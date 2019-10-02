 В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов

Сейчас в планах мэрии восстановить фонари еще на 993-х улицах города. "С освещением мы кардинально улучшили ситуацию. Вы прекрасно знаете о том, что свет появился на самых отдаленных улицах города. И это - действительно правда", - отметил городской голова Днепра. За обновление освещения во дворах возьмутся, в частности ремонтные бригады, которые сейчас реконструируют внутриквартальные дороги в городе.



Мэр Днепра Борис Филатов также подчеркнул, что в 2020 году внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти.



Уже этой осенью в Днепре взялись за комплексную реконструкцию дворов и внутриквартальных дорог в Днепре. Почти все дворы в городе стоят без ремонта со времен застройки жилмассивов - то есть от 30 до 50 лет. Сейчас их комплексная реновация позволит решить системную проблему - так же, как в городе фактически полностью решили проблему поломанных и похищенных лифтов в домах. "Город досталось нам (нынешний городской власти) в неудовлетворительном состоянии. В 2020 году внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом ", - отметил Борис Филатов в восьмом выпуске авторской передачи на своем youtubе-канале. Большое количество дворов отремонтируют до наступления холодов. Далее работу продолжат уже весной.