кучма - последний из старой гвардии в этом процессе. У новых моральных колебаний бы не было.
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У каждого - своя формула, и кроме названия, ничего общего там нет.
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т.е. при светлейшем поставить подпись рядом с лугандонскими орками считалось патриотичным)). хотя коняке совсем веры нет.
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До речі, вчора підписали , а вже сьогодні россія висунула додаткові вимоги. Вангую, не останні. Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир.
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а почему порохоботы так накинулись на эту формулу если она появилась при пете и благодаря его действиям?
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Тому, що «війна це шлях обману», це раз.
І «появилась» і була ПІДПИСАНА, це зовсі різні речі.
«Обещать» і «женіться», разніцу кєргуду?
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Людей, которые не согласны с политикой новой власти в отношении Донбасса, можно понять. До тех пор, пока они ведут себя адекватно. Но эти люди должны понимать, что чем дольше война, тем сложнее последствия. Они уже сегодня для нас неподъёмны, а что будет через 10 лет -- вопрос риторический. Это Порох мог закончить войну быстро и без тяжелых потерь, но он этого не сделал. Если кто-то увидит его на Майдане, знайте -- продолжение войны выгодно лично ему и его банде мародёров.
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Последствия для кого? Для Агрессора последствия всегда печальные.
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Порох мог бы быстро и без тяжелых потерь закончить войну: сразу капитулировать. Теперь предлагается капитулировать после тяжелых потерь? Конечно, чем дольше война, тем сложнее последствия. Но последствия капитуляции не будут ли еще тяжелее?
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А значит капитуляция с последующей федерализацией для нас подъемна?)
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Ну да, ну да. Это порох захватил Крым и сажал людей в российские тюрьмы? Правда? Логика, при которой виноват не тот, кто напал, а тот, на кого напали - симптом, простите, ущербности и недальновидности. Я могу понять, если бы такая логика все бы закончила...Ладно. Но с чего Вы взяли, что это все завершит? Вот откуда такие мысли? Не понимаете, что пока Путин не получит Украину полностью, никакого прекращения конфликта не будет?
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Ага. І ще Порох вбивав українців в Іловайську і Дебальцево. І не спалив фабрику «Рошен» в Липєцьку.
А! Ще ж офшори ! Там аж ТРИ ТИСЯЧІ 80 долларів....
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Свое "понимание" засунь себе ...далеко. И учи матчасть. Если ты думаешь, что сдачей Донбасса и Крыма ты заканчиваешь войну , то глубоко ошибаешься. Все как раз наоборот, разжигаешь новую более масштабную и более кровопролитную войну...Вспомни как легализация Мюнхенским сговором оккупации Судет буквально за несколько месяцев привела к полной оккупации Чехословакии и в конечном итоге ко 2-ой мировой войне...
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

Дякуємо!
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Порошенко уже подякували...На выборах... Щас будем дякувати петрушкиному продолжателю, квартальному Вовчику. Уверен, мало ему не покажется...
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Яким чином тоді можна було стримати наступ російських військ?
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Коняку на колбасу мацковскую помолоть, вот и вся формула
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Андрей Пионтковский

Москва в ультимативном порядке продавливает сейчас эту пресловутую формулу. Её подписание будет означать фактически признание Украиной результатов российской агрессии: аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Скабеев (Евгений Попов, муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой. - ред), бегал с микрофоном и буквально допрашивал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания.
На президента Украины оказывается громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона, Коломойского, Богдана. Первое октября может стать датой капитуляции властей Украины.
Но в этом случае и капитуляция и подписавшие её власти будут отвергнуты украинским обществом.
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Так я не понял, вы когда подписали мирные соглашения, что, не собирались их выполнять? Так вы значит бесчестные люди?
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а тем временем... Белорусский паспорт самый слабый в Европе после косовского
https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350466/

Поэтому занимайтесь собой и своими про...баными нефтяными налоговыми маневрами.
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Агрессор конечно же ЗА эту формулу - А как же иначе?
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Мне вот лично по-барабану как они подписівали єту бумажку. Главное, что налицо факт сдачи интересов Украины руководством страны....
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Нет сдачи, нет и факта. Если у тебя есть на лицо, оставь его себе.
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Правительство Украины, включило режим СПАСАТЕЛЯ - только кого это правительство спасает - Украину или Рашку? Есть над чем подумать...
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Вцепились в эту "формулу" лаптеногие шакалы. Плохой это знак. Знатно наша Моника соснула и в последствии еще и проглатила...
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Проще говоря. Эта формула, по сути свей цепь для Украины и украинцев и эта цепь находится в руках террористов. Буйного раба, просто посадили на цепь и наказание не заставит себя долго ждать.
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...Макрон каже про потребу діалогу з Москвою і про перспективу "нормандського" саміту для миру на сході України
https://ukrainian.voanews.com/a/macron-dialogue-with-russia-needed/5107110.html

...
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Та які там проблеми ?!!!
Проблеми в нас будуть незабаром.
Знову внутрішня дестабілізація, а можливо і кривавий Майдан.
Плюс агресія рашки і непідтримка західними партнерами.
Все руйнується.
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"..все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера"

Шож вы зебили натворили?!
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Очередное ********* от москалей))))))....... Один подписал Будапештский меморандум, второй - минские договоренности, третий - план Штанмаера...... а результат один
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Очередное ********* от москалей))))))....... Один подписал Будапештский меморандум, второй - минские договоренности, третий - план Штанмаера...... а результат один
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https://biz.censor.net.ua/news/3151687/*******************************************************************************************

Связанная с Коломойским компания начала коммерческий импорт электроэнергии из России

Зебилы, торговля на крови? Не?
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Все таки Вове удалось сделать за 2 месяца то,что Петя не смог сделать за 5 лет.Слить Украину.
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да, Лавров, в Киеве с документами умеют работать не хуже чем в Маскве. Тоесть всем похрен что там написано.
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