 "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК. СПИСОК

Об этом говорится в ответе Офиса Президента Украины на запрос Гражданской сети ОПОРА, полученной 1 октября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну; Волошина Юрия Алексеевича; Гатауллину Елену Аухатовну; Гетьмана Евгения Анатолиевича; Греня Виталия Вячеславовича; Диденко Олега Николаевича; Евстигнеева Андрея Сергеевича; Ефремову Ирину Алексеевну; Каминскую Наталью Васильевну; Кармазь Александру Александровну; Квашу Оксану Александровну; Любченко Павла Николаевича; Махницкую Екатерину Григорьевну; Орлова Валентина Валентиновича; Перепелюка Владимира Григорьевича; Плукаря Виталия Владимировича; Постивого Сергея Александровича; Фрицкого Юрия Олеговича.

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Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Напомним, фракция "ОПЗЖ" предложила в ЦИК Сергея Дубовика и Юрия Мирошниченко. Кандидатами от "Европейской Солидарности" стали Александр Черненко и Юрий Буглак, от "Батькивщины" - Жанна Усенко-Черная и Виктория Глущенко, от "Голоса" - Андрей Гевко.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.