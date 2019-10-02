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 Политика Украины
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 Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске, - Верещук о приезде президента в Раду

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский во время встречи с главами фракций в парламенте проинформировал их о том, что именно вчера, 1 октября, подписали в Минске.

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ.

"Никаких договоренностей нет. Президент проинформировал фракцию, что именно было подписано в Минске. Как украинская сторона соглашается на переговорный процесс, и как будут обеспечиваться национальные интересы в нормандском переговорном формате", - рассказала Верещук.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151617
 
 
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https://www.unn.com.ua/uk/news/1827654-u-radi-federatsiyi-rf-zayavili-scho-rosiya-i-donbas-ne-viznayut-noviy-zakon-pro-osobliviy-status
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Зеля дурит Раду как младенцев. Где документ? Они что в Раде сами не могут прочитать что подписано? Прямо наперсточник, а не президент.
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А украинский народ он не хочет проинформировать?
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укрАинский нарид - это для них уже отработанный материал
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Один кацап з москвабаду, котрий невдало поїв сала в темряві, підтвердив би це...
Але він наразі вже нічого підтверджувати не може )))0))0)))
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Нет. А зачем? Лохторат свое нехитрое дело сделал, теперь всем спасибо, все свободны.
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Пффф, так он вчера сказал, что согласились на формулу х**ла, а сегодня - уже сдал назад. Испугался, бедолага.
Но! Он нам гидрантирует, что это "точно не зрада". Один вопрос - на кого это рассчитано?! И, насколько тупым надо быть, чтобы поверить этому ничтожеству???
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Народ не забудьте проинформировать. А впрочем, вы же срете на народ..
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и народу нравится это !!!

процент поддержки ЗЕ не падает
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Понятно опасение Порошенко, ведь в случае выигрыша Зеленского в нормандской четверке, Порошенко станет политическим трупом .
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моника уже политчмо, везде зашквар за зашкваром
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Боже, кто о чем, а зелебобики про Порошенко. Идиоты, вы просто невменяемые. Труп начал пованивать и зовут его Вова Зе.
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И зачем муфлон свое фото постишь.
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Какой еще выигрыш полоумный? В какие еще игры? В соревнование по скоростной утрате суверенитета Украины?
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Перділи гусенята... В тебе голова - "я в нее ем"?
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Верещук везде! Раньше хоть Разумков впрягался.Кроме Верещук больше и некому отбрехиваться. И это из 254 особей....Как послушаешь этих "новоиспеченных" так мозг плавится. Но гонора, высокомерия, чванливости хоть отбавляй. Натренировали пустышек в Трускавце и сейчас регулярно собирают для промывки мозгов.
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Не пойму утета чуда ЗЕМОНИКА ИЛИ ЗЕАЛИНА? Или 2 в 1?
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А что не радует, что теперь у Лолиты есть Моника.
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Зе-предатель, нормальные документы "разъяснять" НЕ НАДО.
Ибо в них и так все ПОНЯТНО.
И то, даже в таких документах, Рашка умудряется найти свой "особый смысл".
А в этой "формуле" Рашка может найти вообще все, что угодно.
И ты это прекрасно понимаешь и осознаешь. В противном случае не начал бы тут суетиться со своими "объяснениями".
Ты - ПРЕДАТЕЛЬ Украины.

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А проінформувати громадян своєї країни преЗедент не хоче? Є що приховувати?
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"Торговали - веселились. Посчитали - прослезились" ( это только цветочки, ягодки впереди)
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мы прекрасно знаем, что они подписали.

И рф, и дно-лнр - все уже опубликовали, прокомментили и раскрыли.
клоун может расслабиться - мы уже знаем абсолютно все, что он подписал.

Сегодня в 19.00 на Майдане.
К клоуну есть разговор...
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У своїй спільній заяві Пушилін та Пасічник стверджують, що ухвалення формули означає визнання права сепаратистів вирішувати, якою буде економіка, судова влада, силові структури непідконтрольних українській владі територій, а також те, "як ми будемо інтегруватися з Росією".
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Ось їх заява :
Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.
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Світлина зачітна. Зюзя начебто каже "Жи есть!"

Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске, - Верещук о приезде президента в Раду - Цензор.НЕТ 4994
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шось цензор плутається у показаннях
кого проінформував: глав фракцій, чи свою фракцію?
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Небоженко: Если Зеленский будет и дальше настаивать на полезности формулы Штайнмайера для Украины, то он смело может готовиться к досрочным выборам
02.10.2019, 11:19 • 417 • 2

Несчастная формула.
1. Кучма - это не Украина. Бывший президент Кучма, воспользовавшись неопытностью молодого президента Украины Зеленского, лихо подписал вместе с представителями сепаратистов Донбасса непонятный документ о признании формулы Штайнмайера. Тем самым, он превысил свои полномочия и резко сузил свободу маневра Украины в переговорном дипломатическом процессе об украинской судьбе ДОнбасса.
Кучма - это еще не Украина, а нынешняя Украина - это давно не Украина Кучмы. Его статус и действия непонятны и опасны для нашей страны. Кучма уедет на свою Сардинию, а нам расхлебывать его поступки.
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2. Если президент Зеленский будет и дальше настаивать на полезности, безопасности и неизбежности формулы Штайнмайера для Украины, то он смело может готовиться к досрочным президентским выборам. Или он может прогнозировать досрочные выборы в Верховный Совет, если его нынешнее парламентское большинство "проглотит" эту "мину замедленного действия" - формулу Штайнмайера, подписанную Кучмой.
3. Формула Штайнмайера - это остроумная дипломатическая попытка европейских стран и России "всучить" Украине загаженный сепаратизмом и разоренный Кремлем Донбасс на условиях Кремля и против интересов Украины.
Но техническая имплементация этой формулы, по разным причинам, не выполнима, ни со стороны Украины, ни со стороны России. И Германия и Франция это прекрасно знают.
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4. Поэтому, объективно получается, что скандальная имплементация формулы Штайнмайера-Кучмы - это "месть" Франции и Германии президенту Зеленскому за его негативные оценки этих стран в телефонном разговоре с американским президентом Трампом.
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Виктор НЕБОЖЕНКО
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Ку-Чмо 1994 подписала Будапешт и сдала ЯО рашке. 1996-98 создал олигархат. 1998 породил Медведчука. 2000 грохнул Гангадзе. в 2003 сдал пуйлу Азов и пролив. 2004 затянул во власть Януковича и донецкий клан. 2019 Кучма на засіданні ТКГ у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу. Кучма предложил прописать в соглашении относительно режима тишины на Донбассе команду "не стрелять в ответ".
Только идиот может ждать другой результат делая одни и те же действия!
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Краще б ти, скотино, собі руку відрубав, ніж підписував. І цій тварюці кучмі заодно.
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Ця пані скритна консерва Кремля. Чітко і прямо сказала що нам не треба іти в НАТО. А куди? В тайожний союз!? Зраджують свої - і саме й лише свої. Ворог зрадити не може - на те він і є ворог. Скільки ж падалі з малоросійським менталітетом пройшло в ВРУ! Відвертих українофобів, ворогів, зрадників держави. Відкритих і скритних.Оце перемога Зебілів так перемога. Скоро пам'ятники терористам будемо ставити в містах України. Скоро у Києві бульвар Шевченка перейменуємо на бульвар Мотороли, бульвар Лесі Українки перейменуємо на бульвар Гіві з присвоєнням їм звань героїв. А тих хто захищав Україну, знищив корупційний режим Яника, патріотів посадимо, і ви про них забудете як запевняв радник Зе по поверненню "руського міра" "талант" зради і організованої корупції, конституційних переворотів та інших пакостей Портнов.
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Слуга народу це брехлива назва партіі..Які вони нах слуги народу???Тре міняти назву , вона має бути такою - партія Слуга двух господ, і правдиво і реально
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Слуга российского народа или слуга урода - выберете по вкусу
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

Арахамія прямим текстом сказав, що є ЗАКРИТА частина домовленостей, які не можна розповідати, так як це призведе до їх зриву. Тобто формула Штайнмаєра це лише квіточки, які можна опублікувати. А є ще те, що публікувати не можна.
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Сначала подписало а потом проинформировало падло предательское. Импичмент уроду.
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Дебилы до сих пор не понимают что все договоры подписанные с кремлем ето обязанности только ваши. Кремль ниодного пункта выполнять все равно не будет.
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в новому мінському опусі навіть згадки про ерефію немає.
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Цей звіздьож не має ніякого значення. Значення мають виключно підписані міжнародні документи.
Зеленський поінформував глав фракцій про те, що саме підписано в Мінську, - Верещук про приїзд президента в Раду - Цензор.НЕТ 2239
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