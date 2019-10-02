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 Политика Украины
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 Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук

Кум Путина и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что поддерживает подписание так называемой "формулы Штайнмайера", однако не согласен с тем, как трактует "формулу" президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии ОПЗЖ.

"Могу сказать, что это начало пути. Мы поддерживаем подобные шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на неконтролируемых территориях. Мы считаем, что "формула Штайнмайера" - это принцип дорожной карты по реализации отдельных пунктов Минских соглашений. Мы выступаем за что, что Минские соглашения являются безальтернативными. Они должны быть выполнены. И это может привести к миру и прекращению боевых действий", - заявил Медведчук.

Нардеп объяснил, что согласно этому документу, после проведения выборов на неконтролируемых территориях вводится в действие на временной основе закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый еще в сентябре 2014 года.

"На постоянной основе он вступает в силу после того, как ОБСЕ и соответствующие контролирующие органы со стороны ОБСЕ проверят выборы на соответствие нормам БДИЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. - Ред.) и сделают свое заключение. Тогда этот закон вступает на постоянной основе в полную силу", - отметил Медведчук.

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Также Медведчук заявил, что не согласен с тем, как трактует "формулу Штайнмайера" президент Зеленский.

"Вчера господин Зеленский говорил по поводу так называемого нового закона об особом статусе, потому что этот заканчивает действие 31 декабря текущего, 2019 года (в этом он прав). Но неправ президент в другом: дело в том, что "формула Штайнмайера" касается именно того закона, который был принят Верховной Радой и который есть сегодня, но заблокирован", - сказал нардеп.

По его словам, президент неправ и в толковании вопроса границ.

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"Во время своего брифинга Зеленский сказал о том, что это будет тогда, когда границы будут под контролем Украины. Это тоже не отвечает ни "формуле Штайнмайера", ни Минским соглашениям. Потому что в Минских соглашениях четко записано, что контроль над границей между Украиной и Россией начинает устанавливаться в первый день после выборов и заканчивается после внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса", - сообщил Медведчук.

Кроме того, политик отметил что закон о выборах должен приниматься Верховной Радой в соответствии с Конституцией Украины, но при этом вопрос модальности выборов должен быть согласован с Донецком и Луганском.

Медведчук заверил, что фракция поддержит инициативы президента, направленные на выполнение Минских соглашений, в том числе относительно реализации "формулы Штайнмайера".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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Источник: https://censor.net.ua/n3151688
 
 
 Топ комментарии
 
Раз пидар согласен, значит для украинцев это зло и вредно!
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Кто бы сомневался? А, Зебы, помните, вы я писал, что платформенщики за смерть будут в связке со слугой нарида? Ну и где вы? Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 811
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нам очень важно мнение Lvbnhj, любителя зелёной дужедякулы
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если тебя не тупить, то как ты узнаешь, что ты туп и надо как-то самообразовываться? Или ты уже смирился с такой участью?
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Слуга народа + жопоблок больше 300 голосов
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Раз ***** согласен, значит для украинцев это зло и вредно!
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і шо? три роки пройшло! імплементував? відвів? шимпанЗЕ краще б в пороха повчитися як дурака в карти грати з партнерами і ******
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Шо, знову папєрєднiкi?..
Не насто***ло вiдмазувати провали Зе й команди папєрєднiками?
Це вже навiдть не смiшно.
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как зеля будет выкручиваться что граница под контролем банд сепаров это по украинскому законодательству
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а нариду разве не пихуй ?

нарид поддержит ЗЕ при любых раскладах
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граница под контролем рф. сепрам её не доверят.
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Хвалят подписанную капитуляцию кацапы и Медведчук. Это о многом говорит.
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2015 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2016 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2017 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2018 год - «Альтернативи "Мінську" немає!»
2019 год - «Імплимеотація «Мінську» - це зрада!»

Я нічого не переплутав?
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2015 год - «Мінськ - зрада»
2016 год - «Мінськ - зрада»
2017 год - «Мінськ - зрада»
2018 год - «Мінськ - зрада»
2019 год - «Імплементація Мінську - це перемога. Главноє пєрєстать стрєлять»

Таке також було
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Прав был Порошенко! Путину не нужна формула - ему нужна Украина!!!
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Iнсайд спешил фо зебобо:
"Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина."
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Да какие проблемы?! Нидерданды с Рашкой друганы, вон как дружно Нидерланды проголосовали за возвращение Рашки в ПАСЕ. И в строительстве СП-2 тоже Рашку поддержали. Так что договорятся с Путлером по поводу Цемаха, какие проблемы.
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Чукча пiсатель?
"Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому"
Де в цьому реченнi призвище на букву "Х"?
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Проблема в том, что в результате этого договорняка крайней сделают Украину.
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Да в любом случае Украина у Европы всегда крайняя. А Путлеру они за скидки на энергоносители только так задницу вылизывают.
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і багато касирок підтримують таку ініціативу!
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Весь склад *жопоблока * ...
в Лугандон !.. Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 5316
..
....
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Медведчук в интервью российскому RT - "Дружба с Путиным для меня не обвинение, а высокая честь!" Кто бы сомневался что эта мразь действует в интересах Рашки.
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Ну, и шо это за формулу зеля подписал, которую каждый понимает по-своему? Её и выполнять так же будут. Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 8121
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Все не дождусь когда Медведчук станет Мертветчук.
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"Формула Штайнмайера, это - формула путина".
Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук - Цензор.НЕТ 4729
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Кучма - последний из старой гвардии в этом процессе. У новых моральных колебаний бы не было.

"Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом. Об этом рассказал журналистам Сайдик на брифинге по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
Таким образом стороны нашли выход из тупиковой ситуации с подписанием «формулы Штайнмайера», так как не все участники согласны были подписываться под одним документом с остальными, пояснили РБК два собеседника, знакомых с ходом переговоров. По их словам, против был Леонид Кучма, не желающий ставить свою подпись рядом с подписями представителей непризнанных республик.
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То он для своих лохов так трактует! Не волнуйтесь там с кумом. Всё идёт по плану!
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Для своих лохов(73%) одно, для своих хозяев другое.
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Монику зеленски в отставку - БАНДУ ГЕТЬ
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було 5 рочків, шоб не віддати Україну *****.
І не віддав.

Але нова команда це виправить
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Вже і ***** радіє, і Медведчук, а зебіли і досі не вірять, що їхній мальчік зрадив державу.
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Да. Але я би порадила тій частині вже припинити вдавати з себе патріотів.
І особливо мовчати за мову, а не розпинатися про неї на РФ.
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Ще в 2014 в ольгінці набирали осіб зі знанням української. Весь інет тоді гудів. А чого вартий безногий терорист Степан Мазура?- Строче псевдопатріотичні висери просто з Москви.
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Некоторые верят, но оправдываются, мол, - а што ему оставалась делать, если Петя нашему мальчику коварно в трусы насрал?
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всё ждал, когда эта падаль подпоёт пороховате.
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вот такая коалиция слуги + зажопы ))))
вот и выплыли истинные лица )))
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Интересно, вот скоро эта старая гнида сдохнет. И где его зароют? В параше или тут у нас, на Байковом? Если на Байковом, то через годик перезароют на помойке или свинарнике.
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ооо...да! от именно его мнение и видение "формулы" так важно для Украины!
ну если такое говно хвалит сотворенное...то таки да... отпали последние сомнения,
что из того роя.... для Украины не зажжужит ни***
а вы заметили, что из окон и балконов стали пропадать затрепанные на дождях и ветру наші жовто-блакитні надії і гордощі... нема стічок на сумках.. хіба тільки на заплічниках-рюкзаках у воїнів на вокзалі ...нема "вишиванок-стрічок" на капотах автівок... і до чого це я? х/з...
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...как ее трактует Заленский, так и будут вести перговры. Что тут непонятно?
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Хлопчику, скільки тобі рочків? я тебе розчарую зубної феї і діда мороза з сантою в природі не існує.
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Зелю і Медведчука до стінки!!! Вони обидва союзники кацабських окупантів!
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От правда одне "але"...Але чому не в Зеленьского, а у Порошенко за останні п"ять років з"явився с Медведчуком спільний бізнес автогазу, а по факту монополізували ринок вони вдвох? І хто витягнув Мертвечука з праху історії знову в політику?
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Хотелось ,чтобы Метверчуки трактовали формулы в тюрьме или в канаве.
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Оооо, если Моника в таком темпе будет удовлетворять всех сутенёров, то плечевые рискуют остаться без работы.
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"Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", ..." - Медведчук - это все, что нужно знать о содержании формУлы.
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Первым пунктом в формуле нужно зафигачить этого Чахлика Невмирущего...
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Вороги згодні з планом штанмаєра. Зелені абізяни думають, що вони їм бажають добра. Розчарування буде великим
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Проснулся главный **** трактовальщик мертвечук
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Да не партесь, Моника и ему соснет. Так что медвечук будет довольный.
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формули штайнмайера тупо не існує 2016 рік

https://twitter.com/i/status/1179354519752364039
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