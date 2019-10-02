 Штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, пока не найдем выход из сложившейся ситуации, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на брифинге после заседания Кабинета министров 2 октября заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Пока мы не найдем решения выхода из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не провоцировать конфликты", - сказал он.
Вместе с тем Гончарук отметил, что штрафы отстрочены до 1 января.
Напомним, сегодня, 2 октября, владельцы "евроблях" пикетируют Верховную Раду с требованием ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам. Также митингующие требуют увольнения ряда чиновников Власова, Назаренко и Нефьодова.
Теперь нацженам надо что-нить
Так єто, что он зря свой лендкрузер сжег? Кто ответит за это? Может Барыга-Мародер?
Какие поэтичные имена у ЗЕбилов
Так на всяий, у меня ни когда не было бляхи, принципиально не смотрел в их сторону
500 $ например и все - привози и езди.
и сигареты курить не покупая
и бензин воровать на АЗС
Долой преступные АКЦИЗЫ !!!!
Ну я например тогда скажу что в магазине цена на гречку "несправедливая", заберу ее без оплаты. Давайте из моей ситуации тоже искать выход.
Тут же другой еще парадокс - после "растоможки" эта куча хлама волшебно превращается во вполне себе транспортное средство.
это ВАЗы были куплены легально и не нарушали законодательства. Скоро они исчезнут совсем. А если хитрожопым разрешить ввозить хлам, то так все дороги и будут в хламе.
Шаромыжникам рассрочку...и ани же дети...
А остальные ЛОХИ пусть платят по полной!
Прям мечта ЗЕбобов....
За год в Украине продается новых автомашин в районе 120 тыс.шт., кто хочет - зарабатывает и покупает новые, у кого денег поменьше - берут бу авто нормального качества подешевле, ну а шаромыжники ноют про "нет денех", мифическое "зубажиння" и прям если не могут купить хлам за 2 тыс.долл. - то все, крах всего. Я скажу так - нет денег на более-менее нормальное авот - не выезжай на дорогу. Если в меня въедет нищеброд у которого нечего взять по суду т.к. он "зубажилый", то он просто не должен находиться на дороге. Нет денег оплатить ущерб владельам нормальных машин - сиди дома.
В год продаются сотни тысяч новых квартир, цена там похлеще чем у новых машин Все воры.
Те кто позволяют себе летать на море за границу - тоже воры, от этих воров аэропорты лопаются уже.
Короче, для вас, ленивых шариковых, любой кто живет лучше вас - вор.
Бо ЗЕленая погань до усирачки боится протеста...и пойдет на любые уступки
или евробляхеры особенные, как жители ордло?
А вот этого точно не делайте. Эти бляхеры щас навезут хлам старинный абы подешевле и начнут на нём людей возить. Пошли вон хитросракие. Корыта свои утопленные лично для себя хоть и мёртвые без тормозов берите, но автобусы этим бляхерам точно нельзя разрешать. Им же совершено пох на людей. Оно щас только на цену смотреть будет...
http://www.autobazroba.com/calc.html
Возраст машины и цены на растаможку за один куб.см:
до одного года - 1.5 лари
1 год - 1.5 лари
2 года - 1.5 лари
3 года - 1.4 лари
4 года - 1.2 лари
5 лет - 1.0 лари
6 лет - 0.8 лари
7 лет - 0.8 лари
8 лет - 0.8 лари
9 лет - 0.9 лари
10 лет - 1.1 лари
11 лет - 1.3 лари
12 лет - 1.5 лари
13 лет - 1.8 лари
14 лет - 2.1 лари
Больше 14-и лет - 2.4 лари.
Здається, що єдиний розумний вихід з цієї ситуації-викинути вас зеленосраких на смітник.