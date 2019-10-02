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 Политика Украины
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 Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что до проведения выборов на Донбассе должны быть согласованы вопросы безопасности, среди которых - прекращение огня, разведение войск, обмен пленными и восстановления контроля над территорией.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сначала должны быть достигнуты предпосылки в вопросах безопасности, далее должен состояться саммит в нормандском формате, где должны произойти какие-то договоренности. Тогда мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения украинского и международного права", - рассказал Яременко.

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Он рассказал, что под условиями безопасности он имеет в виду: прекращение огня, разведение войск, обмен военнопленными и контроль над территорией и границей, как предпосылка для проведения выборов на Донбассе.

"Есть вопросы разведения минимум в трех точках. Еще раз говорю, никто не сомневается, что это не конец войны - разведение в трех точках, но это те шаги, которые решаются непосредственно при участии российского президента и могут стать свидетельством того, что Россия готова договариваться. У нас были большие сомнения, что Россия хочет договариваться, вот мы таким образом стараемся, чтобы Россия доказала, что она готова договариваться. Все остальное после этого", - рассказал Яременко.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151632
 
 
 Топ комментарии
 
разведение войск в ходе войны и отход с занимаемых позиций и сдача населённых пунктов противнику - госизмена Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 609
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Кто выпустил этого сумасшедшего из палаты? Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 1361
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Підсвинок, які війська розводяться? Українські і які?
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разведение войск в ходе войны и отход с занимаемых позиций и сдача населённых пунктов противнику - госизмена Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 609
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Как жалок шут на троне короля !

Как глуп народ ,который то позволил!
Роберт Бьорнс /невидане/Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 9241
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Послухаїш Зелених - то путін вже і не ***** ...
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Яременко - харя сдающая нац. интересы ,как и Зе сцкун
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О чём ***** хочет договариваться, все давно знают
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Кто выпустил этого сумасшедшего из палаты? Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 1361
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выше написал тупого, но у вас точнее определено состояние пациента Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 4705
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Підсвинок, які війська розводяться? Українські і які?
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с вчерашнего дня орки стали "ребелами", так что извольте почтительно выражаться о "стороне переговоров" Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 3786
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РФ готова договариваться??? Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 9527 Вы совсем ох***ли паскуды? О чем РФ договорилась? О капитуляции и Федерализации Украины? Кремль ни на шаг не отступил от своих требований а вместо етого нагнул Украину раком. Ето не компромисы. Ето полная победа кремля.
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оккупация свидетельствует о том что оккупант готов договариваться?
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Путин и договариваться не совместимые понятия. Кто то окружает себя иллюзиями, а кто то просто предаёт. Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 8891
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З якого вибачте, ***! Україна повинна в односторонньому порядку повинна відводити Українські війська з території України? Про що це може свідчити. Тільки про капітуляцію і поразку, а далі прийняття всіх умов агресора і плата по рахунках. АЛЕ, ВИБАЧТЕ УКРАЇНА НА РОСІЮ НЕ НАПАДАЛА!
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Это ты своей бабушке расскажи!!!С вами уродами во главе с соплёй все ясно и без всякой формулы было!
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Украинцы отступают с украинской земли отдавая врагу на растерзание населенные пункты и людей живущих в них. Ето по вашему РФ готова договариваться? Ето все равно что овца договорилась с волком который пообещал ее сьесть не с готовы а с жопы.
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чи він тупорилий, чи нас всіх, як азіров, за петеушників тримає? давай документ, ми читати вміємо.
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По мойму у етого дибилоида диабетного мозги от жира атрофировались если он такое несет.
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То что это заросшее пугало вещает, это лапша на уши лохам. В минске зеленского поставят раком, и все вместе будут бить ногами по джепе, пока он не подпишет то что надо.
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у меня есть сомнения в его адекватности - он вообще здоров? у него сертификат психиатра имеется?
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раша может только мутить а не договариваться
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Не "разводить" а виводити росвійська з території України. Нам то чого "разводить" вдома?
Ну хіба що нас розводять своїми формулами. (((
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"развел" народ, "разведет" и войска, наперсточники, сэр !
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"...могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться..."

наивный дурак Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 304
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цуко,и в такой момент в Украине нет реальной силы противодействия этому 3,14децу..
ни организации,ни Лидера..
оцените,насколько нарасией чётко всё просчитано и разыграно - просто виртуозно !
пять лет назад Бог дал Украине шанс через сбитый орками Боинг,даст ли второй - огромный вопрос..
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Хряк, ты забыл что-ли? "Любой договор с кацапстаном не стОит и бумаги ....."
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Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко он что?? и вправду ипанутый??МУЙЛО всё замутил и изначально в этом прямо учавствует!!а этому недоумку только сейчас дошло??(что муйло всё это как мутил так и мутит!!)я в восторге от выбора украинцев!! Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 3177 Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 5183
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это не ....... но это те.......... могут/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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Вопрос к тем, кто в теме: орки отвели войска возле Станицы Луганской? Злые языки говорят, что таки нет Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко - Цензор.НЕТ 2770
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А куди Моніка сказала відводити ВСУ до Дніпра чи до Тернополя?
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А почему бы и нет. Может Зеленскому удастся втянуть агрессора в процедуру, которую он потом не сможет выполнить и тогда это усилит наши позиции - мы (Украина) пошли на все условия (даже согласилась на порошенковские минские соглашения), а Россия опять уклоняется от своих обязательств. Тогда никто на Западе не сможет искать повод для снятия санкций
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не зафиксировано еще ни одного факта разведения войск, а вот отвод украинских сил происходит каждый день, в чем фокус? где же эта хваленая готовность?
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верить Муйлу после всего .это и есть уровень Узеленских тупарей .
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эта кремлевская тварь со своей сворой и со своими баранами стойлового содержания блеет на каждом углу что у нас гражданская война ... а наши долбое.... хотят с ним договариваться ... жаль что мои соотечественники в большинстве своем олухи если выбрали в президенты цирковую болонку и ее команду
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