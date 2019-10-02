 Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сначала должны быть достигнуты предпосылки в вопросах безопасности, далее должен состояться саммит в нормандском формате, где должны произойти какие-то договоренности. Тогда мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения украинского и международного права", - рассказал Яременко.

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Он рассказал, что под условиями безопасности он имеет в виду: прекращение огня, разведение войск, обмен военнопленными и контроль над территорией и границей, как предпосылка для проведения выборов на Донбассе.

"Есть вопросы разведения минимум в трех точках. Еще раз говорю, никто не сомневается, что это не конец войны - разведение в трех точках, но это те шаги, которые решаются непосредственно при участии российского президента и могут стать свидетельством того, что Россия готова договариваться. У нас были большие сомнения, что Россия хочет договариваться, вот мы таким образом стараемся, чтобы Россия доказала, что она готова договариваться. Все остальное после этого", - рассказал Яременко.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".