 Медведчук требует запретить продажу книги о Стусе: началось заседание суда

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Так, Медведчук подал иск "о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и запрете распространения книги".

Кроме того, иск касается не только самого Кипиани, но и ООО "Издательство "Виват" и ЧП "Юнисофт".

По словам Кипиани, иск касается двух публикаций в книге, "в которых описываются коллизии с защитой Виктором Медведчуком поэта и члена украинской Хельсинского группы Василия Стуса".

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"Он был назначенным государством адвокатом и, как многие другие государственные адвокаты во времена Советского Союза, он выполнял работу, как мог. Опыт показал, что по сравнению с другими адвокатскими историями того времени, он не очень качественно защищал. Более того, он допустил некоторые вещи, которые, на мой взгляд, по моральным и этическим причинам, даже через 40 лет прощать нельзя", - отметил журналист.

По его мнению, такой иск является свидетельством попытки давления на свободу слова.

О намерении Виктора Медведчука подать иск к Вахтангу Кипиани стало известно в конце августа.

Во времена СССР Виктор Медведчук был адвокатом. Он был назначен защитником поэта Василия Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз. Стус был категорически против Медведчука в роли адвоката.

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Суд проходил за закрытыми дверями. Стус был удален из зала, приговор зачитали без его присутствия. Медведчук поддержал обвинение и признал вину своего подзащитного за него самого. Стус был осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки и умер в лагере.

Летом 2018 года во время съемок фильма о Василе Стусе под названием "Запрещенный" актер Геннадий Попенко написал в Facebook, что из ленты вырезали сцену финального судебного заседания над диссидентом, где его защищал Виктор Медведчук. По его информации, это произошло якобы из-за звонков представителей Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

Режиссер Роман Бровко утверждал, что сцену убрали по просьбе сына Стуса Дмитрия, но тот опроверг его слова.

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Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минкульту и Госкино проверить, правдиво ли рассказана история об украинском писателе и диссиденте Василе Стусе в фильме, который снимается за государственные деньги.

Учитывая общественный резонанс авторы фильма про Василя Стуса решили вернуть удаленную ранее из сценария сцену суда над поэтом с участием адвоката.