EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1272  42
Материалы по теме:
Все про:протест (4529) Билецкий (126) Формула Штайнмайера (1)

 Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине

После заявления президента Зеленского о подписании в Минске формулы Штайнмайера лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции.

"В Минске власть подписала так называемую формулу Штайнмайера, и это совсем не тот мир, о котором так много говорит Зеленский. Это - сдача Украины на условиях Путина", - сказал политик вчера во время митинга на Банковой.

Волна массовых протестов прокатилась вчера по многим городам Украины. В частности, националисты вышли на митинги к управлениям СБУ в Харькове, Черкассах, Виннице, Луцке, Львове, Запорожье и Днепре.

В Национальном Корпусе убеждены: документ, подписанный Кучмой в Минске, угрожает территориальной целостности Украины и ведет к федерализации государства, узаконивает на собственной территории пророссийские анклавы.

"Продолжением следует амнистия боевиков, признание Украиной так называемой "народной милиции" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут состоять из русских или пророссийских боевиков. Далее следует переложение всего финансового бремени по восстановлению разрушенного Донбасса на украинский бюджет", - заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Впрочем, политик отметил, что документы, подписанные в Минске, не имеют юридической силы, поэтому остаются шансы остановить реализацию катастрофического для Украины сценария. Лидер НК объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции, призвав украинцев поддержать протест.

Напомним, что 1 октября в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера.

Источник: https://censor.net.ua/n3151633
 
 
 Топ комментарии
 
Объяснение сути формулы штанмаера для простого нарида:
Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине - Цензор.НЕТ 4333

 показать весь комментарий
 
Попытка Авакоаа через своих щенков Билецкого канализировать и сбить протестную волну. "Свободу" Тягнибока еще не забыли?
 показать весь комментарий
 
нацжены это-ж Авакяна карманная братия?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Судя по активности «Нацкорпуса» в правительственном квартале, им поставлены задачи:
- перехватить протест и собрать его на себя;
- отжать альтернативные протестные группы;
- чуть позднее - «с трудом договориться с зеленой властью», выдав то, что было запланировано с самого начала - за «трудный, но необходимый компромисс».
Это перехват уличных протестов.(с)
 показать весь комментарий
 
 
Попытка Авакоаа через своих щенков Билецкого канализировать и сбить протестную волну. "Свободу" Тягнибока еще не забыли?
 показать весь комментарий
 
 
Думаю ,что все сложнее.Каждый играет свою игру.
 показать весь комментарий
 
бобики авакова вы под ап сдулись прискакали под стелу и возглавить протест у белохо фоштя не выйдет
 показать весь комментарий
 
 
Зе очень горячо поблагодарил авакова и его ручного националиста, за организацию протестов.
 показать весь комментарий
 
 
Объяснение сути формулы штанмаера для простого нарида:
Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине - Цензор.НЕТ 4333

 показать весь комментарий
 
 
Этот недалекий клоун удобен всем, России, ЕС и Украинским олигархам. Его поставили сделать грязную работу, а потом вышвырнут как дешевую использованную шлюху.
 показать весь комментарий
 
 
нацжены это-ж Авакяна карманная братия?
 показать весь комментарий
 
 
найжони зашевелились...знач фінанси свіжі підвезли
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За бабло Пеца и Ахмета так называемые протесты,а ещё забыл,кум Путина. Медведчук тоже в сговоре
 показать весь комментарий
 
 
башкой об манитор ударься один х... макитра пустая
 показать весь комментарий
 
 
Убери свои обрыганные лапти с монитора сперва
 показать весь комментарий
 
Де вас, таких прицопаних, беруть? Лайхинська селекція
 показать весь комментарий
 
 
от так на скользких моментах используя неизвестность и неопределенность, неизвестно кто віползает на путь очередного прибирания власти к своим липким лжепатриотичнім рукам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сериал устроил Пеца длиной в пять лет и 13000 жизней
 показать весь комментарий
 
 
і поховав більше 50000 свинорусів. чи ти про це не любиш говорити малорос зеватний.
 показать весь комментарий
 
 
Сериал устроил Пеца длиной в пять лет и 13000 жизней
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
массовые это пара десятков человек?🤣🤣
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Массовые акции по стране - это те несколько клоунов, которые приперлись к харьковскому СБУ?
 показать весь комментарий
 
 
А не пішли б вони......................, всі ці проплачені "ахтивісти"?!
 показать весь комментарий
 
 
ну где вы гребаное большинство .... через пол года вы же наступите себе на горло и будете всех называть зеАнусами не смотря на то что голосовали за этого писюнькового пианиста...и опять все будет разгребать меньшинство....
 показать весь комментарий
 
 
Нацжоны пытаются маргинализировать протестную волну по поводу подписания капитуляции.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
народ підтримує Президента Зеленського - це вже ясно.
 показать весь комментарий
 
 
с него президент как с члена тяж...когда швея начинает лудить дыры на кастрюлях........... у него вершина фуга на рояле
 показать весь комментарий
 
 
Приднестровье 2.0 будет, так задумано мистером Ху и ни на какие другие уступки он не пойдет, но есть ли у них другой вариант? Что взамен предлагают, при том, что такой вялотекущий конфликт не может долго длиться, нашим европейским друзьям мы надоели и они толкают уступить.
 показать весь комментарий
 
Где акции? В моем селе нема никаких акций Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине - Цензор.НЕТ 218
 показать весь комментарий
 
Свободовцы молодцы какие. Ни гу-гу. Как в рот воды.
 показать весь комментарий
 
 
только что про прямой кишке сказали - "амаль пивтыщи"
 показать весь комментарий
 
И шо вам еще нада? Вам сказали разведут войска шоб не стреляли? Шо вам не нравится? Зеленский маладца!
 показать весь комментарий
 
 
Це зрада!!! Чергова історична зрада! Які формули штанмаєрів, путінів, макронів,трампів і всієї шушари? Україна незалежна суверенна держава! Всім на захист держави! Зрадників судити за законом військового часу!
 показать весь комментарий
 
 
Яке відошення до народних акцій і націоналістів має "корпус" авакова?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх