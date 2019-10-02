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 Общество
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Все про:Венгрия (848) ГПУ (9365) паспорт (806) Польша (4935) расследование (2572) Россия (73980) Румыния (586) СНБО (3277)

 ГПУ расследует факты массовой выдачи украинцам паспортов Венгрии, Румынии, Польши и РФ

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к содержащим государственную тайну документам СНБО, которые касаются фактов массовой выдачи украинцам паспортов иностранных государств.

Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева Светланы Смык от 26 сентября опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Печерский райсуд предоставил военной прокуратуре доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые представляют государственную тайну.

В частности, в документах аппарата СНБО содержатся сведения о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Суд разрешил доступ к входящей документации, которая поступала в период с 7 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года в СНБО из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки Службы безопасности, Министерства внутренних дел (Национальной полиции) и других государственных органов с информацией о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, военная прокуратура получила доступ к поручениям СНБО Национальному институту стратегических исследований относительно научно-аналитических исследований по развитию событий в западных областях и временно неподконтрольной правительству Украины части Донецкой и Луганской областей в связи с массовой выдачей гражданам Украины паспортов иностранных государств (Венгрии , Румынии, Польши и России), а также к письменным решениям, стенограммам (протоколам) заседаний СНБО по указанным вопросам.

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Суд определил срок действия постановления продолжительностью 30 дней, который необходимо исчислять со дня вынесения постановления следственным судьей. Постановление обжалованию не подлежит.

В ходатайстве Главной военной прокуратуры сказано, что она осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве от 3 июня 2019 года, которое проводится Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 Уголовного Кодекса Украины, по факту подготовки к совершению неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с разжиганием межнациональной вражды.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151655
 
 
 Топ комментарии
 
просили же паспорт, а не туалетную бумагу!
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Всех, кто имеет иностранный паспорт, выдворить в соответствующую страну.
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а где можно паспорт такой получить , я что рыжий а то у всех есть а у меня нету
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просили же паспорт, а не туалетную бумагу!
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тогда не знаю, на шару запрашивают только в *****
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Всех, кто имеет иностранный паспорт, выдворить в соответствующую страну.
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типо они выбирать будут ГПУ расследует факты массовой выдачи украинцам паспортов Венгрии, Румынии, Польши и РФ - Цензор.НЕТ 7578
между нашим и европейским. махнут хвостом на прощанье и минус поступления в бюджет.
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Ага и перестать контрабанду возить? Не проще стереть с лица земли всякие Румынии?
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я по своей скорострельности, как обычно, не дочитал до конца. Пришлось вытирать, а то и так все об меня ноги пытаются вытереть
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это же этот бардак при пете начался ряньше только визы выдавали🤣🤣
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разве по закону два гражданства, не нарушение? лишать Украинского паспорта! ВСЕХ! БАРЫГ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
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ну ты же не знаешь есть ли другой паспорт у человека🤣🤣
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При желании можно все узнать. К тому же ето большое преступление скрывать двойное гражданство по крайней мере в других странах. К сожалению в Украине законы не обязательны к выполнению так как во власти сидят воры и предатели Украины.
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да ну🤣🤣вот у меня американское и украинское и америке насрать на это
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Ты прям все законы выполняешь. Умные люди наперед заботятся о своём будущем.
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Это нарушения только для тех кто на госслужбе, и то только административное.
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Так все готовятся к массовой федерализации Украины. Или вы думаете только даунбас будет автономной республикой?
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А Зюзий вперто не помичает Беню с тремя паспортами.
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***** на крыму и на даунбасе своего добился. Теперь будет по куску отрывать Украину в том числе с помощью румунов и мадьяр, пока не исполнится его мечта стереть Украину с карты мира.
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А сколько лет нас водили за нос, рассказывая что законом Украины разрешается только единственное украинское гражданство и в случае получения другого человек моментально лишался украинского. А все оказалось очередной туфтой. Это как запрет на курение на лестничных клетках, остановках, лифтах и т. д. Один в один. У нас скоро пол страны будет с другими гражданствами, и при разных обстоятельствах будут махать перед носом каким то из паспортов.Если нужно украинским, а если вдруг что ( например призыв в армию) то скажем венгерским, польским, румынским, российским, словацким, чешским, израильским, какие у нас там еще в тренде.
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это результат работы всех быдлопрэзыдентов и других быдлоучильныкив
просто су ки предатели
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Зедя тоже быдлопрезидент. У его главного друга Бени аж три (3) паспорта и он этого никогда не скрывал и даже хизувався этим
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Та у нас на Львівщині за 3 000 євро це робиться без проблем! Два рази їдеш в Бухарест, спочатку подаєш документи, потім на присягу і за 6 місяців маєш паспорт Румунії, якшо є малі діти то і їм видають, як бонус.
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.проснулись, но Беню у себя под боком с тремя паспортами в упор не замечают.
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Олігарх та очільник Дніпропетровщини Ігор Коломойський зізнався, що має крім українського ще 2 іноземних громадянства.
Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми".
Губернатор пояснив чому це на його думку не є порушенням - бо "закон забороняє подвійне громадянство, а потрійне - ні".
Коломойський підтвердив, що крім українського має ще паспорти Ізраїля й Кіпру.
https://www.pravda.com.ua/news/2014/10/3/7039693/
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Долгое время считалось, что получить израильское подданство могут лишь евреи, но это не так, поскольку законодательство Израиля не препятствует в выдаче своего паспорта всем желающим при соблюдении определенных условий.
Более того, здесь сквозь пальцы смотрят на двойное гражданство Израиля и Украины, первый из которых не подает со своей стороны никаких свидетельств в консульство родной страны иммигранта, что, в частности, украинцам позволяет сохранить свой паспорт и гражданство Украины, став при этом полноценным членом израильского общества.
РСЃС'РѕС‡РЅРёРє: https://www.juridicheskij-supermarket.ua/page_pravo-dvoynoye-grazhdanstvo-Izrailya-Ukrainy.html © Р®СЂРњР°СЂРєРµС'
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КАНДИДАТ ОТ "СЛУГИ НАРОДА" ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ИМЕЕТ ИЗРАИЛЬСКИЙ ПАСПОРТ
Александр Куницкий подтвердил, что имеет израильское гражданство
Об этом он рассказал 6 июля во время встречи с избирателями, передает UA:Первый
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У Абромавичуса двойное гражданство - Литвы и Украины.
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70-80% депутатов парламента и высокопоставленных чиновников Украины имеют двойное гражданство.
Источник: https://censor.net.ua/n114381
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Журнал «Власть денег» напоминает, что многие известные украинские политики и деятели «светили» двойное гражданство. Например, у совладельца группы «Приват» Игоря Коломойского есть гражданство Украины и Израиля. В 1994 израильский паспорт также получил «регионал» Ефим Звягильский.
Источник: https://censor.net.ua/n114381
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Каплін показав документи про ізраїльське громадянство Рабіновича
"Нарешті мною були отримані, видані Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю та легалізовані для використання в Україні, документи про те, що Вадим Рабінович зареєстрований в Ізраїлі, як громадянин цієї країни Давід Рабінович, ім'я батька - Зиновій, має посвідчення особи №303446132, адреса Ізраїль, Бітан Аарон, 4029400", - написав він.


https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/21/7180933/

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Конечно будут получать , когда государство формулы Штейнмаера подписывает, а шо делать😁
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