 Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Состоялась встреча президента Зеленского с руководителями парламентских фракций, на которой я представила позицию "Европейской солидарности" о подписании так называемой "формулы Штайнмайера. ... Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов", - отметила Геращенко.
Отмечается, что встреча имела закрытый характер.
"Это ненормально, когда Украина узнает о подписании каких-либо документов в Минске из российских СМИ. Это неправильно, что ВР полностью исключена из обсуждения процессов мирного урегулирования. В предыдущем парламенте существовала неформальная Минская платформа, площадка, где обсуждали и проблематику, и законопроекты, связанные с вопросом урегулирования. И президент Порошенко так же приходил в парламент, встречался, объяснял, убеждал", - подчеркнула нардеп.
По ее словам, Зеленский искренне стремится к миру, но "так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина".
"Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины", - отметила Геращенко.
"Никаких выборов без постоянной тишины, вывода российских войск и техники не может быть априори. Ключевое - вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", - заявила нардеп.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский во время встречи с главами фракций в парламенте проинформировал их о том, что именно вчера, 1 октября, подписали в Минске.
До стены более 3 миллионов немцев бежали в ФРГ.
За время существования более ста человек погибло на стене.
Садись - два, соевый.
Не против Крым отдать.
Может не против что дятел?
Открою вам секрет - это и есть оккупированные украинские земли.
Когда уже до неё дойдёт
8%, скромнее надо быть
Це свідомі воєнні зрадники і московські аґенти.
А тут, надо полагать, ленка зае...анная"
А уставшая по-польски zmęczony
Хотя согласен... будем милосердными... пусть будет уставшая
Шкууай виступ Р Безсмертного - це ДІЙСНО патріот і він ДІЙСНО все знає
КРАЩЕ всіх ! Але зебіл його звільнив -
Вони - екстремісти. Ну, чуть поменше сволоти, нацжон і парасюківців зі савченками; але, в принципі, такі ж самі. Бо адекватні, такі, як Ганна Гопко, від них пішли.
все не сняла, а кикие сняла??
вспоминайте енту ырку и вторую ырку- жынку 3-го тысчалетия -
и ее
Алегг надаваа вынасии казлааа!!!
так енто вынаси казла было 30 августа 2015, когда геращенка с мальдивским принимали амнистею для бамбаса и полетели гранаты.
куриные мозги-ну ничо не помнят.
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давно так не смеялся!
актер внушил ей искренность!
может быть Геращенко тоже смотрит сериалы на 1+1?