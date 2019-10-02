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 Политика Украины
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Все про:работа (427) госслужащие (237) Гончарук_Алексей (139)

 Эффективный менеджер, найдись: Гончарук призвал специалистов подаваться на высокие должности в госсекторе

На должности председателей Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственного агентства резерва, Государственной службы геологии и недр и ряда других органов требуются специалисты.

Об этом написал в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда меня спрашивают почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю - потому что у нас крутая команда из десятков молодых, умных и патриотичных людей.

Но таких людей все еще катастрофически мало, поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях.

Перечень объявленных конкурсов ниже. Давайте сделаем это вместе!" - написал он, опубликовав ссылки на открытые вакансии.

1. Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции

2. Первого заместителя Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции

3. Председателя Государственного агентства резерва

4. Заместителя Председателя Государственного агентства резерва

5. Председателя Государственной архивной службы

6. Председателя Государственной службы по безопасности на транспорте

7. Председателя Государственной службы геологии и недр

8. Председателя Государственного агентства автомобильных дорог

9. Заместителя Председателя Государственной фискальной службы

10. Заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов

11. Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы

12. Государственного секретаря Министерства развития общин и территорий

13. Государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Смотрите также: "Я простой гражданин Украины. Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит", - Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго. ВИДЕО

Эффективный менеджер, найдись: Гончарук призвал специалистов подаваться на высокие должности в госсекторе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151628
 
 
 Топ комментарии
 
Ефективні менеджери - це типу як міністерка охорони здоров'я без медичної освіти та міністерка освіти, яка 10 помилок у трьох абзацах тексту робить?
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Молодая команда патриотов ведь собралась с РФ дружить - они окажут мышебратскую консультационную помощь в создании шаражек и введении выездных виз.
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он долбайоп?

да начальника ГАСКа, например, тока-шо назначили. или он не знал?
на каком конкурсе его нашли? из каких кумовей и сватов выбирали...?
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Ефективні менеджери - це типу як міністерка охорони здоров'я без медичної освіти та міністерка освіти, яка 10 помилок у трьох абзацах тексту робить?
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В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».https://echo.msk.ru/blog/vsolovej/2511983-echo/
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и ссылочка на эхо газпрома - ну молодец))
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знаєте якщо там радіють- знач вєрним путьом вовички ідуть
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ну главное не вора петечки - а то что они рады - главное чтоб твой хозяин петек был доволен %-)))
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Йшли б ви на шкіряного штангенциркуля. Разом.
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Чего он так переживает? Скоро из днр-лнр понаедут. Крепкие хозяйственники, да ещё и с опытом!
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В кругах инженерно-технических выражение "эффективный менеджер" приравнивается к жесткому оскорблению.
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За лозунг "давайте сделаем это вместе" пора бы уже в харю плевать, как минимум, или в рыло бить.
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Эффективный менеджер, найдись/ для задачи большой и чистой типа вымытого слона. Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук
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Молодая команда патриотов ведь собралась с РФ дружить - они окажут мышебратскую консультационную помощь в создании шаражек и введении выездных виз.
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Так в чем проблема то, вон с лугандонии или дырляндии кого то найдите. Там много "эфективных менеджеров". Жаль санька на "заслуженный" отдых отправился, вполне вон мог документы подать...
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Если вы собираетесь сдавать суверенитет Украины московскому узурпатору,легализовывать террористов, то о какой тогда Украине может идти речь? Что тогда за страна будет? А специалистам остается тикать из этой страны дураков и от идиотической власти куда глаза глядят.
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смаря куды - в пудки петра не возьмут точно ))
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он долбайоп?

да начальника ГАСКа, например, тока-шо назначили. или он не знал?
на каком конкурсе его нашли? из каких кумовей и сватов выбирали...?
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ну хдето нарыли
но не факт что трусняк-стратег лучше)))))))))))))))))0
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Понты для лохтората ! Все эти должности и еще многие другие будут отданы людям Богдана и Бени !
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А может просто ликвидировать эти взяточно-бесполезные должности для бездельников.
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от по первой же сцылке... на начальнка ГАСКа.

"- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду - не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях"

перевожу на нормальный: - нужен опытный проверенный коррупционер.
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