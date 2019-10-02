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 Политика Украины
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Все про:таможня (1484) Нефьодов (110)

 Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов

Сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"Следующий шаг в создании Новой таможни - сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопрос аккредитации и сертификации, поэтому их "сливать" трудно очень)", - написал он.

Также Нефьодов объяснил, для чего нужны эти изменения:

- начало борьбы с "феодализмом", когда каждая таможня - отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местных глав ОГА, полицейского, прокурора, эсбэушника, гэбээровца и т.д.;
- экономия на административных расходах - должности будем перераспределять в пользу оперативного состава, начнем учиться централизовывать все функции поддержки;
- логистическая оптимизация - для существенного количества таможенных постов уменьшится расстояние до центра. Например, из Славянска сейчас к руководству - 248 км. Будет 129 км.
- создания Координационно-мониторинговой таможни, где будет накапливаться опыт и функции надзора, создаваться центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотру информации с камер, весов, сканеров и т.д.

"Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юр.лиц, начало перевода людей в регионах", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов

"Грустно на карте выглядят временно-оккупированные и аннексированные Россией регионы Украины. Но они не оставлены и мы о них помним всегда!", - резюмировал глава Государственной таможенной службы.

Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151658
 
   
 Топ комментарии
 
А взятки как брали так и берут. Нефёдов фрик, пустышка.
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Сомнительно. Тарифы выросли и только, а так ничего нового.
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Единственный в команде Зе за которого не стыдно! Вот только бы побрился!!! Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4251
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Единственный в команде Зе за которого не стыдно! Вот только бы побрился!!! Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4251
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Сомнительно. Тарифы выросли и только, а так ничего нового.
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"Тарифы выросли" - порівняно з яким періодом? З-за часів прем'єрства Яценюка? А як з тих пір змінювався долар? А як з відтоді змінювалася митна і тарифна політика? Там ще й купа таких подібних питань...
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його не можуть звільнити лише тому, що обраний по конкурсу, санкціонованому МВФ. А через рік (якщо зебіли залишаться) і його підуть.
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А взятки как брали так и берут. Нефёдов фрик, пустышка.
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сотрудники 10 таможен пойдут по-миру, вряд-ли они смогут работать как нормальные люди, и переходят в жёсткую оппозицию.
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Никто таможни не ликвидирует, из просто укрупняют
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Задай себе вопрос-ЗАЧЕМ? Попробуй ответить. Работа на ПП и терминале, там ничего не меняется, переподчинят управления. Пол года будут "реорганизовываться", получать зарплату за какую то уйню. РеХформа?
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Я понял, что как это принято везде - реорганизация это повод для чистки личного состава. Посмотрим на результаты, как я понял вменяемые останутся, невменяемых выгонят.
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Будет достойное пополнение порохососной гвардии.
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А еще нужен "железный занавес", чтоб рабы не сбежали.
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Що митниця має до можливості виїзду?
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Вот я и говорю, нужно еще количество погранпунктов уменьшить до одного, а то рабы сбегут!!!
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Кстати, Вы понимаете, что таможенный пункт имеет определенную пропускную способность? Так вот, значительное уменьшение пунктов пропуска означает 3,14 здец внешней торговле. Но есть и плюсы! Места в очереди можно продавать за дорого!!!
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странная какая-то хвамилие - нефьедов... Уже было нехвёдов... Всё ж благозвучнее Кабмин сократил количество таможен с 26 до 16, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 496
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уменьшение количества точек побора, не уменьшает качества денежньіх знаков
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