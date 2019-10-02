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 Политика Украины
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Все про:ВР (23755) НАПК (746)

 Рада поддержала перезагрузку НАПК

Народные депутаты поддержали во втором чтении перезапуск Национального агентства по противодействию коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции" в целом проголосовали 237 нардепов.

Рада поддержала перезагрузку НАПК 01

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Среди основных новшеств следует выделить то, что председатель НАПК должен назначаться Кабмином по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты, как это было с Антикоррупционным судом.

Кроме того, отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3151649
 
 
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да да вси на майдан но только вси главное что бы ищ польши успели вернутся🤣🤣зимой там роботы мало так зимой и майдан
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Забыл хвамилюю той курвы , шо возглавляла НАЗК , короче капут ей , все отожмут .
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а что сегодня?особенный день или что
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опять?
сколько ж можно перезагружать то что еще не родилось?
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Председатель(-ца) НАПК должен (должна) после перезапуска ИМЕТЬ СОВЕСТЬ. У назначенки яценюка её не было. 100 процентов. Типа, я так пахала день и ночь, что аж премии себе выписывала. Днем и ночью. Тысяча процентные. А что? "Имею право".
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