 Эффективный менеджер, найдись: Гончарук призвал специалистов подаваться на высокие должности в госсекторе

Об этом написал в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Когда меня спрашивают почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю - потому что у нас крутая команда из десятков молодых, умных и патриотичных людей.
Но таких людей все еще катастрофически мало, поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях.
Перечень объявленных конкурсов ниже. Давайте сделаем это вместе!" - написал он, опубликовав ссылки на открытые вакансии.
1. Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции
2. Первого заместителя Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции
3. Председателя Государственного агентства резерва
4. Заместителя Председателя Государственного агентства резерва
5. Председателя Государственной архивной службы
6. Председателя Государственной службы по безопасности на транспорте
7. Председателя Государственной службы геологии и недр
8. Председателя Государственного агентства автомобильных дорог
9. Заместителя Председателя Государственной фискальной службы
10. Заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов
11. Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы
12. Государственного секретаря Министерства развития общин и территорий
13. Государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».https://echo.msk.ru/blog/vsolovej/2511983-echo/
да начальника ГАСКа, например, тока-шо назначили. или он не знал?
на каком конкурсе его нашли? из каких кумовей и сватов выбирали...?
но не факт что трусняк-стратег лучше)))))))))))))))))0
"- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях"
перевожу на нормальный: - нужен опытный проверенный коррупционер.