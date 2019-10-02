 Штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, пока не найдем выход из сложившейся ситуации, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Пока мы не найдем решения выхода из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не провоцировать конфликты", - сказал он.

Вместе с тем Гончарук отметил, что штрафы отстрочены до 1 января.

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Напомним, сегодня, 2 октября, владельцы "евроблях" пикетируют Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Также митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова.