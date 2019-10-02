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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3337) Слуга народа (333)

 "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК. СПИСОК

Фракция "Слуга народа" 14 сентября подала Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента Украины на запрос Гражданской сети ОПОРА, полученной 1 октября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

  1. Боярчук Оксану Борисовну;
  2. Волошина Юрия Алексеевича;
  3. Гатауллину Елену Аухатовну;
  4. Гетьмана Евгения Анатолиевича;
  5. Греня Виталия Вячеславовича;
  6. Диденко Олега Николаевича;
  7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
  8. Ефремову Ирину Алексеевну;
  9. Каминскую Наталью Васильевну;
  10. Кармазь Александру Александровну;
  11. Квашу Оксану Александровну;
  12. Любченко Павла Николаевича;
  13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
  16. Плукаря Виталия Владимировича;
  17. Постивого Сергея Александровича;
  18. Фрицкого Юрия Олеговича.

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Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Напомним, фракция "ОПЗЖ" предложила в ЦИК Сергея Дубовика и Юрия Мирошниченко. Кандидатами от "Европейской Солидарности" стали Александр Черненко и Юрий Буглак, от "Батькивщины" - Жанна Усенко-Черная и Виктория Глущенко, от "Голоса" - Андрей Гевко.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.

Источник: https://censor.net.ua/n3151648
 
 
 Топ комментарии
 
8. Ефремову Ирину Алексеевну

Родычка? "Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК - Цензор.НЕТ 9489
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а что, гугл отключили вам и тем кто лайкает?) она бывший депутат от НФ
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Вот нафіга? Актор Михайло Єфремов тоже родич?
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ОБСЕ будет ключевым признателем проведения выборов по стандартам В ЦЕЛОМ... Это те, кто мониторит отсутствие войск Рашистов на Донбасе ?
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Ось і списочок під "вибори ОРДЛО". Правда там "керманичі маладих республік" нозями засіпали проти виборів.
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Почему из всех 18 человек аж одна мало-мальски известная фамилия, да и та - Ефремова?
Все остальные однокашники и одногруппники?
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В документе отмечается, что настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством.
Два ключевые слова в этом письме от Кучмы Сайдику- "ОБСЕ" и признает выборы как" В ЦЕЛОМ " проведение в соответствии . Как ОБСЕ мониторит войну так и признавать выборы будет.
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Лолиботы негодоуэ , СН все топовые места отжимает
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вони в списку слуг уродів.
Щоправда, це не Єфремова, Махницька, Плукар. А от зі старих - і Діденко (Удар Кличка) і Євстигнеєв (юдьчин кадр) - можуть представляти ОРДЛО... І це окрім нових, нам досі не знаних.
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А ЦВК по-быринькому примут для быриньких выборов .
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Список смертников! Предыдущее ЦВК уже частично в земле? Соучастники преступлений долго не живут.
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как так?это не демократично)
хде представители ОРДЛО?)))
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вони в списку слуг уродів.
Щоправда, це не Єфремова, Махницька, Плукар. А от зі старих - і Діденко (Удар Кличка) і Євстигнеєв (юдьчин кадр) - можуть представляти ОРДЛО...
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Попробую угадать кто есть кто ? Видно что тут одни : бандиты экс- рыгоАналы, сепаратисты, капитулянты, коллаборанты... вообщем все продажные ЗЕбилы верные слуги кремлёвских фашистов оккупантов а не Украинского народа. А иначе как можно нормальным Украинским ЦВК провести выборы на оккупированных российскими фашистами Донбассе и не подконтрольной и оккупированной украинской границей. Да и ещё и без украинских партий и не по Украинским Законам Конституции и признать такие преступные выборы под дулами автоматов оккупантов и террористов легитимными Украинскими. Это может сделать только новая продажная антиукраинская ЦВК для этого и разогнал проукраинскую ЦВК этот экс - клоун Иуда .продажный ...резидент - ЗЕбил - капитулянт.
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