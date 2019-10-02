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 Экономика, За рубежом
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 Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак

Существуют другие варианты маршрутов "Северного потока 2" в случае невыдачи разрешения Данией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе.

"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть другие разные варианты (маршрутов. - Ред.) в случае отсутствия такого разрешения - просто проект тогда будет дороже, несколько по времени будет дольше реализовываться", - сказал министр.

Новак отметил, что пока Россия рассчитывает на базовый маршрут. "Тем не менее, мы еще рассчитываем, что этот проект будет реализован в том маршруте, на который была подана заявка на получение разрешения, и мы не видим здесь никаких оснований, чтобы не выдать такое разрешение", - сказал он.

"Мы видим жесточайшую конкуренцию и сопротивление реализации проекта "Северный поток 2", но это не тотальное сопротивление. Многие страны поддерживают этот проект, потому что это, действительно, еще раз повторю, долгосрочный, на многие годы проект, который будет обеспечивать надежные поставки энергоресурсов в Европейский союз", - подчеркнул он.

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В свою очередь председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в ходе пленарной сессии отметил, что уже два года по двум заявкам "Газпрома" решения не принимаются. "Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что США хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ. Дело в том, что мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Действительно, цифра названа: уже 83% газопровода построено, осталось совсем немного", - сказал он.

"Дания должна понимать, что никаких объективных причин, чтобы не согласовать прохождение, нет. Тем более, они буквально на днях согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу, поэтому должны согласовать, посмотрим. Если не согласуют - обойдем, обойдем экономическую зону Дании, будет дольше, будет дороже, но это же газ для Европы, и странно, что вот такая ситуация сейчас происходит", - подчеркнул Зубков.

"Газпром" строит "Северный поток 2" и "Турецкий поток" - это 85 млрд куб. м газа, это то, что мы практически пропускаем через Украину. Украина тоже, к сожалению, не принимает решение по предложенному "Газпромом" контракту, продолжению контракта на 2020 год, тем самым она усугубляет ситуацию, которая может сложиться после 31 декабря. Поэтому мы работаем, "Газпром" работает, Еврокомиссия - посмотрим. Мне кажется, что Украина должна подумать хорошенько и принять меры, чтобы решить эту проблему", - добавил председатель совета директоров "Газпрома".

Источник: https://censor.net.ua/n3151625
 
 
 Топ комментарии
 
Дякую Гамлету))Нехай кацапи по іншому маршруту батерфляєм іпошуть))
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При наличии денег, можно построить газопровод на луну, это только вопрос экономической целесообразности
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у Зе сцкуна на все есть свой план Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 6592 Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 2431
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Дякую Гамлету))Нехай кацапи по іншому маршруту батерфляєм іпошуть))
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А ЧТО ЕСТЬ У ТВОЕГО ВОНЮЧЕГО БОРОВА ПЕТИ?
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Забери пецю-и вся поддержка зюзика превратится в тьікву, все сейчас , как и ранее , держится только на борове
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При наличии денег, можно построить газопровод на луну, это только вопрос экономической целесообразности
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Бабло заканчивается, а время поджимает
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Датчанам нужно уже начать беспокоиться, а то, чего доброго, Путин на Борнхольме референдум проведёт, на котором 96,77% жителей выскажется за вхождение в состав России, тогда разрешения гамлетов и не понадобится Если Дания не выдаст разрешение, то есть другие варианты маршрутов "Северного потока-2", - министр энергетики РФ Новак - Цензор.НЕТ 2533
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вангую, шо Дания выдаст разрешение в самое ближайшее время. После того, как Трамп плюнул им в рожу своей попыткой купить Гренландию, ссориться с немцами в угоду США датчане не станут.
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Вангую, что Дания вьідерживала длительную паузу чтоб набраться решимости и послать трубадураков окончательно и далеко, что и будет в самое ближайшее время
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ну пошлют, и дальше шо ? Тебе же сказали - при таком раскладе газогон пойдет в международных водах, где не требуется никаких разрешений. А лишний ярд-другой баксов путлер возьмет с рашинских пенсионеров, как обычно
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А вот, что заявили сепары!
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"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.

"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів.
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***, какая-то вшивая дания вам разрешения не даёт? - так зато госдума запросто даст разрешение на ввод войск в ту Данию. Делов-то!
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мона гиперза...упом - а мона и телепортировать ))
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