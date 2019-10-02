 Рада рассмотрит вопрос проведения выборов на Донбассе после переговоров в Нормандском формате, - Верещук

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Это будет точно после встречи в нормандской формате", - отметила нардеп.

Она рассказала, что сейчас никто еще не обсуждает разработку законопроектов, касающихся проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

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