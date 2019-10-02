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 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11239) штраф (856) евробляхи (151) Гончарук_Алексей (139)

 Штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, пока не найдем выход из сложившейся ситуации, - Гончарук

Правительство приняло решение не применять штрафные санкции к "евробляхерам" до принятия решения по этому вопросу.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Пока мы не найдем решения выхода из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не провоцировать конфликты", - сказал он.

Вместе с тем Гончарук отметил, что штрафы отстрочены до 1 января.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня, 2 октября, владельцы "евроблях" пикетируют Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Также митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова.

Источник: https://censor.net.ua/n3151662
 
 
 Топ комментарии
 
А какая такая ситуация? То что кучка хитрожопых завезла без документов кучу хлама в нарушение закона?
Ну я например тогда скажу что в магазине цена на гречку "несправедливая", заберу ее без оплаты. Давайте из моей ситуации тоже искать выход.
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Ну вот и разбавили зраду перемогой. Хороший обмен - бляха за Родину.
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В пору уже начинать бастовать нормальным авто владельцам!
Бо ЗЕленая погань до усирачки боится протеста...и пойдет на любые уступки
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Так-с, этим успокоительную косточку кинули...
Теперь нацженам надо что-нить Пока не найдем выход из сложившейся ситуации, штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7472
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Выход вам скоро тварям на Ростов только будет. Где обещаное перед выборами снижение растаможки и снятие акциза на б/у авто который кстати лоббируется из кремля?
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В очередной раз государство наказывает законопослушных граждан.
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ну да, адекватные бляхеры свои машины растаможили ,а НЕАДЕКВАТНЫХ, которые "окном" не воспользовались выпускаем на дороги, пусть еще тысчонку - другую украинцев уроют.То вроде притихли одно время - совсем не стало на дорогах, а сейчас снова - в городе, где толпы людей на тротуарах - все едут 50-60, а этот неопознанный валит, виляя в рядах с выездом на встречку свою сотенку, аж собаки разбегаются веером, а людишки вот не такие шустрые, не все успевают разбежаться...удивительные шаги делают ЗЕ-командос!
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Номер на автомобілі не впливає на вміння водія!! Так що порохоботина.. Скоро кінець недоавтомобілям від свині парашенки
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Лохом народився - лохом і помреш! Хто Тобі лікар?
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Один із ватажків "євробляхерів" спалив свій позашляховик

Так єто, что он зря свой лендкрузер сжег? Кто ответит за это? Может Барыга-Мародер? Пока не найдем выход из сложившейся ситуации, штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3535
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Тебя и твоих личинок в первую очередь под утилизацию
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Ну тебя же в свое врем твоя шлюшка не утилизировала? че сейчас сидишь то, херой мемный, бубнишь???
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утилизация свыни и свинярчуков
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все нормальные кто хотел уже растаможился, остались те у кого с доками лажа или те что думают что самые умные, а все вокруг идиоты
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очень по зебильному: тех кто не платит и не хочет платить-не штрафуем, законопослушных плательщиков налогов-штрафуем.
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Отмените налоги, сделайте всем льготы и бесплатные тарифы, возьмите 50 миллиардов долларов кредита и давай проживем вашу каденцию счастливо только и делая что сдавая всем подряд все что требуют, чтобы не было конфликтов. Помнится у кацапаов был такой министр МИД Иванов, у него даже кликуха была "Мистер ДА".
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В чем проблема просто отменить закон об акцизе? Пускай люди спокойно заплатят ПДВ 20% и спокойно по человечески и без взяток растамаживают свои авто. Сколько можно издеваться над людьми.
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а как быть тем кто зимой заплатил растаможку с акцизом? Получается их просто кинули?
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Может тебе еще анальную девственность вернуть? Вы же сами хотели растамаживать по петькиному закону. Чего теперь возмущаешься? Едь в Лондон к Петьке и Лерке с Южаниной и требуй вернуть свои деньги. А кто вернет деньги вкладчикам в трасты и инвесторам в котлованы? Кто вернет деньги тем кто брал долларовые кредиты в 2007?
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а сказать то что хотел? какой-то словесный понос изригнул и в кусты
Так на всяий, у меня ни когда не было бляхи, принципиально не смотрел в их сторону
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Так чего тогда воешь? Или Мертвечук хорошо платит? Сепарня вонючая.
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может нищеброды-бляхеры поскребут по сусекам и растоможатся уже?
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они хотят наверно чтоб им ещё и доплатили, евробляха це-ж прикраса наших міст!
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ну да, так же как и вы кинули тех, кто купил авто в салонах, растаможив по льготному))))
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для того, чтоб растаможить авто, нужно его снять с учета в стране регистрации, а если там купи-продай перепродали массу автомобилей, то кто найдет хозяина? Та никто и искать не станет! Кто хотел, тот растаможил и оформил как положено. Любители халявы не истребимы.
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правильно, просто за машину с нормальными доками надо было чуть доплатить, а наши тянули все подряд не задумываясь что будет дальше
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причем то, что в цивилизованных странах подлежит утилизации, за которую еще и доплатить собственнику пришлось бы
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а растаможка сколько будет стоит? Надо ввести единую цену на все кубы, пробеги и грузоподьемность.
500 $ например и все - привози и езди.
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аха - сравнять в линейку 2010 года БМВ и 1985 года таз с гайками, по типу ВАЗа
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кто за границей будет таз с гайками 1985 года покупать? покажите мне этого человека Штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, пока не найдем выход из сложившейся ситуации, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2087
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было такое время - 1996 год, когда сделали так - примерно 1000долл = например за форд -ескорт1.3, и растаможка в один день.Правда, доки, где взял авто, должны были быть!
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а давай водку пить прямо в супермаркете перед кассой
и сигареты курить не покупая
и бензин воровать на АЗС
Долой преступные АКЦИЗЫ !!!!
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а потом кто-то хочет новые дороги, высокие пенсии, большие з/п бюджетников и бесплатную медицину ))))
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Ну вот и разбавили зраду перемогой. Хороший обмен - бляха за Родину.
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А давайте я платить за коммуналку не буду, а вы не будете с меня эту плату требовать. Иначе вы спровоцируете конфликт. Было полгода - кто хотел растаможил и ездит, а остальные что, самые умные теперь? Может тогда вернете деньги тем, кто растаможил? Иначе опять спровоцируете конфликт. Тупые зешмаркли и не менее тупые бляхеры. Гнать пора этих ссаных зебобиков
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А ты платил акциз за комуналку? Пока не найдем выход из сложившейся ситуации, штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1379 Засвети квитанцию пи***р?
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кто мокшанам наливает? говорю же - хватит, они уже буйные!
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теперь нужно открывать счет, сколько эти "**********" людей на тот свет отправят.
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А представьте себе, что если бы упоротая Зайцева мчалась на бляхе... то не было бы вообще никакого дела.
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А какая такая ситуация? То что кучка хитрожопых завезла без документов кучу хлама в нарушение закона?
Ну я например тогда скажу что в магазине цена на гречку "несправедливая", заберу ее без оплаты. Давайте из моей ситуации тоже искать выход.
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про хитрожопых это конечно всё верно, а вот причем тут хлам? Или ушатаные 40-летние ВАЗы лучше?
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все почему-то сравнивают все с 40-летними ВАЗами А тех ВАЗов уже почти нет. На дорогах ушатанных иномаорк в разы больше чем мифических "40-летних вазов".
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честно говоря, ушатаный мерс новому ВАЗику фору даст
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Жаль вчера не снял то чего "почти нет". В этом "почти нет" скрипело всё включая водителя.
Тут же другой еще парадокс - после "растоможки" эта куча хлама волшебно превращается во вполне себе транспортное средство.
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Я могу тебе ушатанный мерс найти и снять, и что эот докажет? Вопрос в количестве.
это ВАЗы были куплены легально и не нарушали законодательства. Скоро они исчезнут совсем. А если хитрожопым разрешить ввозить хлам, то так все дороги и будут в хламе.
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Еще раз - растоможенный хлам перестает быть хламом?
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Просто по докам они или краденные или уже списанные как утилизации и заработали на ей 1к от лоха и 0,5 за утиль по докам
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Это шо за буйня!?)))
Шаромыжникам рассрочку...и ани же дети...
А остальные ЛОХИ пусть платят по полной!

Прям мечта ЗЕбобов....
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Вот и тема для порохосрани подоспела. Они готовы страну продать лишь бы не снижать растаможку и не облегчать народу жизнь. Наверное зря ето бороться за ету Украину населенную дебилами которые сами между собой грызутся лишь бы у соседа яблоня больше урожая не давала.
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детка, если ты не платишь налоги то с кого то дерут их вдвойне, ты же бедный, о какой машине ты мечтаешь?
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Слышь у*бок порохоботный, с чего ето я не плачу налоги? Почему я должен за тебя платить налоги? Почему я должен платить 300% от стоимости авто а ты за свои жигули платишь всего 10% налога? Может зеленский и прав. Нах. ету страну на федерации разделить и пускай **** ки живут все отдельно кто как хочет.
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сосунок, ты еще налоги платишь только маме в виде цветов на 8 марта)))) если твой папа взял 20 летнее корыто за 300-500 уе то действительно будете платить 300% сбора)))
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Вот,Суров, и вылезло в очередной раз твое сепарское нутро.
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"облегчать народу жизнь" - народ вообще-то должен сам создавать себе жизнь а не требовать халявы от государства.
За год в Украине продается новых автомашин в районе 120 тыс.шт., кто хочет - зарабатывает и покупает новые, у кого денег поменьше - берут бу авто нормального качества подешевле, ну а шаромыжники ноют про "нет денех", мифическое "зубажиння" и прям если не могут купить хлам за 2 тыс.долл. - то все, крах всего. Я скажу так - нет денег на более-менее нормальное авот - не выезжай на дорогу. Если в меня въедет нищеброд у которого нечего взять по суду т.к. он "зубажилый", то он просто не должен находиться на дороге. Нет денег оплатить ущерб владельам нормальных машин - сиди дома.
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Давай я приду к тебе с налоговой и докажу что ты вор и не платишь налоги и нарушаешь закон если можешь позволить купить себе новое авто за 50тыс. евро? Остановим любого на дороге на новой машине и я докажу что он преступник которых за ворованные деньги купил себе новую машину? А те кто наскреб пару тысяч на б/у авто те деньги своим горбом зарабатывали.
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не, его мечта - останавливать на дороге машины которые лучше чем его развалюха, и в виде "социальной справедливости" сшибать с них на бензин
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ай какая зрада, в стране миллионы воров
В год продаются сотни тысяч новых квартир, цена там похлеще чем у новых машин Все воры.
Те кто позволяют себе летать на море за границу - тоже воры, от этих воров аэропорты лопаются уже.
Короче, для вас, ленивых шариковых, любой кто живет лучше вас - вор.
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А я в Украине заплатил, из своих кровных, не ворованых совсем не пару тысячь за авто с регистрацией, зачем? Правильно, шоб копейка какая пенсам упала из бюджета! То больше я не буду таким лохом. Буду плечом к плечу с вами бляхерами давить голодных пенсов на разбитых дорогах.
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В пору уже начинать бастовать нормальным авто владельцам!
Бо ЗЕленая погань до усирачки боится протеста...и пойдет на любые уступки
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Предлагаю всем не платить коммуналку, а потом пусть этот дебил ищет-- "решения выхода из этой ситуации, дает распоряжение не применять штрафные санкции, чтобы не провоцировать конфликты"
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вторым пунктом - не оплачивать за продукты на кассе!
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не оплачивать за услуги в борделях, ну а чо, машина разве важнее чем физиологические потребности?
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а как же платить налоги?
или евробляхеры особенные, как жители ордло?
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надо не сидеть по домам - и все будет - даешь отставку моники и будет)))
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Разрешите им еще ездить на красный и за бенз на платить. Ну а что, другие заплатят
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и зав буйки заплывать разрешить надо )))
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они и так ездят и на красный, и на красный с желтым,и, главное, трогаются и вылетают на перекросток как только моргнет, своего зеленого не ждут!
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Ну так на бляхах остался самый «цвет нации».
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(((если моника подпишет закон про кассовые аппараты - они потом не только отменят - но и отменят вообще все налоги с малого бизнеса - я уже молчу ,шо будет если он согласиться, с цапами )))))
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тогда люди не будут вообще платить налоги, только попробуйте спровоцировать))) эти бляхеры незаконно ввезли машины и должны быть наказаны. гончарук редкостный дебил. он поощряет нарушение закона
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и ведь никто из них не вспомнил, из каких ресурсов пенсии в 2018 году повысить смогли
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весь ваш популизм разбивается о жестокую реальность бюджета. пока есть звр ещё можете петушиться, но если с мвф не сростется, живые позавидуют мертвым )
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а вы уверены, что там еще что-то осталось?
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Предлагаю ввести акциз на продажу всех автомобилей в том числе уже завезенных в Украину. Почему одни платят акцизы а другие нет? Хочешь продать б/у автомобиль заплати налоги 300% как сейчас платят евробляхеры.
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с тех авто которые продаются внуктри Украины, уже уплачен акциз и налоги.
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Не п***ди. С новых машин акцизы никто не платит. А росийские жигули которые Вальцман продает в своих автосалонах вообще контрабандой едут по документам как автозапчасти в Украину без уплаты налогов. Так что не знаешь не звезди порохосрань.
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та їх не штрафувать, а конфісковувать треба. при серйозній ДТП ці бляхи просто кидаються нах.
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Гений!) Всё, поеду обновлю себе тачку на поновее и присоединюсь к бляхерам, шо толку ждать равной справедливости, хрен с ними с пенсами и инвалидами - ведь они ж этих гениев и выбрали.
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А ті хто розтоможив свої євробляхи тепер можуть вважати себе останніми лохами? )) Розумна позиція слуг уродів ))
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Проституткам разрешили не платить налоги. Временно. Пока снова не нужено будет занять место у верховной рады ! Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8040
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Вот сегодня, например, нужно было потеснить противников капитуляции имени Швайнмайера...
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Любая проблема решаема. Весь вопрос в цене. А вы думали, новая власть - святая? Щас!
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разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года,

А вот этого точно не делайте. Эти бляхеры щас навезут хлам старинный абы подешевле и начнут на нём людей возить. Пошли вон хитросракие. Корыта свои утопленные лично для себя хоть и мёртвые без тормозов берите, но автобусы этим бляхерам точно нельзя разрешать. Им же совершено пох на людей. Оно щас только на цену смотреть будет...
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выход уже проехали...когда ради избрания зелебени отменили штрафные санкции.теперь только по наростающей.и да,автохламщики уже вам не союзники Штрафи до "євробляхерів" застосовуватися не будуть, поки не знайдемо вихід із ситуації, що склалася, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5101
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Присоединяюсь..а те кто пошёл растаможил по закону, заплатил налог и получил украинские номера им бабло вернут?? Или они теперь лохи позорные? так выходит?? А хитросракие бастуюшие под Радой на халяву пролезут?? Вот так и начинаеца беспредел, те кто честно заплатит тоже могут сказать да пошли вы нах, почему я заплатил, а вот мой сосед сильно хитрожопый не платит??
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А если растаможку повысят, они доплатят!???
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А если я куплю доллары в банке а они вдруг подорожают мне доплатят как думаешь? А если ты в магазине купишь гречку по 15, а завтра она подорожает до 20 ты побежишь на базар 5ку продавщице докинуть?? Степень дибилизма твоего вопроса сравнима с выбором ЗЕкловуна во время войны.
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Даю подсказку!
http://www.autobazroba.com/calc.html

Возраст машины и цены на растаможку за один куб.см:
до одного года - 1.5 лари
1 год - 1.5 лари
2 года - 1.5 лари
3 года - 1.4 лари
4 года - 1.2 лари
5 лет - 1.0 лари
6 лет - 0.8 лари
7 лет - 0.8 лари
8 лет - 0.8 лари
9 лет - 0.9 лари
10 лет - 1.1 лари
11 лет - 1.3 лари
12 лет - 1.5 лари
13 лет - 1.8 лари
14 лет - 2.1 лари
Больше 14-и лет - 2.4 лари.
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У нас у всех долбанутых скоро будет особый статус! Такшо не мучте себя моралью, типа не укради, не убий, и как жизня показует - станет значительно легшэ!
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Штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, пока не найдем выход из сложившейся ситуации, - Гончарук

Здається, що єдиний розумний вихід з цієї ситуації-викинути вас зеленосраких на смітник.
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