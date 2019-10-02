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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2832) Филатов (357)

 В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов

За четыре года в Днепре удалось качественно изменить ситуацию с уличным освещением.

Сейчас в планах мэрии восстановить фонари еще на 993-х улицах города. "С освещением мы кардинально улучшили ситуацию. Вы прекрасно знаете о том, что свет появился на самых отдаленных улицах города. И это - действительно правда", - отметил городской голова Днепра. За обновление освещения во дворах возьмутся, в частности ремонтные бригады, которые сейчас реконструируют внутриквартальные дороги в городе.

Мэр Днепра Борис Филатов также подчеркнул, что в 2020 году внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти.

Уже этой осенью в Днепре взялись за комплексную реконструкцию дворов и внутриквартальных дорог в Днепре. Почти все дворы в городе стоят без ремонта со времен застройки жилмассивов - то есть от 30 до 50 лет. Сейчас их комплексная реновация позволит решить системную проблему - так же, как в городе фактически полностью решили проблему поломанных и похищенных лифтов в домах. "Город досталось нам (нынешний городской власти) в неудовлетворительном состоянии. В 2020 году внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом ", - отметил Борис Филатов в восьмом выпуске авторской передачи на своем youtubе-канале. Большое количество дворов отремонтируют до наступления холодов. Далее работу продолжат уже весной.

Источник: https://censor.net.ua/n3151651
 
   
 Топ комментарии
 
Филатов цензору приплачивает)
что-то часто его реклама тут, вроде у нас один город в Украине и один он работает
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Один он приплачивает. В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591 Патамушо тюрмы боицца! В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591
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Это по рассказам Понтия Филата у тебя такое впечатление??? В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 9997
Надеюсь он книжку про это напишет... в месте, где у него будет много свободного времени и ему никто не будет мешать. Интересно, Бутусов будет ему чай и курево засылать??? В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 3891
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Блин, хороший мер в Днепре. Все о нариде думает, жаль только, что нарид - 73% В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 2559
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Филатов цензору приплачивает)
что-то часто его реклама тут, вроде у нас один город в Украине и один он работает
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Этот хоть говорит и делает, остальные меры молча пилят бабло.
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Один он приплачивает. В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591 Патамушо тюрмы боицца! В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 591
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у меня такое впечатление что Днепр самый центровой город. В Черновцах вообще дорог нет, по дворовым проездам на легковушке вообще лучше не соватся
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Это по рассказам Понтия Филата у тебя такое впечатление???
Надеюсь он книжку про это напишет... в месте, где у него будет много свободного времени и ему никто не будет мешать. Интересно, Бутусов будет ему чай и курево засылать??? В 2020-м внутриквартальные дороги, благоустройство дворов и тротуаров будут основным приоритетом городской власти, - Филатов - Цензор.НЕТ 3891
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Днепр, может, и не центровой, а вот Филатов другое дело.
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Может Днепр скоро станет новой столицей Левобережной Украины? И он опять станет Екатеринославом.
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Якою мовою він варнякає. Не розумію цю тарабарщину.
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НЕ БОРЯ, А БОХА. НЕ БОХА, А ГОВОРЯЩАЯ ЖОПА ИВАН ИВАНЫЧА!
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