 Депутаты парламента Нидерландов хотят прояснить вопрос закрытия воздушного пространства над Украиной в момент катастрофы "Боинга"

Депутаты из нижней палаты парламента Нидерландов обратились с соответствующей просьбой к правительству страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NOS.

Они хотят выяснить, почему во время боевых действий на востоке страны воздушное пространство над Украиной не было закрыто.

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок не видит оснований для начала расследования. По его словам, прояснение всех деталей было бы нелегким делом, поскольку потребовалось бы также сотрудничество России. "Речь идет также и об их воздушном пространстве", - сказал Блок.

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При этом глава МИД не возражает против того, чтобы в принципе изучить возможность проведения такого расследования.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже заявлял, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство в связи с военными действиями на востоке страны. Тогда, по версии Нидерландов, рейс МН17 летел бы по другому маршруту и не был сбит террористами.

Но правительство Нидерландов решило сосредоточиться на расследовании причин катастрофы, а не на том, должна или не должна была Украина закрывать свое воздушное пространство, пишет NOS.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.