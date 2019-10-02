 Национальный Корпус инициировал бессрочную акцию протеста против капитуляции: массовые акции прокатились по Украине

"В Минске власть подписала так называемую формулу Штайнмайера, и это совсем не тот мир, о котором так много говорит Зеленский. Это - сдача Украины на условиях Путина", - сказал политик вчера во время митинга на Банковой.

Волна массовых протестов прокатилась вчера по многим городам Украины. В частности, националисты вышли на митинги к управлениям СБУ в Харькове, Черкассах, Виннице, Луцке, Львове, Запорожье и Днепре.

В Национальном Корпусе убеждены: документ, подписанный Кучмой в Минске, угрожает территориальной целостности Украины и ведет к федерализации государства, узаконивает на собственной территории пророссийские анклавы.

"Продолжением следует амнистия боевиков, признание Украиной так называемой "народной милиции" отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут состоять из русских или пророссийских боевиков. Далее следует переложение всего финансового бремени по восстановлению разрушенного Донбасса на украинский бюджет", - заявил лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Впрочем, политик отметил, что документы, подписанные в Минске, не имеют юридической силы, поэтому остаются шансы остановить реализацию катастрофического для Украины сценария. Лидер НК объявил о создании Штаба сопротивления капитуляции, призвав украинцев поддержать протест.

Напомним, что 1 октября в Минске Украина подписала формулу Штайнмайера.