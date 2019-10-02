 Согласие Зеленского с проведением выборов в ОРДЛО противоречит национальным интересам Украины, - "Народный фронт"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политической силы, опубликованном на ее странице в Facebook.

"Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласилась с проведением местных выборов на оккупированном Донбассе.

"Народный фронт" считает такие "выборы" недопустимыми и незаконными. Поспешные решения Президента Зеленского будут иметь далеко идущие негативные последствия. Такие действия явно противоречат национальным интересам Украины.

Позиция "Народного фронта" неизменна - выборы и другие меры по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской возможны только после полного освобождения этих территорий от оккупационных войск и возвращения Украине контроля над государственной границей.

Так же важным является вопрос освобождения Крыма и возмещения Украине убытков, причиненных вооруженной агрессией и оккупацией.

Попытки примирить Кремль неоправданными уступками Украины поощрят агрессора к еще большему произволу. Надежный мир и безопасность никогда не приходили посредством унижения и пренебрежения национальными интересами".

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский во время встречи с главами фракций в парламенте проинформировал их о том, что именно вчера, 1 октября, подписали в Минске.

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