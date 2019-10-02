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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1223) Донбасс (19509) нормандская четверка (688) Верещук (18)

 Рада рассмотрит вопрос проведения выборов на Донбассе после переговоров в Нормандском формате, - Верещук

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Верховная Рада рассмотрит вопрос выборов на Донбассе только после переговоров в Нормандском формате.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это будет точно после встречи в нормандской формате", - отметила нардеп.

Она рассказала, что сейчас никто еще не обсуждает разработку законопроектов, касающихся проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151619
 
 
 Топ комментарии
 
Є таке враження,що після переговорів у Нормандському форматі,Зелі краще не повертатись до України,а летіти до Ростову.
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"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів
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Да то они просто так говорят, Богдан все порешает, а если нет то Боканову позвонят...
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А из 254 кто то кроме Верещук может и умеет разговаривать толково и по делу? Она как с 6-00 утра начинает то по телефону, то по скайпу...и так до полуночи по всем ток-шоу бегает. Остальные это просто позор и отребье, за редким исключением. Выборы осень 2020........
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Є таке враження,що після переговорів у Нормандському форматі,Зелі краще не повертатись до України,а летіти до Ростову.
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Вот и ладненько. Значит, не будет никаких выборов, по крайней мере в ближайшем будущем. Да и сам нормандский формат пока что только из области разговоров.
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Слили страну в унитаз, если пуйло согласился, значит уже есть четкий план как развести трусковецких лохов в последствии
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Мені от цікаво - а кого зібралися вибирати в ЛДНР? Місцеві органи влади?
Так вони там вже сформовані. Чи хтось сподівається що в ЛДНР проголосують за "слугу", підбарижників або ублюдків?
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СТОП!
Они же - в СН вчера говорили про выборы после вывода войск и контроля над границей.
А сегодня говорят что выборы после переговоров.
Завтра скажут что после амнистии.
Послезавтра?
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почитай минские соглашения. Там и амнистия есть, и вывод войск и контроль на границе последними пунктами. Только после всего остального. Понимаешь, бумага - она крепче алмаза. Алмаз можно даже уничтожить, а подписанную бумагу - нет
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Вот уж название соответствует содержанию Ирина ВЕРЕЩУК, так верещить, что уши вянут. Достойная замена Лене Бондаренко ( если кто помнит такую регионалку)
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Можно уже не рассматривать, у кацапов есть подписанный договор, под который они будут делать то что им в голову придет.
Впрочем Украине не впервой игнорировать кацапские хотелки, вопрос только опять таки в количестве человеческих жизней которые придется положить на алтарь вопиющей некомпетентности нынешних украинских "властей".
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Собственно, всё ясно. Кучма - создатель олигархической системы, которая довела страну до уровня Центральной Африки - подписал полную и безоговорочную капитуляцию.
Кстати, это бывший КПССный лидер Южмаша. Они слили целый СССР; что им та Украина ?
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Второй эпохальный документ после Будапештского меморандума...
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Удивительный человек. Опустил собственную страну несколько раз, и ходит в героях.
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Так он архитектор всего что тут существует, и только дятлы за просмотром "сватов" ничего не замечают.
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после переговоров в Нормандском формате, - Верещук/ когда Кучма с слугами народа Коломойского уже расслабятся и получат удовольствие.
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а як вони імєлі щоколадодупого... ого! на всю дрезину.
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"Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО
Преступления России, вставшей с колен. Донбасс (ФОТО 18+)"Рада рассмотрит вопрос проведения выборов на Донбассе после переговоров в Нормандском формате, - Верещук" - о каких выборах она говорит?
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У меня вот какой вопрос. Там в центре Донецка стоит большой памятник ленину. Хлопцы поедут туда его сносить?
еще там есть площадь Захарченко и улица Мотороллы.
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Рознляне? Їх в Трускавці цьому не вчили. Максимум, по команді натиснуть зелену кнопочку.
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Продолжается...Украинцы много жрут, ходят в трусах по квартире............Ну так верние уже Реву, Гройсмана, Розенко...Ничего же не поменялось!
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