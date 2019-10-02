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Все про:разведка (2196) СБУ (13882) шпионаж (821)

 СБУ задержала информатора, которая передавала разведданные террористам "ДНР"

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области информатора террористической организации "ДНР", которая передавала своим кураторам разведывательные данные об украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что жительница Великоновоселковского района области по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, предводителем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов.

По заданию куратора с августа 2017 она собирала для боевиков информацию разведывательного характера. Женщина по телефону сообщала боевику сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещении военной техники. Куратор затем передавал полученную информацию в "МГБ ДНР".

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для вынесения соответствующего процессуального решения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151661
 
   
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непонятка...
зебилы утверждают, что это братья и миротворцы...
Она пересчитывала зольдат, чтоб определиться сколько надо новогодних подарков преподнести
Срочно отпустить! СБУ задержала информатора, которая передавала разведданные террористам "ДНР" - Цензор.НЕТ 871
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от зачем было тратить деньги и время ?

её ж отпустят
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Это вы зря... с такими темпами оперативников СБУ будут судить. И не информатор террористов, а сотрудник "народной милиции" которая скоро станет вполне себе законным органом в Украине. Так что друзья, лучше отпустите. И грамоту вручить не забудьте...
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Пусть не переживает скоро отпустят. Убийц амнистирует. И настанет мир, правда только на бумаге.
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Какая же она информатор...
Зеленский её уже амнистировал
Теперь она амнистирвоанная повстанка-ополченочка, имеющая право голоса
Возможно она даже в будущем станет народным депутатом Украины
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Какие ж это теперь террористы? Будующая народная милиция Дамбаса... Вова позвони Баканову - он что не вкурсе?
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