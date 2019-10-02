 Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сначала должны быть достигнуты предпосылки в вопросах безопасности, далее должен состояться саммит в нормандском формате, где должны произойти какие-то договоренности. Тогда мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения украинского и международного права", - рассказал Яременко.
Он рассказал, что под условиями безопасности он имеет в виду: прекращение огня, разведение войск, обмен военнопленными и контроль над территорией и границей, как предпосылка для проведения выборов на Донбассе.
"Есть вопросы разведения минимум в трех точках. Еще раз говорю, никто не сомневается, что это не конец войны - разведение в трех точках, но это те шаги, которые решаются непосредственно при участии российского президента и могут стать свидетельством того, что Россия готова договариваться. У нас были большие сомнения, что Россия хочет договариваться, вот мы таким образом стараемся, чтобы Россия доказала, что она готова договариваться. Все остальное после этого", - рассказал Яременко.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
Как глуп народ ,который то позволил!
Роберт Бьорнс /невидане/
Ну хіба що нас розводять своїми формулами. (((
наивный дурак
ни организации,ни Лидера..
оцените,насколько нарасией чётко всё просчитано и разыграно - просто виртуозно !
пять лет назад Бог дал Украине шанс через сбитый орками Боинг,даст ли второй - огромный вопрос..