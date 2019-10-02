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 Политика Украины, За рубежом
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 Формула подписана и сейчас представители "нормандской четверки" начнут работать над подготовкой к саммиту, - Песков

В Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3151653
 
 
 Топ комментарии
 
З кацапів знімуть санкції, а ми залишимлся при своїх проблемах.
Хтось думає що зєєєля зробив це здуру, а я вважаю, що за грубіу гроші!
Він продає Україну по шматочку! Формула подписана и сейчас представители "нормандской четверки" начнут работать над подготовкой к саммиту, - Песков - Цензор.НЕТ 8600
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Януковича у 2013 згубила брехня та "іграшки в дурня" з нашим народом, коли він казав підпишу угоду з ЄС, а потім включив задню на замовлення Путіна. У тебе ЗЕ зараз майже така ситуація, тільки не дай боже, тобі підписати угоду з дияволом, Путіним.
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С таким тупорылым народом как наш и врагов не нужно. Ватное быдло Украины и это схавает
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Януковича у 2013 згубила брехня та "іграшки в дурня" з нашим народом, коли він казав підпишу угоду з ЄС, а потім включив задню на замовлення Путіна. У тебе ЗЕ зараз майже така ситуація, тільки не дай боже, тобі підписати угоду з дияволом, Путіним.
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просыпайся. Представители новой власти уже все подписали
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Разве ? Кроме Кучмы (который никто - пенсионер) - чьи подписи стоят ?
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Він , офіційний представник презЕдента, по суті зам Вовочка, в мінській групі
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От этого Вовочка легко сможет отбрехаться - "он меня не так понял; я на такой текст согласия не давал" и проч.

А вот если Вовочка поставит личную подпись - это совсем другое дело. Он становится немедленно подозреваемым по статье 111-й.
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Интересно, почему Европа уже не требует посадить Кучму за убийство журналиста Гонгадзе? И еще Еропа будет что то п***ть о свободе слова и о правах человека?
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в Кремле ставят новые условия. Теперь помощник президента РФ Владислав Сурков говорит, что до определения даты саммита надо завершить разведение войск в Петровском и Золотом.
«Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом… При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», - цитирует Суркова российский ТАСС.
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З кацапів знімуть санкції, а ми залишимлся при своїх проблемах.
Хтось думає що зєєєля зробив це здуру, а я вважаю, що за грубіу гроші!
Він продає Україну по шматочку! Формула подписана и сейчас представители "нормандской четверки" начнут работать над подготовкой к саммиту, - Песков - Цензор.НЕТ 8600
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Санкции и так долго не протянут, особенно если Украина откажется договариватся.
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5 лет протягивали, а тут и года не прошло ка новие лица говорят о капитуляции
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Ну с президентом предателем санкции не протянут и месяца. В кремле уже потирают руки.
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Не он один продаёт страну а вместе с теми 73% кто голосовал за него и это печально...
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А народ к этому времени подготовится к выносу тела ЗЕ.
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Раньше слезет меньше проблем будет. Если бы Януковича снесли в 2011, то ни анексии Крыма ни войны на Донбассе небыло бы.
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С таким тупорылым народом как наш и врагов не нужно. Ватное быдло Украины и это схавает
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тельца....
Его подмышкой можно вынести...
Наполеон ***....ый
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А наша НАРКО ТВАРЬ сказала что не подписывали...
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ты что только из запоя вышел?🤣🤣
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наконец то на украине наступит мир спасибо старшему брату за жосткую и справедливую политику по отношении к заблудшему .Путин ВЕЛИК!!
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выпиливают коменты ))
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Вернись в унитаз, налитег. Тебя там сородичи заждались.
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Сейчас подтянутся коцапы-и скажут,шо все правильно.Все ок.
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Піськів звичайно брехати вчився у собаки, але у мене підозра, що про підписану формулу цього разу правда. А ось наші ( чи справді наші?) його разу петляють. При листи Кучми, про " нічого не підписано". І у кожного зебіла - своя версія і хронологія. Напевне в Раді на фракції Зєлєнскій доводив під розписку одну версію, яку прийняли за базову.
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Что написано пером, того не вырубишь топором! Петро алексеевич, и товарищ Кучма, чего это вы там наподписывали???
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А Вам не здається, що "підписання" 2014 і 2019 років дуже різні речі?
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так і занесемо його до кондуіту: "Рузьге свинособака"
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Нет никакой подписанной формулы, есть лишь письма главе ОБСЕ.
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Кучма очкует подписывать что-то совместно с дыровцами.
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нет ниакого степана сытника, есть только парашенский троль вкалывающий за миску борща
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ага, є тільки лист уповноваженого представника України про те що, Україна погоджується на результати виборів, які визнають законними ОБСЄ.
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Після перемовин у Нормандському форматі,Зелі краще до України не повертатись.
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А пєсков чув про заяви пушиліна і пасечніка? Прізвища з маленької літери не помилка.
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Мало того, что чув,
он для них текст этого их выступления и писал.

Теперь все должны упрашивать великое ***** повлиять на этих даунов в целях мира
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Можно и не спрашивать , ибо ответ и так ясен ,, - НЕ МОГУ , теперь разбирайтесь с ними сами. Типо , они шо то сами решают .. Замкнутый круг , который может разорвать теперь , лишь капитуляция Украины . Пэрэмога ,, сепарвы .. Явная и безоговорочная . Даже и не вспотели .. Формулу підписано, і зараз представники "нормандської четвірки" почнуть працювати над підготовкою до саміту, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6992 .
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Если Россия начинает работать над подготовкой к саммиту, значит её всё устраивает.
Ай,молодца!
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Ви там краще готуйтесь до зустрічі с ЗЕ у Ростові.
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Молодці!!! Встигли такі до дня народження ***** підготувати подаруночок. А ***** просто сиділо на березі річки й чекало, поки "нові лиця в політиці" пропливуть.
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На ДР ***** Моника Зеленски торжественно выскочит из торта с актом капитуляции Украины.
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Дивіться, як кацапи радіють, сепари, трольня. "Кто угодно, только не Порошенко", ви теж радієте?
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А зачем это вам? Вы же не есть стороной конфликта ?
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за последние годы это наверное самая обнадеживающая новость. Дай бог эту войну закроют и перестанут гробы таскать.
Зеленский начинает выполнять обещания. Так держать..
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Ти знайомий з поняттям "космополіт"? Бо для однієї нації поняття БАТЬКІВЩИНА - це щось незрозуміле, навіть глупе, бо для них батьківщина там, де добре жити й добре йде бізнес.
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есть понятие присутствия здравого смысла. И если оно есть в человеке, то и про батькивщину не надо много говорить и про патриотизм и про космополитов - все без слов понятно.. а если нет - то зрада нац. интересов, все пропало, мгб лугандона на хвосте висит, весь мир бросил Украину и дупу ***** лижет..
Вот последнее неинтересно и надоело.
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Дуже багато речей прикривається так званим "здравим смислом". Безперечно, він повинен бути і ним потрібно керуватись. Але не підміняти здачу національних інтересів і помилки "здоровим глуздом".
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Зрозумійте -насправді іде потужна медійна компанія ( з самого верху, від президента )за примирення з Московією..Під виглядом, нібито усі ці рухи- знизу,"від народу"...Дебіл Вінник раптом знімається у москальському кліпі " за мир",політологи в один голос розповідають ,що "особливий статус" - це добре, а у Одесі МВД відпрацьовує на навчаннях сценарій, коли натовп намагається визволити з-за гратів захоплених митингарів. І багато ще чого.
Думаю, народ України не простить владі втрату країною суверенітету. Імпічмент може бути і "а ля Чаушеску"...Влада, підписуючи мир з ворогом на його умовах, ризикує отримати громадянську війну у країні - з усіма витікаючими наслідками.
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73% , вы хотели мир??? Вы его получите!!! Вот только он будет называться "русский мир"!!!
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Торопится *****, до зимы все провернуть. Украина готова поставлять даунбасу еще 5 млрд. кубов газа в год?
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Формула подписана и сейчас представители "нормандской четверки" начнут работать над подготовкой к саммиту, - Песков





Формула подписана ...воот ано.... вооот ано смысл -падписсанаа


а в раде все как то то падписана то непадписанаа -разные бывшеи дипламаты-слуги

прадалжайте строить мосты в бамбас имени кучмы

ахахаха
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Ну, пока что зрады нет: Кучма не является официальным лицом.
Зрада наступит в момент когда подпись Зели появится под этой малявой.
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Так как зеленский любит подписывать предательские антинародные законы только ночью и только втихаря то мы узнаем о капитуляции когда уже будет поздно и впервые из кремлевских СМИ.
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Встреча " в верхах" будет в прямом эфире, скорее всего.
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ні, в прямому буде лише процедурна частина. А сексуальна - буде закритою.
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Кучма есть официальным представителем президента Украины. Иди учи матчать, сынок.
Есть еще варинаты от таких разумников как ты:
1) Сказать, что то был не Кучма а его клон.
2) Сказать, что подпись не Кучмы, а неизвестно кого.
3). Сказать, что Кучма выжил из ума и подписал непонятно зачем.
Ну и еще можно придумать в том же духе.
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Мне 3-й пункт особенно нравится.
Надеюсь Зеля зачитает его с трибуны В.Рады.
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А інший слуга ***** - уточняє:
Помічник президента РФ Владислав Сурков в інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу ТАСС заявив, що "Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель. Кроме того, возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - саме так сказав він.

https://prm.ua/u-putina-postavili-novu-vimogu-dlya-zustrichi-normandskoyi-chetvirki/
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Монику Зелински на кол! За предательство Украины.
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надо же как рашисты активизировались, когда зеля глупости делать начал
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подписанная формула может одновременно оказаться и подкаканной.
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