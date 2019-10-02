 "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в среду во время рабочего совещания в Николаеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", - сказал Криклий.
Он также добавил, что планируется из государственного бюджета на следующий год получить дополнительные средства на дороги Украины.
"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24000 километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - подчеркнул министр.
за просцык в туалетах, за прокорм в кафе, за продых нашим воздухом везде.
дальнобои просто объезжают стороной этот райский уголок.
років 25 взад у нас в готелях брали з іноземців велику платню проти наших. і шо багато накосили?
Вы хотите чтобы ин граждане ВАС засудили за взимание денег и отсутствие дорог?