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 Общество
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Все про:Кипиани (22) Медведчук (983) Стус (50) суд (22584)

 Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе: началось заседание суда

Суд 2 октября начал рассматривать дело по иску народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума российского президента Путина Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требует запретить продажу написанной Кипиани книги "Дело Василия Стуса".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Так, Медведчук подал иск "о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и запрете распространения книги".

Кроме того, иск касается не только самого Кипиани, но и ООО "Издательство "Виват" и ЧП "Юнисофт".

По словам Кипиани, иск касается двух публикаций в книге, "в которых описываются коллизии с защитой Виктором Медведчуком поэта и члена украинской Хельсинского группы Василия Стуса".

Читайте на Цензор.НЕТ: Баннер с Медведчуком и выделенными словами "ад" и "кат" вывесили болельщики "Динамо" во время матча с "Десной". ФОТО

"Он был назначенным государством адвокатом и, как многие другие государственные адвокаты во времена Советского Союза, он выполнял работу, как мог. Опыт показал, что по сравнению с другими адвокатскими историями того времени, он не очень качественно защищал. Более того, он допустил некоторые вещи, которые, на мой взгляд, по моральным и этическим причинам, даже через 40 лет прощать нельзя", - отметил журналист.

По его мнению, такой иск является свидетельством попытки давления на свободу слова.

О намерении Виктора Медведчука подать иск к Вахтангу Кипиани стало известно в конце августа.

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

Также на Цензор.НЕТ: Сцена суда над Стусом без указания фамилии адвоката - это баланс того, что нам позволил сделать закон, - режиссер фильма "Запрещенный". ВИДЕО

Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

Читайте также: Иск Медведчука с требованием запретить книгу о Стусе - давление на свободу слова, - гендиректор издательства "Виват" Орлова

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.

Источник: https://censor.net.ua/n3151685
 
 
 Топ комментарии
 
Когда уже наконец запретят Медведчука?
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Юлия Мостовая дала характеристику этому врагу....Особь патологически ненавидящая Украину и всё Украинское!
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А чего этот российский фашист с кгбистским прошлым так недоволен. В ответ закрыть нахрен его говноканалы!
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Когда уже наконец запретят Медведчука?
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никогда . это кум будущего президента Украины
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Сорри, позволю себе поправить Вас, завалят Медведчука.
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Хм....тяжко...охраны валом, невоенизированные подразделения, оно спонсор ММА и прочих группировок единоборств.
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А чего этот российский фашист с кгбистским прошлым так недоволен. В ответ закрыть нахрен его говноканалы!
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Так кто-же закроет? Зебилам выдали неголосование за продление лицензии 112 канала за лишение его последней. Зебилы на ура поверили. Хотя лицензия кончилась еще в сентябре 2018 года и больше не продлевалась, да и канал в сетях вещает, как и вещал.
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Не говноканалы надо закрывать, а самого мертвечука.
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Юлия Мостовая дала характеристику этому врагу....Особь патологически ненавидящая Украину и всё Украинское!
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иногда лучше промолчать, книгу то прочитает несколько тысяч, а теперь вся страна узнает
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Пять лет было на что? Посадить? А сейчас что мешает?
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Дмитрику, а не пішов би ти .... Тільки і вмієш, що тупі "жабки" клепати. Розуму, як у мушлі.
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На днях показывали интервью дессидента которому Медведчука навязали. Челу прокурор требовал 3 года......После выступления Мертвечука....Ублюдок АДВОКАТ!!!!!! Потребовал у суда добавить год и 9 месяцев , типа он прошлый срок не досидел. Судьи и прокуроры были сами в шоке. Вот такие дела малята.
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Только родственники и члены семьи могут такое требовать.
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Вот говорят, что у народа на руках куча оружия. Почему же это ***** еще живое? Тут или врут про оружие, или народ хилый. В США такого нац. предателя уже давно отправили бы к предкам.
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Из семьи полицая, родилось в Красноярском крае.........СОВОК...и вдруг это всплывает в главном Универе Украины!!!! Потом после первого курса, в дружине с 20мя подельниками избили человека...Приговор по 2 года.........И вдруг отменили и восстановили!!! Вы в это верите........?
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Снова будет рассказывать сказки про то, что закон тогда был другой...Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе: началось заседание суда - Цензор.НЕТ 6132
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Стус - был нарушителем Законов страны!! Крапка! Кстати, сегодня тоже за такую деятельность судят и держат в СИЗО, кто не успел сбежать...
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История пишет, что в Гитлеровской Германии было всё по ихним законам. А Мертвечук был адвокатом у Стуса, а не палачом, адвокат защищать должен...
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історія тюрми народів срср - це ще не вся історія людства
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Боротися за незалежну українську державу безперечно є порушенням "закону" тюрми народів - радянської імперії, збудованої на деспотії, крові і брехні
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дурачек, какой страны? страну Стуса завоевал совок, так что захлопни рожу и сядь на бутылку.
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Издателям нужно срочно приступить к продаже книги, ажиотаж обеспечен Медведчуком.
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Википедия:
12 января 1972 года арестован одновременно с рядом других украинских диссидентов. В сентябре состоялся суд с обвинением по ст. 62 УК УССР «Антисоветская агитация и пропаганда».

Вот, 50 !!! лет прошло, а сегодня судят за тоже самое.... за антиукраинскую пропаганду...
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**** медвечукская Патриотов сажала, уйло в опу целует, Украину сдает.

Пора уже браться за него!
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Медведчук в интервью рашинскому RT - "Дружба с Путиным для меня не обвинение, а высокая честь!" Мразь путинская.
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Кто бы не пришёл к власти, есть люди которых никто не трогает!
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Раньше говорили ,ну штоже посмотрим если зелесопля попробует глянуть всторону кацапии мы его сразу, того , на ростов, вчера воткрытую слили Украину, вечером слабые потуги возражения.Мертведчучка этот ярый кацапо-сепар, вытворяет всё что хочет в этой стане, а он же вторая половинка х-йла ла ла ла
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палач требует запретить книгу о его жертве. сюрр.
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ніколи не повірю, що цій улюдочній тварюці соромно, це кончений слуга д*явола-хуйла
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ніколи не повірю, що цій улюдочній тварюці соромно, це кончений слуга д*явола-хуйла
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хто там ближче до міністерства освіти --швидко внесіть цю книжку в шкілний курс!
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Що хоче Медведчук, подобається йому то не на користь Україні а на шкоду і дуже велику. Це падло за все своє підле життя тільки шкодило Україні її патріотам, захисникам. Медведчук і його посіпаки породження пекла, злодії кучміських та яникових часів, які користуючись гебівським прикриттям і сприянням паханів розікрали майно держави України і зраджують, зраджують .... Пора всіх Мертвечуків, шуфричів, бойків ... викинути з України за зраду і допомогу агресора, грабунок державного майна.
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Василий Стус и через 40 лет эту мразь мертведчука достал.Вертится,**** проросийская,как уж на сковородке. Хоть бы через 40 лет эту мразь путинскую на кол посадили.
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