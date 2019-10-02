 "Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров

Об этом он заявил заседании дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги", - сказал Лавров.
"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - добавил он.
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Лавров выразил надежду, что это "протокольно чисто косметическая проблема".
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Или закусывай.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/2/7227886
девочку можно понять.....
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КРАСНЫЕ ЛИНИИ ПОРОШЕНКО.
Тимошенко заявила в интервью Дмитрию Гордону:
"Петр Алексеевич будет отвечать перед законом и страной за бизнес на крови, за тотальное разворовывание бюджета, за финансовую пирамиду, которую он построил в Национальном банке, которая привела к тому, что золотовалютный резерв я сдавала более 30 млд, а сейчас они там наскребают едва 15-16 млрд, и то не деньгами ", - сказала Тимошенко.
Она утверждает, что его власть вывела из страны золотовалютный резерв.
"И я докажу каждую копейку, которую вывели. И вывели тем, что отдавали свои ресурсы в валюте под очень высокие проценты в долг Украины, и вымывали из-за таких процентов невероятные ресурсы из страны", - сказала Тимошенко.
"И за каждую эту копейку и он, и Гонтарева, и все, кто вокруг них стоял, и Коболев будут отвечать", - добавила кандидат в президенты.
Тимошенко считает, что миссия будущего президента не допустить подобных преступлений при новой власти.
Тимошенко также отметила, что беда Петра Порошенко в том, что "он перешел те красные линии, которые не переходил никто из президентов".
"Он перешел все красные линии. Многие люди не знают, на чем делается бизнес. У Петра Алексеевича мощный бизнес с Кремлем", - заявила Тимошенко.
"Причем таких бизнесов три. Первый - он поставляет через свои аффилированные компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу в Украину и Европу. Это российские нефтепродукты. Причем это делается абсолютно конструктивно. Второй бизнес - это сжиженный газ, который используется для автомобилей в Украине. Это снабжают его аффилированные компании. Это будет доказано", - сказала политик.
Третий бизнес, по убеждению Тимошенко, построенный на газе, который Украина якобы поставляет из России.
"Вы слышали от Порошенко такую прекрасную аксиому, что мы уже 5 лет не потребляем российский газ? ... На самом деле это еще одна мегаафера, которая проводится, когда берется российский газ, технически проводится по самому короткому пути в Украину, а по документам они его проводят через "Марс" и другие европейские фирмы-прокладки. И там где-то остается 70-80 долларов на нашем украинском газе, который поставляется в Украину, но твердо из Российской Федерации", - убеждает Тимошенко.
Очень брезгливо относится к лугандонским оркам
интересно, у них в Минске сортиры тоже раздельные
І «появилась» і була ПІДПИСАНА, це зовсі різні речі.
«Обещать» і «женіться», разніцу кєргуду?
А! Ще ж офшори ! Там аж ТРИ ТИСЯЧІ 80 долларів....
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Дякуємо!
Москва в ультимативном порядке продавливает сейчас эту пресловутую формулу. Её подписание будет означать фактически признание Украиной результатов российской агрессии: аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Скабеев (Евгений Попов, муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой. - ред), бегал с микрофоном и буквально допрашивал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания.
На президента Украины оказывается громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона, Коломойского, Богдана. Первое октября может стать датой капитуляции властей Украины.
Но в этом случае и капитуляция и подписавшие её власти будут отвергнуты украинским обществом.
https://charter97.org/ru/news/2019/10/2/350466/
Поэтому занимайтесь собой и своими про...баными нефтяными налоговыми маневрами.
https://ukrainian.voanews.com/a/macron-dialogue-with-russia-needed/5107110.html
...
Проблеми в нас будуть незабаром.
Знову внутрішня дестабілізація, а можливо і кривавий Майдан.
Плюс агресія рашки і непідтримка західними партнерами.
Все руйнується.
Шож вы зебили натворили?!
Связанная с Коломойским компания начала коммерческий импорт электроэнергии из России
Зебилы, торговля на крови? Не?