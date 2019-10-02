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 Политика Украины
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 Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко

Сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций Верховной Рады была важной, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера".

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялась встреча президента Зеленского с руководителями парламентских фракций, на которой я представила позицию "Европейской солидарности" о подписании так называемой "формулы Штайнмайера. ... Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов", - отметила Геращенко.

Отмечается, что встреча имела закрытый характер. 

"Это ненормально, когда Украина узнает о подписании каких-либо документов в Минске из российских СМИ. Это неправильно, что ВР полностью исключена из обсуждения процессов мирного урегулирования. В предыдущем парламенте существовала неформальная Минская платформа, площадка, где обсуждали и проблематику, и законопроекты, связанные с вопросом урегулирования. И президент Порошенко так же приходил в парламент, встречался, объяснял, убеждал", - подчеркнула нардеп.

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По ее словам, Зеленский искренне стремится к миру, но "так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина".

"Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины", - отметила Геращенко.

"Никаких выборов без постоянной тишины, вывода российских войск и техники не может быть априори. Ключевое - вопрос границы, поэтому так важны миротворцы, которые могли бы подготовить территорию к местным выборам, мониторить демилитаризацию и провести реальное разоружение", - заявила нардеп.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский во время встречи с главами фракций в парламенте проинформировал их о том, что именно вчера, 1 октября, подписали в Минске.

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Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по формуле Штайнмайера, - Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151657
 
   
 Топ комментарии
 
А ти можеш сказати це в очі Ірині Геращенко? Сидить воно патякає, а відро з мусором три дні стоїть і воняє! Встреча Зеленского с главаим фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 36Борєц з шоколадом єдакий!
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ахахха пушилкин им под зад пинка дал, с контролем границы. А они все обсуждают выборы. В Украине у власти идиоты?
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Это называется социальная справедливость. Хотя по хорошему, нужно было бы как в Берлине стену строить с этими макаками, только не бутофорское фуфло как Яценюк, а настоящую, как в Китае
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Ну, для "Стіни", подібної до китайської чи берлінської - потрібні такі кошти, що аж ну... Де ж тоді взяти кошти на ЗСУ? Ну, і само собою - на пенсії? Адже їх скасувати з введенням воєнного стану - неможливо...
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Стену строили именно коммуняки, дятел!
До стены более 3 миллионов немцев бежали в ФРГ.
За время существования более ста человек погибло на стене.
Садись - два, соевый.
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Не против ОРДЛО отдать.
Не против Крым отдать.
Может не против что дятел?
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Ордло нехай забирають собі, а українські землі повернуть.
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Трудно с вами спорить, если вы даже ОРДЛО не можете расшифровать.
Открою вам секрет - это и есть оккупированные украинские земли.
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В Украине призывы к сепаратизму преследуется в соответствии с уголовным кодексом
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вряд ли кацапу известен этот прием Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8000
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Ірино, зараз зебіки про тебе багато чого розкажуть. Ну, чєрті, почина(те)! Встреча Зеленского с главаим фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6440
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ПЄСи доклали багато зусиль,свого часу щоб з"явилась ця формула,так шо вор перший кричить --тримай вора.А Зеля просто Поця2,0.
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А,шо петюня разве в 15м не рассказывал?
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А что в тексте сообщения она говорит как-то по-другому?
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Не звертай увагу на це позеленіле тіло (Dnipro 75ed19bb) із заповідника вати, бо воно сумує за за часами овоча-яника.
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У багатьох із них дитячі сексуальні травми на грунті шоколаду і сивочолих дядь. Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6935
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Ирка, просто пшла вон!Иди, обслуживай свою шоколадную падаль!
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А ти можеш сказати це в очі Ірині Геращенко? Сидить воно патякає, а відро з мусором три дні стоїть і воняє! Встреча Зеленского с главаим фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 36Борєц з шоколадом єдакий!
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Ок. Пусть подъедет куда-нибудь в людное место, я ей ещё и в очи плюну. Хочу, чтобы это видело как можно больше людей. Иди, согласовывай рандеву
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Ничего, это ходячее смиттезвалыще воняло 5 лет, потерпит ещё.
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Сказали уже и в апреле и в июле
Когда уже до неё дойдёт
8%, скромнее надо быть
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ахахха пушилкин им под зад пинка дал, с контролем границы. А они все обсуждают выборы. В Украине у власти идиоты?
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Нет, не идиоты. Просто кучмовские и коломойские шлюхи.
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Похоже, не просто идиоты, а еще и запроданцы.
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Коли б вони були ідіотами, у пані Моніки не було б офшорів та нерухомості в Європі.
Це свідомі воєнні зрадники і московські аґенти.
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Админ ,шо це таке ? Геращенко не бс медведчуком и новинским ? Нащо зтер мене з лиця земли ? )))
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Це твоє фото з Іриною? Якийсь ти ху*лоподібний. *****.
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Симпатична і розумна жінка - типова українка.
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Сімдесяти трьом відсоткам подобаються лише такі
Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5963

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pierdoli гугль переводит как "е..ать". Так и пишет - е..ать
А тут, надо полагать, ленка зае...анная" Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 4485
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Уставшая, хотя каждый может трактовать это в меру знания языка и воспитанности!!!
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да уж... гугл, он такой, невоспитанный... Но, надо отдать ему должное, честный Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 3815
А уставшая по-польски zmęczony
Хотя согласен... будем милосердными... пусть будет уставшая
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пока никакой зрады нет,но контролировать эту власть нужно,тем более она к народу прислушивается
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Самопомощь и Садовой - патриоты до мозга костей. Что они там говорят про формулу? А НИЧЕГО.
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як легко впізнати зебіла по відвертій брехні... І цього - також.
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А, вона че! А я-то думаю, что это они так против него топили. А это ж его проект.
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'Полонез - всі твої садовій НЕ в курсі справи і НЕ ВОЛОДІЮТЬ питання !
Шкууай виступ Р Безсмертного - це ДІЙСНО патріот і він ДІЙСНО все знає
КРАЩЕ всіх ! Але зебіл його звільнив -
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які вони патріоти?

Вони - екстремісти. Ну, чуть поменше сволоти, нацжон і парасюківців зі савченками; але, в принципі, такі ж самі. Бо адекватні, такі, як Ганна Гопко, від них пішли.
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Многолюдный митинг порохоботов сегодня

Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 2360
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Идти позориться за мародера никто не хочет, это ж не на Цензоре восхвалять пэдро)), где тебя не видно.
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так половина порохоботов с ботофермы барыги
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Слугів народу на гиляку або на хрін.
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Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко



все не сняла, а кикие сняла??

вспоминайте енту ырку и вторую ырку- жынку 3-го тысчалетия -
и ее

Алегг надаваа вынасии казлааа!!!

так енто вынаси казла было 30 августа 2015, когда геращенка с мальдивским принимали амнистею для бамбаса и полетели гранаты.

куриные мозги-ну ничо не помнят.
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зато хорошо запомнилась игра хреном по клавишам Встреча Зеленского с главами фракций важна, но не сняла все вопросы по "формуле Штайнмайера", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5632
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Подстилка порошенковская, что ты там ещё вякаешь, шлюха?
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Это тебя жена попросила мусор вынести? Зустріч Зеленського з главами фракцій важлива, але не зняла всіх питань щодо "формули Штайнмаєра", - Геращенко - Цензор.НЕТ 7465
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Ви зараз маєте те що маєте,тому що ви тупі довбо@би.
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Много ли зевак останется стоять возле клетки с бешеными псами когда там откроют дверцу? А ведь к этому нас готовят, вливая в уши "Там же наши люди, мы же братья" Чисто кацапский подкод, после дебоша разбоя, убийств и насилия - лезть целоваться, у гнусявить "Прости обознался, пьяный ничего не помню". Гены кацапской натуры сидят и в режессере, который готов пожимать руку палачу, возможно это Стокгольмский синдром, а может герой не настоящий, а фсб шный?
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ну хто ж тобі винен ірка, що ти така тупоголова. тобі пояснюють- пояснюють, а титупа як песик, хоча сама *****.
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Порохоботы. Ваш барыга с свинарчуками украл столько бабла что можно целый архипилаг островов купить, может вы туда бы все срыгнули? Назоветесь рошенией, объявите барыгу божеством, каждый день будете сказки слушать о великих перемогах вашего мессии!
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"По ее словам, Зеленский искренне стремится к миру, но "так же искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина"
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давно так не смеялся!
актер внушил ей искренность!
может быть Геращенко тоже смотрит сериалы на 1+1?
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