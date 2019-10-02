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 Политика Украины
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Все про:дороги (1836) Мининфраструктуры (634) Криклий (26)

 "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий

В Украине планируют ввести платный проезд по дорогам для иностранцев.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в среду во время рабочего совещания в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", - сказал Криклий.

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Он также добавил, что планируется из государственного бюджета на следующий год получить дополнительные средства на дороги Украины.

"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24000 километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3151642
 
 
 Топ комментарии
 
Привлекаем инвестиции и туристов. Хотя, на фоне штанмаеров пофиг.
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Браво!
Но для начала надобно, чтобы те самые "дороги" в Украине появились, вместо направлений движения, как то есть ныне.
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Можно еще потом возить людей на экскурсии на Домбас. Показывать им там абизян и бывших пополченцов. Опять же музей восковых фигур Мадам Захарченко, где еще есть фигуры Гиви и Мотороллы. Кароче за труризмом будущее Домбаса!!! "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 5533
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смотрите, зебилы, шоб вам не пришлось тем иностранцам приплачивать за убитые машины "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 4383
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Иностранцы должны платить за проезд по дорогам, за проход по тротуарам,
за просцык в туалетах, за прокорм в кафе, за продых нашим воздухом везде.
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Ну не дебилы - Украина и так теряет статус транзитной страны -
дальнобои просто объезжают стороной этот райский уголок.
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це дурість всього кабміну, чи окремого міністра?
років 25 взад у нас в готелях брали з іноземців велику платню проти наших. і шо багато накосили? "Для іноземців плануємо ввести платний проїзд дорогами України", - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 1049
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По каким дорогам?
Вы хотите чтобы ин граждане ВАС засудили за взимание денег и отсутствие дорог?
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