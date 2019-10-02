 В Офисе Президента подтвердили участие Зеленского и Лукашенко во II Форуме регионов в Житомире 4 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Во время запланированных переговоров глав государств будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества.
Кроме того, в рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.
Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.
4 октября в Житомире впервые встретятся наш Президент Зеленский и вечный президент Беларуси Александр Лукашенко. Важная это встреча? Да, важная.
1) Лукашенко всячески поддерживает Зеленского и Украину. Это он так троллит Путина. Но нам все равно. Поддерживает - спасибо.
2) Беларусь - наш сосед. Президент Зеленский налаживает отношения Украины с соседями.
3) Лукашенко - просто политический динозавр. Лавировал, лавировал - и вылавировал. Только что отказал (!) Путину в размещении военной базы. Батька - гений политики (хотя и социалистический гений). Учиться у него сам Б-г велел.
4) Батька рассчитывает на помощь Украины в его попытках заигрывать с Западом. Теперь, когда Президент Зеленский стал политической суперзвездой, - почему бы не помочь (в интересах Украины, разумеется)
Welcome to Ukraine, Bat'ka Lukashenko
И этот презедент самый честный!
Ни копейки не украл. Сам все заработал. Вы только представьте как ему было сложно. Вы посмотрите, почти весь бизнес убыточен а он как то выживал.
Так что сойдемся гдето по серединке!