 "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК. СПИСОК

Об этом говорится в ответе Офиса Президента Украины на запрос Гражданской сети ОПОРА, полученной 1 октября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.
Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
- Боярчук Оксану Борисовну;
- Волошина Юрия Алексеевича;
- Гатауллину Елену Аухатовну;
- Гетьмана Евгения Анатолиевича;
- Греня Виталия Вячеславовича;
- Диденко Олега Николаевича;
- Евстигнеева Андрея Сергеевича;
- Ефремову Ирину Алексеевну;
- Каминскую Наталью Васильевну;
- Кармазь Александру Александровну;
- Квашу Оксану Александровну;
- Любченко Павла Николаевича;
- Махницкую Екатерину Григорьевну;
- Орлова Валентина Валентиновича;
- Перепелюка Владимира Григорьевича;
- Плукаря Виталия Владимировича;
- Постивого Сергея Александровича;
- Фрицкого Юрия Олеговича.
Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.
Напомним, фракция "ОПЗЖ" предложила в ЦИК Сергея Дубовика и Юрия Мирошниченко. Кандидатами от "Европейской Солидарности" стали Александр Черненко и Юрий Буглак, от "Батькивщины" - Жанна Усенко-Черная и Виктория Глущенко, от "Голоса" - Андрей Гевко.
Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.
Родычка?
Все остальные однокашники и одногруппники?
Два ключевые слова в этом письме от Кучмы Сайдику- "ОБСЕ" и признает выборы как" В ЦЕЛОМ " проведение в соответствии . Как ОБСЕ мониторит войну так и признавать выборы будет.
Щоправда, це не Єфремова, Махницька, Плукар. А от зі старих - і Діденко (Удар Кличка) і Євстигнеєв (юдьчин кадр) - можуть представляти ОРДЛО... І це окрім нових, нам досі не знаних.
хде представители ОРДЛО?)))
Щоправда, це не Єфремова, Махницька, Плукар. А от зі старих - і Діденко (Удар Кличка) і Євстигнеєв (юдьчин кадр) - можуть представляти ОРДЛО...