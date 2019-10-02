 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте соцгруппы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 68% опрошенных считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% - противоположного мнения, 10% - не определились. Отношение к этому вопросу имеет региональные и электоральные различия: если на Западе и в Центре не менее 70% считают Россию агрессором, то на Юге таких - половина, на Востоке 40% (здесь 47% - противоположного мнения). Среди сторонников парламентских политических сил отличительное от других мнение преобладает среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя", где две трети не считают Россию агрессором.





В то же время более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса: 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Зато 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины. Военный путь решения вопроса имеет наибольшую поддержку среди жителей Запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям - на Юге и Востоке. В электоральном разрезе больше всего сторонников автономии оккупированного Донбасса среди сторонников партии Оппозиционная платформа – За життя, военного решения вопроса - среди сторонников "Европейской Солидарности" и "Голоса".

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Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против - 26%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

Зато ряд инициатив относительно оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения. В частности, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне т.н. ДНР и ЛНР не поддерживают 48%, поддерживают - 27%. Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%. Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российским контингентом не поддерживают 61%, поддерживают - только 17%.

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Две трети опрошенных не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как "Формула Штайнмайера". 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее.



Фото: сайт соцгруппа "Рейтинг"

Такие инициативы, как проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистия участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции имеют относительно большую поддержку в восточных регионах страны и среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За життя". Зато введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента поддерживаются относительно больше жителями Запада и Центра. Введение миротворцев ООН с российским контингентом не имеют подавляющей поддержки ни в одном из макрорегионов.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 21-25 сентября 2019