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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3096) Лукашенко (1724) Офис Президента (120)

 В Офисе Президента подтвердили участие Зеленского и Лукашенко во II Форуме регионов в Житомире 4 октября

4 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие во II Форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в г. Житомире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Во время запланированных переговоров глав государств будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Кроме того, в рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3151680
 
 
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ЗАЧЕМ УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАШЕНКО
4 октября в Житомире впервые встретятся наш Президент Зеленский и вечный президент Беларуси Александр Лукашенко. Важная это встреча? Да, важная.
1) Лукашенко всячески поддерживает Зеленского и Украину. Это он так троллит Путина. Но нам все равно. Поддерживает - спасибо.
2) Беларусь - наш сосед. Президент Зеленский налаживает отношения Украины с соседями.
3) Лукашенко - просто политический динозавр. Лавировал, лавировал - и вылавировал. Только что отказал (!) Путину в размещении военной базы. Батька - гений политики (хотя и социалистический гений). Учиться у него сам Б-г велел.
4) Батька рассчитывает на помощь Украины в его попытках заигрывать с Западом. Теперь, когда Президент Зеленский стал политической суперзвездой, - почему бы не помочь (в интересах Украины, разумеется)
Welcome to Ukraine, Bat'ka Lukashenko
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две партии регионов сойдутся на шашлычок
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Чтобы экономика страны нормально развивалась надо сломать хребет коррупции. Порошенко это и не подумал сделать, наоборот по сути стал Гарантом коррупции. Сделает ли это Зеленский пока что вопрос. Сейчас видно как он раздает должности неким одиозным личностям, а вот Михаилу Саакашвили и Давиду Сакварелидзе ничего не предложил. А ведь они могут внести существенный вклад в борьбе с коррупцией. Но надо ли это Зеленскому?!
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Это Карлссон борец с коррупцией? Видать сегодня не выспались или похмелиться не дали. В Офісі Президента підтвердили участь Зеленського і Лукашенка в II Форумі регіонів у Житомирі 4 жовтня - Цензор.НЕТ 7832
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Порошенко постоянно ездил на фронт, в ЕС, проводил массу мероприятий по укреплению страны и укреплению евроатлантического курса, а это позорище, что делает? Откуда сколько зэбилов в стране, что выбрали его?(((
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Толку нам от этого ЕС. Вся их помощь последние пару лет -- это "серьёзная обеспокоенность" попеременно с "глубокой озабоченностью", а сами за нашей спиной с путлером ручки жмут, газопроводы строят и бабло делают. Беларусь же нам очень важна. Лука уже открыто выражает тревогу насчёт растущих аппетитов кремлёвской мафии. Уже только поэтому он наш ситуативный союзник, причём с развитой тяжёлой промышленностью, в том числе и двойного назначения, и не самой последней в Европе экономикой. Дружба с ним нам сейчас важнее дружбы с германцами или итальянцами, которые под пуйла легли окончательно и бесповоротно.
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понимаете, у нас тут демократия. Народ лучше знает куда должен презедент.
И этот презедент самый честный!
Ни копейки не украл. Сам все заработал. Вы только представьте как ему было сложно. Вы посмотрите, почти весь бизнес убыточен а он как то выживал.
Так что сойдемся гдето по серединке!
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Совку Зеленскому намного комфортнее в компании таких же совков, как и он. А тут Европа какая-то непонятная, ни выпить, ни поговорить по душам в бане. Короче, остаемся с братьями навек, малороссы.
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