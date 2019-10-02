 Из Эстонии выслали украинца: "представлял опасность общественному порядку"

Срок пребывания украинца в стране и Шенгенской зоне досрочно прекратила служба пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Delfi.
Мужчина был признан виновным в том, что водил машину в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, его пояснения о причинах пребывания в стране не вызывали доверия.
"Собранные полицией доказательства указывают на то, что дальнейшее его пребывание в Эстонии представляет опасность общественному порядку не только Эстонии, но и странам Шенгенской зоны", - сообщает Delfi.
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Полиция установила, что мужчина не ходатайствовал о получении разрешения на работу в Эстонии.
Украинцу оформили предписание покинуть Эстонию в течение 7 дней и запретили въезжать в течение двух лет.
І взагалі, досить сімнівний проросійський ресурс.
Ось що вони пишуть в інший публікації.
"Политический эксперт, директор Центра прикладной политологии Украины Дмитрий Заборин считает, что в Эстонии трудовые мигранты из Украины стали "таджиками", которые выполняют тяжелую и грязную работу.
Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, - смело предполагает Заборин. - Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну".
Нісенітниця несусвітна.