 Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер

Возможность для такой встречи дает согласование "формулы Штайнмайера", сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Согласование - это результат активных переговоров внешнеполитических советников глав государств и правительств (стран "нормандского формата". - Ред.). Это важный шаг на пути к реализации минских договоренностей", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.
По ее словам, "вчерашнее согласование дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате".
"Дату я пока назвать не могу, мы будем держать вас в курсе", - указала Деммер.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
да разве для того чтоб просто встретиться и пагаварить надо подписывать какие-то формулы... я вас умоляю! не парьте людям мозжечок!
для того чтоб ублажить х.ло и дать ему возможность вылезть из заваренного им же говна на крови с красивым лицом и в полный рост вяличием - вот основная ваша цель
ибо х.ло может вспучить ржавый как и он сам металлолом, а Украина...она наивная и доверчивая, аки девушка... и ее можно бесконечно долго дурить обещаниями жениться )))
або цінні вказівки губернатору малоросскага автономного округа вЯлікай рассєї
Панове, оцініть красу гри кремляді та її маріонеток - шмарклю опустили, вона на все погодилась та вмилася, її знову і знову опускають через своїх маріонеток,недолуга шмаркля знову вмивається, вже перебуваючи на колінах...слідуючі умови та погрози...
Зелена шмаркля на все згодна.читайте текст.прошу -
По оценке Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Киев, подписав «формулу Штайнмайера», признал право жителей Донбасса на самостоятельность. «Мы сами будем решать, как интегрироваться с Россией. Это наше дело», - указали они
Украина подписала «формулу Штайнмайера» и таким образом признала право жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которое цитирует Донецкое агентство новостей.
«[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с велико россией. Это наше дело, наша цель», - указано в тексте.
Пушилин и Пасечник также потребовали!!! от президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия». В частности, они подчеркнули, что только самопровозглашенные республики могут решать, когда в Донбассе пройдут выборы. Кроме того, лидеры ДНР и ЛНР прокомментировали слова украинского президента о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса. По их мнению, в нынешней редакции закона, который был разработан при предыдущем президенте Петре Порошенко, много «неприемлемых оговорок», однако любые изменения в тексте документа должны быть согласованы с ЛНР и ДНР.
«Хотим предостеречь !!! господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», - резюмировали Пасечник и Пушилин.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2019/5d9448f19a7947f9ee3b32aa?from=from_main
шмарклю вже як ганчірку таскають...нижче плінтуса.
Подивіться на одне з його значень:
3. вульг. сосать (пенис), делать минет
Вот такое теперь пишет непримиримый борец с преступным режимом Порошенко, бывший волонтёр Юрий Касьянов, разочарованный действиями по-настоящему народного президента Зеленского.
Здесь хочется привычно добавить "и все четыре человека ссут тебе в рожу". Но ведь это не так.
Это просто ветер.
Это вы так упорно пытались попИсать в сторону президента Порошенко, что вас не смущало, что вы делаете это против ветра.
И вот оно сейчас прилетает. Физика, бессердечная ты ****. И метеорология.
Недовольны были зарплатами?
Получите сокращение субсидий. Получите борьбу с нелегальным трудоустройством, заплатите 42% вместо конверта, посмотрим, как будете довольны.
Недовольны были успехами армии?
Получаете сворачивание реформ и отведение войск.
Казалось, что ЕС и США недостаточно помогают?
Зато тепепрь от нас просто отказываются и над нами смеются.
Кадровая политика была не такая?
Получите друзей и коллег по кварталу в правительстве.
Цены были высокие?
Получите кассовые аппараты и посмотрим, кто за них заплатит - барыги, или вы из повышенных цен.
Цены на коммуналку были высокие?
Их снизили. Но, правда, олигарху Коломойскому.
И так во всём, понимаете?
С точностью до наоборот всё по сравнению с ожиданиями.
Потому что это не команда Зеленского ссыт вам в рожи.
Это вы писали против ветра, ребята.
И ваше недовольство просто использовали.
Вас использовали.
Вас просто развели.
Как котят. Как лохов.
Позвонить со своей симки, да.
Только отжали не телефон, а страну.
Vladimir Zavgorodny