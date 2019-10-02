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 "Формула Штайнмайера" - ключ к достижению прочного мира на востоке Украины, - Косьянчич

В Европейском союзе ожидают, что так называемая "формула Штайнмайера" может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме.

Так прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" подписание письма с согласием Киева имплементировать "формулу Штайнмайера" пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, информирует Цензор.НЕТ.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера", - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

Косьянчич также отметила, что это, "со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

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"Европейский Союз неизменно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнула представитель ЕС.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151640
 
   
 Топ комментарии
 
"События удивительно синхронизированы: сегодня в «ДНР» стартовала перепись населения - готовятся к выборам.
Даже дата очередного разведения войск, 7 октября, выбрана под день рождения Путина.
То, что сегодня подписали в Минске -технически ничтожно: представитель ОБСЕ разослал письма за все хорошее, против всего плохого - «стороны не возражают против их имплементации и т.д.», стороны эти письма подписали.
Событие - не стоящее брифинга президента.
Центральный вопрос:
- зачем же нужно было запускать этот экстренный брифинг?..
Думаю, сценарий, с которым мы имеем дело называется «Преждевременный протест».
Судя по активности «Нацкорпуса» в правительственном квартале, им поставлены задачи:
- перехватить протест и собрать его на себя;
- отжать альтернативные протестные группы;
- чуть позднее - «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала - за «трудный, но необходимый компромисс».
Это перехват уличных протестов.
Одновременно, по сценарию, должен произойти перехват парламентского протеста.
Лучше всего, если бы это сделала отколовшаяся и «возмущённая группа» из самой «Слуги народа» - таким больше веры.
Постепенно, позиции улицы и парламентского «протеста» должны быть согласованы, а в финале - легитимизированы через всенародный референдум.
Предварительные выводы:
1. Мы - внутри сценарного управления.
2. Сценарий прописан заранее: синхронизация внешне- и внутриполитических событий идёт с точностью до часов.
3. Нам продают это, как «...тяжёлую борьбу, в которой ничего ещё не решено», а решено уже давно - на международном и внутреннем уровне.
Вопрос, который требует прояснения:
- Аваков в сценарном сговоре с Зеленским (Коломойским), частичном сговоре или действует самостоятельно,интригуя против Зе (Ко) с целью сохранения власти и влияния, особенно, на фоне готовящейся великой приватизации земли?..
Первоочерёдные действия:
1. На улице: не дать «Нацкорпусу» перехватить весь (!) протест или стать его главной силой.
2. В парламенте: немедленно образовать и возглавить протестную группу («ЕС»+ «Голос»+ «БЮТ»?) требовать, прежде всего, обнародования текста подписанных документов и, особенно, - их сравнения между собой.
В настоящий момент даже парламент Украины не знает (!) содержание этих писем и, главное: идентичны ли их тексты?
А то, как бы не оказалось, что Россия подписала одно, мы другое, ОБСЕ - третье, Франция - четвёртое." (С)Арестович
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Очень недальновидно с его стороны. Бо, если все получится, как хочет Моника Зеленски и *****, Юрию Бутусову придется превратиться в Скабееву или проститься с журналистикой и привыкать к нарам.
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еще одно говно обеспокоенное рот открыло
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Жополизы путинские возрадовались. Ну еще бы, откроются огромные возможности для вылизывания путинской задницы.
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Подсвинки воевать бояться, но провоцировать будут пока их не сожгут.
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