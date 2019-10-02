 ГБР проверяет законность применения оружия бойцами КОРДа, ликвидировавшими злоумышленника-иностранца

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, в селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области работники подразделения КОРД Главного управления Нацполиции в г. Киеве применили огнестрельное оружие при задержании правонарушителя, который выстрелил в сторону работника полиции. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

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Квалификация: умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 октября в селе Хотяновка Киевской области полицейские застрелили злоумышленника, который 10 дней назад в Оболонском районе Киева стрелял в правоохранителей.

В ходе спецоперации правоохранители прибыли к строительному вагончику, где мог перебывать злоумышленник и предложили ему сдаться. Однако вместо этого мужчина начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.