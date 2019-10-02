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 Противник с начала суток 6 раз открывал огонь по защитникам Украины, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска обстреляли силы ВСУ возле Зайцевого, Крымского и Павлополя. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось.

Об этом заявил на брифинге в Минобороны пресс-секретарь ведомства полковник Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска открывали огонь шесть раз. Российско-оккупационные войска воздержались от применения запрещенного вооружения", - сказал он.

На Луганском направлении с 7.30 оккупанты 15 минут из ручных противотанковых гранатометов обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе Зайцевого. А после 9 часов 10 минут вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по украинским позициям в районе Крымского.

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На Донецком направлении позиции украинских военных у Павлополя противник обстреливал из стрелкового оружия. В районах Новоигнатьевки и Новотроицкого враг применил пулеметы крупного калибра. Оба обстрела продолжались по 15 минут. По словам Прауты, неподалеку от Николаевки оккупанты также 15 минут вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил из автоматического гранатомета.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь с нашей стороны нет", - сообщил пресс-секретарь, добавив, что подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии разграничения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151660
 
 
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скоро по домам ребята поедут. Потерь не будет совсем.
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такими темпами скоро ребята поедут в Сирию защищать "законоизбранного" президента.
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Противник ничего не слышал про формулу Штайнмайера.
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я бы рекомендовал отвести армию от границы так далеко чтобы враг не достреливал Противник с начала суток 6 раз открывал огонь по защитникам Украины, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3712
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Для мене маскалі - не люди. Причому не в переносному смислі. А донбасяни - їх підсвинки.
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