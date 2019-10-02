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 Политика Украины, За рубежом
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 Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер

Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер подтвердила стремление Берлина провести саммит в "нормандском формате".

Возможность для такой встречи дает согласование "формулы Штайнмайера", сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласование - это результат активных переговоров внешнеполитических советников глав государств и правительств (стран "нормандского формата". - Ред.). Это важный шаг на пути к реализации минских договоренностей", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

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По ее словам, "вчерашнее согласование дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате".

"Дату я пока назвать не могу, мы будем держать вас в курсе", - указала Деммер.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151671
 
 
 Топ комментарии
 
Моника и это проглотит?

Ось як треба розмовляти з Зеленським. Саме таку розмову він розуміє і відразу замовкає:

Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 9373

Ставленники Кремля в "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали совместное заявление о необходимости прямого диалога с официальным Киевом в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

В Сети появился полный текст документа. После того как украинская делегация на заседании ТКГ в Минске подписала "формулу Штайнмайера", после чего президент Владимир Зеленский подтвердил это на брифинге, главы террористических "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник написали обращение к главе Украины, где в наглой форме выдвинули ему условия относительно закона об особом статусе Донбасса. Текст заявления появился в Telegram-канале Донецк Donbass.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом, она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы.

Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией.

Это наше дело, наша цель. И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит.

Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки, и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя. Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны.

Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления".

Денис Пушилин, Леонид Пасечник
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Гет(ь) звідси - поки отим штейном по штайнмайєру не дали Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 5647
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Если украинцам наплевать на самих себя, скажи мне, с каких делов немцы не должны делать то же?
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Уважаемые господа немцы, засуньте формулу schweinfraera своему штайнмайеру в ..., ну, в общем, вы правильно поняли..
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Резидент садится играть в классические шашки с путлером полный уверенности его обыграть. По совету озабоченных против классических шашек, 100% победа гарантирована при тактике игры в "поддавки"
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госпадзи...
да разве для того чтоб просто встретиться и пагаварить надо подписывать какие-то формулы... я вас умоляю! не парьте людям мозжечок!
для того чтоб ублажить х.ло и дать ему возможность вылезть из заваренного им же говна на крови с красивым лицом и в полный рост вяличием - вот основная ваша цель
ибо х.ло может вспучить ржавый как и он сам металлолом, а Украина...она наивная и доверчивая, аки девушка... и ее можно бесконечно долго дурить обещаниями жениться )))
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ПЕРШІ НАСЛІДКИ ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ.
або цінні вказівки губернатору малоросскага автономного округа вЯлікай рассєї

Панове, оцініть красу гри кремляді та її маріонеток - шмарклю опустили, вона на все погодилась та вмилася, її знову і знову опускають через своїх маріонеток,недолуга шмаркля знову вмивається, вже перебуваючи на колінах...слідуючі умови та погрози...
Зелена шмаркля на все згодна.читайте текст.прошу -

По оценке Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Киев, подписав «формулу Штайнмайера», признал право жителей Донбасса на самостоятельность. «Мы сами будем решать, как интегрироваться с Россией. Это наше дело», - указали они

Украина подписала «формулу Штайнмайера» и таким образом признала право жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

«[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с велико россией. Это наше дело, наша цель», - указано в тексте.
Пушилин и Пасечник также потребовали!!! от президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия». В частности, они подчеркнули, что только самопровозглашенные республики могут решать, когда в Донбассе пройдут выборы. Кроме того, лидеры ДНР и ЛНР прокомментировали слова украинского президента о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса. По их мнению, в нынешней редакции закона, который был разработан при предыдущем президенте Петре Порошенко, много «неприемлемых оговорок», однако любые изменения в тексте документа должны быть согласованы с ЛНР и ДНР.

«Хотим предостеречь !!! господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», - резюмировали Пасечник и Пушилин.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2019/5d9448f19a7947f9ee3b32aa?from=from_main

шмарклю вже як ганчірку таскають...нижче плінтуса.
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Так скоро дирява наволоч з'явитися в Раді замість бути закопаною.
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Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой продажи Украины гитлеру в формате Мюнхен 1938г
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Україну треба здати для того,що б Моніка потисла руку ХЛО ?
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Коломойский и Ко сдают Украину России!
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Будь-який "формат", що не веде до НЕГАЙНОГО (!!!) визволення окупованих *********** українських земель, ГІВНА ВАРТИЙ. Тре начхати на усі ті "санкції-куянкції, які неефективні, половинчасті, а часом просто віртуальні, і щосили готуватись до справжньої великої і тотальної війни - це єдиний шлях до збереження держави. Усілякі євреї - кучми, януковичи, порошенки і зеленські разом з їх суто маланським оточенням, тут не допоможуть, хіба що просрати усе.
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А нормандський формат заставит пуйла убраться с Донбассе?
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Та немає ніякого вирішення проблеми окупанта і окупації, крім перемоги і поразки, НЕ-МА-Є. Оці дойчі нас ************ до капітуляції - це ж теж є вирішенням зайвої для дойчів "проблеми". А у нас мета прямо протилежна, мир через перемогу, але це не для куцого розуму єврейського блазня, що вміє грати прутнем на роялі...
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Ні, бо він легітимізує ***** на Донбасі.
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В німецькій мові є слово Blasen, співзвучне з нашим "блазень".
Подивіться на одне з його значень:

3. вульг. сосать (пенис), делать минет
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Ощущение лоха

Узгодження "формули Штайнмаєра" дає змогу швидкої зустрічі в "нормандському форматі", - представниця уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 2381

Вот такое теперь пишет непримиримый борец с преступным режимом Порошенко, бывший волонтёр Юрий Касьянов, разочарованный действиями по-настоящему народного президента Зеленского.
Здесь хочется привычно добавить "и все четыре человека ссут тебе в рожу". Но ведь это не так.
Это просто ветер.

Это вы так упорно пытались попИсать в сторону президента Порошенко, что вас не смущало, что вы делаете это против ветра.
И вот оно сейчас прилетает. Физика, бессердечная ты ****. И метеорология.

Недовольны были зарплатами?
Получите сокращение субсидий. Получите борьбу с нелегальным трудоустройством, заплатите 42% вместо конверта, посмотрим, как будете довольны.

Недовольны были успехами армии?
Получаете сворачивание реформ и отведение войск.

Казалось, что ЕС и США недостаточно помогают?
Зато тепепрь от нас просто отказываются и над нами смеются.

Кадровая политика была не такая?
Получите друзей и коллег по кварталу в правительстве.

Цены были высокие?
Получите кассовые аппараты и посмотрим, кто за них заплатит - барыги, или вы из повышенных цен.

Цены на коммуналку были высокие?
Их снизили. Но, правда, олигарху Коломойскому.

И так во всём, понимаете?
С точностью до наоборот всё по сравнению с ожиданиями.

Потому что это не команда Зеленского ссыт вам в рожи.
Это вы писали против ветра, ребята.
И ваше недовольство просто использовали.
Вас использовали.

Вас просто развели.
Как котят. Как лохов.
Позвонить со своей симки, да.
Только отжали не телефон, а страну.

Vladimir Zavgorodny
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