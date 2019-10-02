 Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Следующий шаг в создании Новой таможни - сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопрос аккредитации и сертификации, поэтому их "сливать" трудно очень)", - написал он.

Также Нефьодов объяснил, для чего нужны эти изменения:

- начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня - отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местных глав ОГА, полицейского, прокурора, эсбэушника, гэбээровца и т.д.;

- экономия на административных расходах - должности будем перераспределять в пользу оперативного состава, начнем учиться централизовывать все функции поддержки;

- логистическая оптимизация - для существенного количества таможенных постов уменьшится расстояние до центра. Например, из Славянска сейчас к руководству - 248 км. Будет 129 км.

- создания Координационно-мониторинговой таможни, где будет накапливаться опыт и функции надзора, создаваться центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотру информации с камер, весов, сканеров и т.д.

"Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юр.лиц, начало перевода людей в регионах", - написал он.

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"Грустно на карте выглядят временно-оккупированные и аннексированные Россией регионы Украины. Но они не оставлены и мы о них помним всегда!", - резюмировал глава Государственной таможенной службы.