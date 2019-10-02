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 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Социологическая группа "Рейтинг" провела среди украинцев опрос относительно того, что они думают о "формуле Штайнмайера" и как видят решение решение вопроса оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте соцгруппы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 68% опрошенных считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% - противоположного мнения, 10% - не определились. Отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия: если на Западе и в Центре не менее 70% считают Россию агрессором, то на Юге таких - половина, на Востоке 40% (здесь 47% - противоположного мнения). Среди сторонников парламентских политических сил отличительное от других мнение преобладает среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя", где две трети не считают Россию агрессором.

60% украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос 01
60% украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос 02

В то же время более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса: 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Зато 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины. Военный путь решения вопроса имеет наибольшую поддержку среди жителей Запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям - на Юге и Востоке. В электоральном разрезе больше всего сторонников автономии оккупированного Донбасса среди сторонников партии Оппозиционная платформа – За життя, военного решения вопроса - среди сторонников "Европейской Солидарности" и "Голоса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко

60% украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос 03
60% украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос 04

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против - 26%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

60% украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос 05

Зато ряд инициатив относительно оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения. В частности, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне т.н. ДНР и ЛНР не поддерживают 48%, поддерживают - 27%. Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%. Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российским контингентом не поддерживают 61%, поддерживают - только 17%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер

60% украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос 06

Две трети опрошенных не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как "Формула Штайнмайера". 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее.

60% украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос 07
Фото: сайт соцгруппа "Рейтинг"

Такие инициативы, как проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистия участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции имеют относительно большую поддержку в восточных регионах страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя". Зато введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживаются относительно больше жителями Запада и Центра. Введение миротворцев ООН с российским контингентом не имеют подавляющей поддержки ни в одном из макрорегионов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "КоммерсантЪ" опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 21-25 сентября 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3151676
 
 
 Топ комментарии
 
До влади прийшли аферисти, які маскують капітуляцію під мир.
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А помните, как Моника на инаугурации уронила удостоверение президента?
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🤣🤣🤣за день опрос нарисовали
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ну це ж зелені ідіоти.
вони списали десятилітній план розвитку держави з оонівських джерел.
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Ксеню , ты уже в США успел(а) дезертировать 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос - Цензор.НЕТ 2281
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Подалі від зебілів.
Хоч як людина поживу.
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А може проксика свободного не нашлось , Ксеню ? 60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра" і лише 8% однозначно підтримують, - опитування - Цензор.НЕТ 4581
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Боже! Какой же умный текст! Гораздо, гораздо умнее, чем у зеленых и ООНовских идиотов"!
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После того как народ схавал выборы, они уже даже не заморачиватся. Если народ тогда поверил, что 73% проголосовали во время войны за команду клоунов, то поверят и в эти картинки.
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8% Я не понял, вы что тут на Порохоботв сейчас наехали?
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До влади прийшли аферисти, які маскують капітуляцію під мир.
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справжні мародери.
а не ті, якими нас 5років лякала зелена сволота.
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А помните, как Моника на инаугурации уронила удостоверение президента?
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помним...солдатики оружие роняли, флаг, сознание теряли...у другого двери закрывались и венком по балде. 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос - Цензор.НЕТ 7391
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удостоверение это мелочь вот рука с булавой отпала на памятнике в Кривом Рогу это таки да
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Точно, было и такое!)) Короче совет Монике и ее Ко. манде - Думай. Те!
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це такий маркетинговий хід.
уявіть, якби формулу назвали в честь *****.
її би одразу відкинули і Вовку нашого посадили на ялинку.
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Интересно по какой формуле будет отделение остальных областей Украины ? 😱
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Отделение куда? Позвольте поинтересоваться, неуважаемый товарищ мордвин
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Понятно. Зеля обозвал Путина немецко-еврейским именем и все сразу согласились ! А если бы было Штанймаерко, то и в Украине не было вопросов ! 60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра" і лише 8% однозначно підтримують, - опитування - Цензор.НЕТ 7521
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Как можно оценить то чего реально и не было. Немец устно брякнул...подхватили, забыли и вот опять реанимировали. Каждая сторона трактует так как выгодно ей. Бред вобщем и повод из Новостей уже который день не слазить.
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Так Украинцы узнают все из кацапских СМИ, из нашей новой власти, хрен какую информацию вытянешь...
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Зато 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе Источник: https://censor.net.ua/n3151676

Хаха, ничего не изменилось, все те же 23% не хотят мира что и на выборах президента.))
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а ты хочешь мирно быть вассалом куйла?
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СН - слуга электората ОПЗЖ. Впрочем, на президентских выборах вся вата и голосовала за Зебила
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и опять зебики забили на все опросы, а как распинались что будут все спрашивать у наріда
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- не подскажите, а нас в какой концлагерь везут?
- не знаю, совершенно не интересуюсь политикой
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Всего 8%, и что эти восемь не знают где билетные кассы на москву?
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Раз Европа поддерживает, то мы никуда не денемся. Нам нельзя ссориться с европейцами, без их денег нам ******.
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Ты их деньги видел? Полегчало за 5 лет? Им Украина пофиг, свои шкурные интересы и проблемы.
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ну таки смени аватарку .а то с такой про - на всё готов ради денег - как то противу преЗедента получается
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У вернувшегося в ОПУ Зеленкого форменная истерика. Со всеми клиническими проявлениями. Прибежал Богдан. Охрана отправила обычную машину за врачами в "Феофанию". Яростный рык начальника охраны в коридоре "Ты что дебил, хочешь чтобы она сюда с мигалкой приехала? Пошлите микроавтобус !"(с)
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Зрада чи перемога ,быть или не быть ,пить или не вить ,вот в чём вопрос а у матросов нет вопросов ,эх яблочко да на тарелочке ,на тарелочке с голубой каёмочкой ,путин ***** а зеленский молодец ,надеюсь всем понятно ... 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос - Цензор.НЕТ 9915 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос - Цензор.НЕТ 8558
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Суть формулы:
1. прекращение огня;

2. разведение войск;

3. принятие парламентом закона об амнистии боевиков;

4. проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.
И только после этого!!!!!!!!!!!!!!!!:

После выполнения этих пунктов поднимается вопрос о выводе российских войск с этих территорий и установлении украинской стороной контроля на российско-украинской границе.
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Правильно, Петя в Минске это подписал.
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Это ты не звизди, а вот, почитай текст Минских Соглашений 2015го года, которые были согласованы Петей:
https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
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«Президент Зеленский должен выступить перед Верховной Радой и объяснить, почему он согласился и именно он подписал. Теперь о том, какие опасности. Дело в том, что мы имеем очень мало информации. Зеленский вчера сказал, что» формула Штайнмайера », по его мнению, - это введение и закона об особом порядке самоуправления после выборов. Дело в том, что такой закон существует. Он был принят в 2014 году и там есть пункт №10, по которому закон не вступает в действие пока не будут выполнены вопросы безопасности . То, что президент Зеленский не упомянул об этих опасностях означает, что он согласился на проведение выборов без выполнения каких либоусловий «, - сказал Уколов.
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видно і цього зебіла по паталогічній брехні; видно, аж до його шефа *****.
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Источник: https://censor.net.ua/n3151676: "введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента" - от саме це і пропонував Порошенко та Євросолідарність! Саме - в розвиток мінських протоколів!
А зебіли, тим часом, погодились на "формулу *****-штанмайєра"...
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8% это не порохоботы их столько на прследних выбораз было🤣🤣
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Это что же выходит, из 73% зебилов только 60% полные зебилы, а 13% немного зебельнутые?
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"В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики" - Валерий Соловей2 Окт 2019 12:47:00

И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.

2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести "добровольческий корпус", сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в "нормандском формате" Зеленский повторит согласие с "формулой Штайнмайера", после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается "продать" украинскому обществу эту сделку как "мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие". Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через "встроенный предохранитель - Донбасс".
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не согласен с тем шо украинцы устали и не отреагируют - цапы ошиблись и фатально ошиблись в 2014 и сейчас будет то же самое
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очень не хочется .но я вчера пообщался можно сказать почти с индейцами,ну по духу, то точно и думаю, шо моника может конечно совершить роковую ошибку - но ее быстро исправят - как бы пока так ,можно сказать - власть в Украине принадлежить народу Украины и это факт
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Индейцы по духу могут устроить гос. переворот только в том случае, если Запад шантажирует власть и высшую буржуазию конфискацией зарубежных заначек и запрещает разгонять индейцев, как это было с Янеком, а если скажет "Фас!", то с нашими индейцами мигом будет то же, что с ихними.
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формула Штайнмайера - это сдача Украины России!
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Онлайн-опрос относительно того, что люди думают о "формуле Штайнмайера" и как видят решение решение вопроса оккупированных территорий.
60% українців не можуть оцінити "формулу Штайнмаєра" і лише 8% однозначно підтримують, - опитування - Цензор.НЕТ 9785
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Да все вони добре розуміють, ось тільки бояться собі сказати, що це саме вони привели ЗЕ до влади в саме цим дозволили прийти той дупі, яка наближається.
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А еще 73% устали от войны, сидя на диване, и решили сдаться на милость врага!
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з одного боку радує, що всього 8% шоколадодупоголових, а з другого боку--чи не забагато м и ім уваги приділяємо? може просто грохнуть дешевше?
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Если это не подтасовка:
Мрачный рейтинг!
Когда граждан, имеющих противоположную точку зрения более 10% - это плохо (очень плохо).
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Странно! Не знаю ни одного человека который был-бы респондентом в таких опросах. Чаще всего что бы не тратить время и деньги, такие опросники рисуют от фонаря. Максимум в таком опросе участвует жена с тёщей и свекровью.
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А вот комменты с лента.сру от " мышебратьев" о подписании "Формулы Штайнмаера"

степан супенин02.10.2019 в 14:00

1

клоун слил свинарнию!

02.10.2019 в 14:00

1

предлагаю Ростов переименовать в Импичментград

02.10.2019 в 14:00

1

А Моника Зеленски читал вообще Минские соглашения? Сначала выборы, а контроль над границей только потом.

02.10.2019 в 14:00

2

Похоже Зеле Героя России дадут.Может даже и посмертно.

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прекрасная почва для проведения референдума о будущем страны..., еще надо подбросить немного роспропаганды в качестве удобрения- и.... всем спасибо, все расходятся...
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