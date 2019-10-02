EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  1343  6
Все про:украинцы (3019) Эстония (625)

 Из Эстонии выслали украинца: "представлял опасность общественному порядку"

Гражданина Украины 1990 года рождения выдворили из Эстонии за то, что он не искал работу, водил автомобиль пьяным и не смог толком объяснить, что делает в стране.

Срок пребывания украинца в стране и Шенгенской зоне досрочно прекратила служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Delfi.

Мужчина был признан виновным в том, что водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, его пояснения о причинах пребывания в стране не вызывали доверия.

"Собранные полицией доказательства указывают на то, что дальнейшее его пребывание в Эстонии представляет опасность общественному порядку не только Эстонии, но и странам Шенгенской зоны", - сообщает Delfi.

Читайте также: Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев с 1 ноября

Полиция установила, что мужчина не ходатайствовал о получении разрешения на работу в Эстонии.

Украинцу оформили предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней и запретили въезжать в течение двух лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3151639
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не нужно было давать безвиз для ордловцев
 показать весь комментарий
 
 
и на что жило - подозреваю что какое-то шпионское было это чучело))
 показать весь комментарий
 
Прочитал коменты и убендился что на цензор нет в основном только боты коментируют . Никто не в курсе шо у нас такого быдла как задержанный полно , а работать можно и не официально !
 показать весь комментарий
 
 
З публікації не ясно, чому чоловік не клопотав про отримання дозволу на роботу в Естонії. А може він прибув з туристичною метою?
І взагалі, досить сімнівний проросійський ресурс.
Ось що вони пишуть в інший публікації.

"Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали "таджиками", которые выполняют тяжелую и грязную работу.
Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, - смело предполагает Заборин. - Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну".
Нісенітниця несусвітна. З Естонії вислали українця: "становив небезпеку громадському порядку" - Цензор.НЕТ 8922
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх