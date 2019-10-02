 Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялась встреча президента Зеленского с руководителями парламентских фракций, на которой я представила позицию "Европейской солидарности" о подписании так называемой "формулы Штайнмайера. ... Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов", - отметила Геращенко.

Отмечается, что встреча имела закрытый характер.

"Это ненормально, когда Украина узнает о подписании каких-либо документов в Минске из российских СМИ. Это неправильно, что ВР полностью исключена из обсуждения процессов мирного урегулирования. В предыдущем парламенте существовала неформальная Минская платформа, площадка, где обсуждали и проблематику, и законопроекты, связанные с вопросом урегулирования. И президент Порошенко так же приходил в парламент, встречался, объяснял, убеждал", - подчеркнула нардеп.

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По ее словам, Зеленский искренне стремится к миру, но "так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина".

"Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины", - отметила Геращенко.

"Никаких выборов без постоянной тишины, вывода российских войск и техники не может быть априори. Ключевое - вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", - заявила нардеп.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский во время встречи с главами фракций в парламенте проинформировал их о том, что именно вчера, 1 октября, подписали в Минске.

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