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Все про:Нидерланды (853) Боинг-777 Malaysia Airlines (1017)

 Депутаты парламента Нидерландов хотят прояснить вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной в момент катастрофы "Боинга"

Депутаты парламента Нидерландов хотят прояснить вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной в момент катастрофы "Боинга" над Донбассом в 2014 году.

Депутаты из нижней палаты парламента Нидерландов обратились с соответствующей просьбой к правительству страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NOS.

Они хотят выяснить, почему во время боевых действий на востоке страны воздушное пространство над Украиной не было закрыто.

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок не видит оснований для начала расследования. По его словам, прояснение всех деталей было бы нелегким делом, поскольку потребовалось бы также сотрудничество России. "Речь идет также и об их воздушном пространстве", - сказал Блок.

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При этом глава МИД не возражает против того, чтобы в принципе изучить возможность проведения такого расследования.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже заявлял, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство в связи с военными действиями на востоке страны. Тогда, по версии Нидерландов, рейс МН17 летел бы по другому маршруту и не был сбит террористами.

Но правительство Нидерландов решило сосредоточиться на расследовании причин катастрофы, а не на том, должна или не должна была Украина закрывать свое воздушное пространство, пишет NOS.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3151623
 
 
 Топ комментарии
 
Очередной успех Моники на международном поприще. Обиделся Рютте что она с ним встречаться в ООН не соизволила.
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Этот запах появился после первого тура выборов президента.

Просто у большинства нос соплями полон,

как и вся черепная коробка
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я б йому тікати запропонував би. бєгі вова, бєгі малорос зелений
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Этот запах появился после первого тура выборов президента.

Просто у большинства нос соплями полон,

как и вся черепная коробка
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Безперечно! Зєлєнскому на замітку, до речі. ☺️
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до чого тут Цемах? Він всі покази дав.
Питання до петра чому не закрили повітряний простір, однак це питання дискусійне тому, що на той час шло АТО, а не бойові дії.
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Ну що ж, за Цемаха Зєлю теж помакають тепер. Тільки радості немає, бо відіб'ється на українцях.
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"Патрiот"! Ти зробив Україну разом з сциклом! Пишайся!
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ніхто не зробив більше для перемоги Зеленського ніж Порошенко своїми діями протягом 5 років.
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Правильно будет "Красный Парламент Нидерландов". Неужели роиссия купила его?
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Очередной успех Моники на международном поприще. Обиделся Рютте что она с ним встречаться в ООН не соизволила.
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У Украины больше причин обижаться на Рютте и Нидерланды. Так что пусть шагает полем, лесом и огородом. Парламент Нидерландов хочет изучить роль Украины в катастрофе МН17, - СМИ - Цензор.НЕТ 3951
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по совісті вина є! треба було закрити простір. ( але ж жадібність до грошей).
але мутити можна....
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Почалося.............. Парламент Нидерландов хочет изучить роль Украины в катастрофе МН17, - СМИ - Цензор.НЕТ 808
Барига нервово зайорзався.
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я б йому тікати запропонував би. бєгі вова, бєгі малорос зелений
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Браво, зеко-*****! Если формула штангенпуера - это то, что нужно Украине, то почему бы заодно не сделать ее виноватой и за самолётик? Это и легче, и приятней, чем переть против ядерной бензоколонки.
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Ну курва починається.....!( Що чипати ***** стрьомно а Зельман все рівно терпила ?
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Глядя на ситуацию с формулой Штайнмайрера, с нашим ************ Моникой еще окажется что Украина виновата в сбитии Боинга
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О!!!
Очень вовремя. Сливаться так сливаться полностью и по всем вопросам.

В принципе, после капитуляции перед Роисей Монике Зеленски уже и не осталось выбора в этом вопросе.
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Передбачувано. Зараз з'ясується, що це фошисська київська хунта збила літак, хоча повсранці ордлятини, очолювані цемахом-хуємахом, власноруч намагалися зупинити "обезумевших бендеровцев".
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Дрыснявые вояки хотели ****** рязанских ********* из турции(даже 2 раза на круг загоняли) но чтоже поделать, дрыснявки попутали часовой пояс. Короче в следующий раз поставьте им про-версию флай-радара.
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Дрыснявые попутали часовые пояса, хотели рязанских репоедов с турции завалить, пускали самолет на 2 круг даже. Но так как нет про версии флай-радара то приходилось на угад валить им, там спецом режим для обезян есть, включи и будет валить по свой-чужой, даже колесиком сопровождать не нада.
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Обмен Цемаха. Нидерланды просят не менять Цемаха 2 сент. 2019 г./но старший-Путин-приказал и: Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное(!) обязательство
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А мені подобалось як зелеботи:
- Це суді Порошенка, це вони хочуть підставити президента, це провал судової реформи Депутати парламенту Нідерландів хочуть прояснити питання закриття повітряного простору над Україною в момент катастрофи "Боїнга" - Цензор.НЕТ 3660
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А нахера его закрывать, это пространство, если "ихтамнет"? Все вопросы к Лугандонии и к европейскому любимцу Путину.
Щас еще Украину сделают виноватой. *******, эта петерастическая Европа, своей инфантильностью.
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Послать непременно на , к их другу и экономическому партнеру, который дарит гопникам ракетные комплексы
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Нідерданці тупі.... Вони в курсі що там була антитерористична операція, а не війна??? Навіть зараз самі голандці сруть визнати, що кацаби почали війну... Вони навіть за своїх загиблих бояться ***** в Гаагу викликати на допит!
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торчки голландские, да у вас стокгольмский синдром...
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Обмен Цемаха, подписание формулы Штайнмайера, нынешнее желание Нидерландов - "простое совпадение, не думаю". Все это звенья одной цепи. Походу, Украину, начинают делать "крайней" в крушении МН-17. "Ви зробили це разом".
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Да, а кстати, почему Украина не закрыла воздушное пространство над территорией где велись боевые действия с применением авиации и ракет??? На что надеялись в украинском правительстве?
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Закрыла ,но не на всех высотах.И кстати,этот коридор был не закрыт ростовскими деспечерами .
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1. На то, что до этого случая применялись только пзрк, которые не поражают цели на высоте 10км. Никто не ожидал, что завезут "Бук".
2. Окончательное решение о маршруте полета принимает капитан воздушного судна.
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небо и так было закрыто, но до определенной высоты, потому что боевики и россияне сбивали наши сушки, самолеты-разведчики, вертолеты, но! они не поднимались выше 9000 метров и Украина не собиралась применять буки, потому что у "восставших шахтеров " не было авиации, а так же у них не было по определению буков, градов, смерчей и прочих плюшек..., а потом они их взяли и нашли в подземных хранилищах...
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З цією "знайденою" пусковою установкою від "БУКа" більше питань чим відповідей.
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Вот и маленькие Нидерланды.....Епить Зелоха все подряд пока лежит,а то убежит)))))
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Это моничке ответка за Цемаха.Все же говорили,что просто так такие действия зебилам не простят.Только вот отвечать будет вся Украина.Спасибо вам зебилы,вы сделали это вместе!
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Потрібно було із самого початку проводити справжнє розслідування, а не нести якісб фейкові нісенітниці!
Чому не було проведено, за участю міжнародних експертів - обстеження всіх українських "БУКів" які знаходились в зоні ураження? Це відразу б зняло всі питання і стосовно номерів ракет, і стосовно самої можливості причетності до злочину.
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А в чем собственно вопрос? все верно, нужно выяснить, по какой причине Украина не закрыла воздушное пространство в зоне ведения боевых действий, особенно с учетом того, что в то время уже активно "падали" самолеты и вертолеты ВСУ. Чтоб не лили помои и не были непонятные обвинения, нужно допросить диспетчера, который пустил этот самолет по другому маршруту в зону ведения боевых действий.
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Їм вже пояснювали що, до цього не було доказів наявності у сєпарів засобів ПВО здатних вражати літаки на такій висоті.
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Ну потому что петюня сделал так, что у нас не ВОЙНА!
А АТО......
А у террористов по умолчанию не бывает ракетных комплексов дальнего действия.
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