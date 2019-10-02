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Все про:правоохранительные органы (306) стрельба (2515) КОРД (133)

 ГБР проверяет законность применения оружия бойцами КОРДа, ликвидировавшими злоумышленника-иностранца

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции КОРД на Киевщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области работники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в г. Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону работника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Киевом иностранец при задержании устроил стрельбу по правоохранителям: ранены два бойца КОРДа, злоумышленник ликвидирован. ФОТОрепортаж

Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 октября в селе Хотяновка Киевской области полицейские застрелили злоумышленника, который 10 дней назад в Оболонском районе Киева стрелял в правоохранителей.

В ходе спецоперации правоохранители прибыли к строительному вагончику, где мог перебывать злоумышленник и предложили ему сдаться. Однако вместо этого мужчина начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3151635
 
 
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Только Бог имеет право отбирать чужую жизнь!!!
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Чувак ранил двоих копов, надо было в него не стрелять а предложить формулу штанмайнера
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да не надо было минск 15 🤣🤣ну или 20
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Когда начнется ночь длинных ножей и начнут резать сепаров ФБР тоже будет беспокоиться? ГБР проверяет законность применения оружия бойцами КОРДа, ликвидировавшими злоумышленника-иностранца - Цензор.НЕТ 106
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у всякого иносранца по два пистоля у нас
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А це хіба що , стосується повноважень ДБР? Якщо їм це так цікаво то наступного разу нехай йдуть на кулі першими та і ще свого насяльніка не забудуть взяти
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Был бы жив,то выяснили бы как этот чудик попал в Украину,кому на границе заплатил и сколько,но этого мы знать не должны.
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