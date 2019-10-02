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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минобороны (5988) НАТО (6466) аэродром (70) ВСУ (354)

 Военные аэродромы адаптируют к стандартам НАТО, - Минобороны

В Воздушных Силах ВСУ разрабатывается нормативно-правовая документация, которая позволит обустроить сеть военных аэродромов, вертодромов и взлетно-посадочные площадки по стандартам НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

""В Воздушных Силах совместно с Управлением регулирования деятельности государственной авиации Украины завершается разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов стандартам Альянса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже наработан ряд изменений в Правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок госавиации Украины.

"Изменения разработаны на основании обобщенной международной практики сертификации аэродромов и положений действующего Воздушного кодекса Украины. Кроме того, в документе учтены результаты исследований по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, а также нормативные документы, стандарты и практики Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Организации Североатлантического договора", - заявил начальник инженерно-аэродромной службы тыла логистики Командования ВС ВСУ Виталий Застава.

Правила содержат требования по обустройству аэродромов и вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов при определенных эксплуатационных минимумах. В инженерно-аэродромной службе тыла логистики ожидают, что новый документ вступит в силу еще до конца года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151681
 
 
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Нафига это было оглашать? Щас какой-нить ипанутый барышевский судья запретит...
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а нам тетя Сюмар сказала, шо Зе отказался от ПДЧ в НАТу)
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Зачем ? Франция и Германия "не видят" российской армии на Донбассе.
Так они её не увидят ни в Киеве, ни в Одессе, ни во Львове.
Какой толк с этого НАТО ?
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Хм....опять пиар ...а по тихому делать? И где бабло для этого? А мозги у коррумпированных "делальщиков" тоже перепрограммируют на НАТО?
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Военные аэродромы адаптируют к стандартам НАТО, - для чого, якщо йдемо у тайожний союз?
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Нафига переводить деньги. Ведь курс понятен - НАТО становится нашим врагом. А рашистские самолеты могут взлетать с полевых аэродромов. Теперь раша будет нас защищать от агрессивно озабоченной европы, или от кого то там еще зеленая братва пока не опредилилась с образом врага.
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