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 Политика Украины
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 Зеленский должен лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса, - Рахманин

Проевропейская оппозиция в Верховной Раде потребовала от президента Владимира Зеленского объяснить свою стратегию деоккупации Донбасса в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом сказал депутат Сергей Рахманин, выступавший от имени фракций "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Он заявил, что Зеленский должен "лично донести депутатскому корпусу и общественности свою позицию по дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Также депутаты хотят заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генштаба Руслана Хомчака. "Мы требуем от министра иностранных дел Пристайко и начальника Генерального штаба Хомчака сегодня на 16 часов прийти с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти по поводу конкретных действий, которые происходят на востоке Украины", - сказал Рахманин.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на это сказал, что возможность выступления Пристайко и Хомчака зависит от их рабочего графика.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты "Правого сектора" митингуют под Радой против "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3151630
 
 
 Топ комментарии
 
Он никому ничего не должен!!!! Кроме семьи и Игоря Валерьича!!! Зеленский должен лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса, - Рахманин - Цензор.НЕТ 4145
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Что за чушь; какая ещё "личная позиция" может быть у говорящей головы ?
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Оказывается, не было "военторга", не было Иловайска, не было 13 тысяч воинов ВСУ убитых российской армией, не было двух с половиной миллионов беженцев. Ничего не было.
"Внутриукраинский конфликт".
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Он никому ничего не должен!!!! Кроме семьи и Игоря Валерьича!!!
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Что за чушь; какая ещё "личная позиция" может быть у говорящей головы ?
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примерно такая же, как и визит в Бабий яр... оно не в курсе, что с момента избрания президентом его личная жизнь закончилась
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Да кому он нужен вообще ? Использовали как презерватив, и выбросят в помойку. Он свою роль отыграл.
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Порохоботов в Гугле забанили.
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Оказывается, не было "военторга", не было Иловайска, не было 13 тысяч воинов ВСУ убитых российской армией, не было двух с половиной миллионов беженцев. Ничего не было.
"Внутриукраинский конфликт".
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Пристайка и Хомчак могут быть зайнятые. Им некогда обьяснять по какому плану они Украину сдают.
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моніка нікаму нічєго нє далжна...кроме бабушки, трампа і вови
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Появившиеся сообщения о возможном разводе войск в районе н.п. Золотое вызвало крайне негативную реакцию жителей населенного пункта находящихся под контролем украинских войск. Они всерьез опасаются превращение этого места в "серую, неконтролируемую зону" и мести незаконных вооруженных формирований.(с)
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Зеленский должен лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса, - Рахманин

автобус одесса каменскоеСначала кто-то должен самому зеле объяснить его позицию.
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Теперь понятно, что имел ввиду моникозеленский, когда писал, что войны победами не заканчивают. По мнению зелечки войны заканчивают предательствами и национальными позорами Зеленский должен лично объяснить свою позицию по деоккупации Донбасса, - Рахманин - Цензор.НЕТ 978
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свою позицию/ Зеленского в позицию ставит Коломойский.Спрос с него.
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Не будет никаких выборов на территории даунбаса, сами чепушилы сегодня об этом заявили и спалились. А значит в топку минск, сайдиков со штанами_маера, макронов с меркелями. Даешь США и Британию. Там ребята пожесче)))
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Как это вообще получилось что Украину захватили какие-то Ахметовы, Коломойские, Кучмы и проч. ?
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Наверное в 2014 их кто то спас от виселицы на Майдане. Не подскажешь кто?
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Здравый смысл лидеров Майдана спас их. Потому что иначе происшедшее было бы объявлено "переворотом" - не только лидерами РФ, но и Западом. И тогда Президент Швейцарии не приехал бы в Москву чтобы остановить армию РФ от полномасштабного вторжения в Украину.
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Но, мой вопрос был не об этом. Вопрос был: всё ли законно было с постсоветской приватизацией ?
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По мойму и так все ясно. После встречи с Трампом на следующий день убрали Волкера с даунбаса, убрали Болтона, и ночью зеленский с убийцей Гонгадзе подписали с боевиками бумажку о капитуляции от которой на ********* сейчас радуются и празднуют победу.
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Как там будет с обьяснением от человека не понимающего глубины вопроса -это вопрос . А вот Голос уже что, проевропейская оппозиция ????
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слышь ты, дед, ты причешись для начала. А во вторых, иди спроси у своего Парашенки, что он там в минске в 15 году подписал.
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Свирид Опанасович
13 мин. ·

Послухав дід учорашній брифінг президента нашого, Зеленського, з якого зрозумів, що Україна зараз за півкроку до епохальної перемоги. Гучно оголосивши про очікувану перемогу пан Зеленський, щоправда, не став чекати на радісні аплодисменти присутніх, а чкурнув із брифінгу у великому поспіху. Очевидно від скромності.
Ну що ж... Якби дід мав схильність до конспірології, то допустив би, що увесь той брифінг у президента Заленського заздалегідь зрежисували з однією метою - аби не на жарт розбурхати політично активних українців та викликати в них якомога різкішу негативну реакцію. А потім прикритися тиском українського громадянського суспільства під час Нормандського засідання. В міжнародній практиці такі речі іноді практикуються, коли дуже не хочеться йти на якісь непопулярні у твоїй країні кроки. Але не в цьому випадку. Тому більше скидається, що пан Зеленський таки дійсно погодився з тим сценарієм. З путінським сценарієм виконання мінських домовленостей.

Дідові пости зазвичай заспокійливі, бо дід не схильний до алармізму і в апокаліптичні сценарії не вірить. Цілком допускаю, що і на цей раз у ***** нічого не вийде і скоро ми почуємо про його чергові скарги на неможливість домовитися з маріонетковим київським режимом. Хочеться в це вірити, є для цього навіть певні ознаки, але заколисувати нікого не збираюся. Навпаки.
Ситуація реально небезпечна. Вона не була б такою небезпечною, якби ми мали хоч якусь надію, що пан Зеленський має намір рухатися по алгоритму, який напрацювала і успішно протягом п'яти років реалізовувала злочинна хунта. Тобто запевняла усіх у своїй приверженності виконанню мінських домовленостей, ніхера для цього не робила, а тєрпілою був *****. Однак для цього Зеленський має спиратися як мінімум на одностайну підтримку Заходу. Між тим за кордоном йому по суті ні на кого спертися - міжнародного авторитету в нього нуль, впливових іноземних союзників собі не завів: Трамп від нього шарахається, а Меркель і Макрон мають особисті причини на Зеленського ображатися. А головне, усі вони мріють про день, коли з полегшенням заявлять, що українська криза успішно вирішена. Як саме вирішена - їх не сильно парить.
І всередині країни Зеленському ніким прикритися й ні за кого сховатися - неслухняного Конгресу, як у США, в Україні нема. Є лише ВРУ, яка зараз більше скидається на холопську госдуру РФ. Пручатися ж там намагається хіба що жалюгідна купка опозиційних, але дискредитованих і деморалізованих політиків. На яких, будемо відверті, особливої надії нема.
Вся надія, як уже не раз у подібних випадках бувало, на небайдужих громадян. Задача яких на цей раз не дуже складна - не сваритися між собою, а зібратися гуртом і виконати нарешті одну заповітну мрію пана Зеленського. А мріє він за моїми спостереженнями, аби на нього тиснули. Отак ходить, бідолашний і усюди всім скаржиться "На мене ніхто не може тиснути". Навіть на вчорашньому брифінгу жалівся, бідака. Ну що ж, думаю, це діло поправиме.
Сьогодні о 19.00 дід буде на Майдані.
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