Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.
"Это будет точно после встречи в нормандской формате", - отметила нардеп.
Она рассказала, что сейчас никто еще не обсуждает разработку законопроектов, касающихся проведения выборов на оккупированном Донбассе.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів
Так вони там вже сформовані. Чи хтось сподівається що в ЛДНР проголосують за "слугу", підбарижників або ублюдків?
Они же - в СН вчера говорили про выборы после вывода войск и контроля над границей.
А сегодня говорят что выборы после переговоров.
Завтра скажут что после амнистии.
Послезавтра?
Впрочем Украине не впервой игнорировать кацапские хотелки, вопрос только опять таки в количестве человеческих жизней которые придется положить на алтарь вопиющей некомпетентности нынешних украинских "властей".
Кстати, это бывший КПССный лидер Южмаша. Они слили целый СССР; что им та Украина ?
Даже эти свистелки имели Зелю в виду
Преступления России, вставшей с колен. Донбасс (ФОТО 18+)"Рада рассмотрит вопрос проведения выборов на Донбассе после переговоров в Нормандском формате, - Верещук" - о каких выборах она говорит?
еще там есть площадь Захарченко и улица Мотороллы.