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 Политика Украины, Общество
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 Экс-чиновнику ГП "ВостГОК" сообщено в подозрении в растрате 25,4 млн грн, - НАБУ

Экс-заместителю генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК" и директору ООО "Торговый дом "Эко-Сервис" сообщено о подозрении в растрате 25,4 млн грн государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Действия подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Поскольку местонахождение этих лиц не установлено, о подозрении извещены в порядке ст. ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины и подозреваемых объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в период феврале-мае 2015 года экс-руководитель ГП "ВостГОК" заключил с директором ООО "Торговый дом "Эко-Сервис" дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд предприятия, в результате чего противоправно была увеличена цену за единицу товара на 31%, а в дальнейшем на 57%, что привело к убыткам для государственного предприятия в сумме 25,4 млн грн.

При этом, закупка серы ГП "ВостГОК"  каждый раз осуществлялась с привлечением не менее трех посредников, приводило к завышению на каждом этапе конечной цены на эти минералы для государственного предприятия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151666
 
 
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Конец эпохи бедности как-то быстро прошел для этого гражданина
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Давайте уже этих будочников сажайте. Уже есть и суд антикоррупционный. А посадок нет. Долго это терпеть никто не будет.
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Это всего лишь рыночные отношения! Обычно НАБУ почему-то не учитывает, что с этой суммы предприятие платит в бюджет 20% НДС и 18% налога на прибыль!
А кроме того есть транспортные расходы, страхование, брокерские услуги, % за кредит и т.п.
В итоге государству ущерб по бумагам 25 лимонов, а по факту не больше 10.........
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