 Минсоцполитики разъяснило новый механизм выплаты субсидий на оплату ЖКХ, который начал действовать с 1 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно данным министерства, с 1 октября 2019 г. вводится новый механизм выплаты льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом порядок назначения выплат остается почти неизменным.

Сумму льготы будут рассчитывать исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будут влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Новый механизм выплаты льгот предусматривает, что деньги будут передаваться людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

Отмечается, что монетизация льгот не повлияет на размер предусмотренных законом социальных гарантий и позволит экономить средства на экономном потреблении жилищно-коммунальных услуг и использовать их на собственные нужды льготника.

"То есть, если домохозяйство использовало меньше ресурсов, чем предусмотрено в нормативе - сэкономленные деньги они могут оставить себе", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в ведомстве отметили, что новый механизм дает два варианта получения помощи:

1) безналичная монетизация - когда "Ощадбанк" автоматически создает учетную запись получателя льгот, на который начисляются средства, а по итогам отопительного сезона - сэкономленные деньги можно снять по итогам отопительного периода (раз в год). В этом случае льготник не предпринимает никаких усилий, за него все сделают органы соцзащиты;

2) наличная монетизация - когда получатель льготы может открыть счет в одном из 38 уполномоченных банков (или через выплатные объекты "Укрпочты" и каждый месяц получать "живые" деньги. Важно, что заявление на соответствующую услугу нужно подать до 15 октября.

В министерстве также добавили, что новый порядок выплаты субсидий направлен облегчить жизнь людей на местах.

"Теперь получатель субсидии сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средства: один из уполномоченных банков или выплатные объекты "Укрпочты" (кассы в отделениях или доставка почтальоном на дом).

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Ранее "Ощадбанк" был единственным учреждением, куда перечислялись субсидии. Теперь получатель пособия может выбрать другой банк (для смены банка нужно подать соответствующее заявление в орган социальной защиты).

Получатель субсидии может быстро решить все вопросы по денежной компенсации "на месте".

Если раньше местные власти, которые фактически назначали человеку субсидию, не имели влияния на оборот средств (через запутанный механизм выплаты на центральном уровне) и не могли ответить на вопрос "а где деньги" и "почему не пришла субсидия", то теперь именно они будут заниматься этим вопросом и сможет быстро повлиять на ситуацию", - говоритс в сообщении.

Кроме того, большинству получателей субсидий, которым помощь была переназначенна по итогам предыдущего отопительного сезона - субсидия будет пересчитана автоматически. Эта категория населения не должна прилагать никаких усилий в связи с новыми правилами. Всю работу за них сделают местные органы социальной защиты.

"Отдельно обращаем внимание, что внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилого помещения, а также домохозяйствам, которым была назначена субсидия на фактически проживающих, и которые в мае текущего года не обратились в управление соцзащиты - нужно сделать это сейчас. Время для обращения - фактически до 15 декабря (то есть не позднее, чем за 2 месяца с начала отопительного сезона, за исключением отдельных жизненных ситуаций)", - сообщили в ведомстве.

Домохозяйствам, которые по итогам предыдущего отопительного сезона получили отказ в продлении программы субсидий из-за долгов (их насчитывается около 200 тыс. из общего количества почти 4 млн домохозяйств) предлагается несколько вариантов:

1) Обратиться к предприятию-поставщику услуг с просьбой провести реструктуризацию долга (особенно актуально в случае значительной задолженности);

2) Погасить задолженность перед поставщиком услуг и обратиться за субсидией (актуально в случаях небольшой задолженности);

3) В исключительных случаях, когда у человека нет возможности ликвидировать задолженность, но есть острая потребность в субсидии - он ​​может обратиться в специальную комиссию при местных органах власти, которая, в случае обоснованной позиции, может назначить субсидию.

В ведомстве добавили, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается на отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля; на неотапливаемый сезон - с 1 мая по 30 сентября. Именно этим обусловлено внесения изменений с 1 октября.

Сейчас субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначены 2,8 млн домохозяйств.

В прошлом отопительном периоде субсидию получало более 4 млн семей.

В августе текущего года средний размер жилищной субсидии по Украине составил почти 73 грн. В прошлом отопительном сезоне средний размер субсидии составил около 1700 грн.

"В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628 600 000 грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг.

Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы укранцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам.

Более того, расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете 2019 на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. То есть, фактически никакого "сокращение" нет", - отметили в ведомстве.

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Следует отметить, что в связи с увеличением уровня минимальной зарплаты и индексацией пенсий доходы украинцев будут расти, что в свою очередь может привести к уменьшению количества домохозяйств, имеющих право на субсидию.

"Социальная защита населения - одно из важнейших направлений политики любой страны. Очень важно, чтобы в трудное для страны время социальная поддержка государства попадала тем, кто больше всего в ней нуждается. С целью контроля правильности предоставления, в частности, жилищных субсидий и использования средств государственного бюджета, направленных на эти цели, с 2001 года в Украине введена социальная инспекция.

Социальные инспекторы проверяют достоверность предоставленных сведений, влияющих на право и размер жилищной субсидии. Проверка осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами, в частности о наличии квартир, домов, транспортных средств и тому подобное.

Также в исключительных случаях может быть осуществлено обследование материально-бытовых условий проживания домохозяйства", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что если гражданин предоставил достоверные данные органа социальной защиты, то проверки ничем ему не угрожают, в противном случае - возвращением излишне выплаченной жилищной субсидии.

С механизмами обращения за субсидиями / льготами на жилищно-коммунальные услуги можно ознакомиться по ссылке.