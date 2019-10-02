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 Политика Украины
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 В новом законе "Об особом статусе Донбасса" не должно быть безусловной амнистии для террористов, - Яременко

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко пояснил необходимость принятия нового закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, который, в частности, не будет предусматривать безусловной амнистии участников незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тот закон (об особенностях местного самоуправления. - Ред.), который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее – все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский", - отметил Яременко.

По его словам, у Украины есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращение огня, получение контроля над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти.

"Именно эти красные линии - это, что будем отстаивать мы, депутаты партии "Слуга народа" тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления", - сказал Яременко.

"Украинская дипломатия работает, работает для того, чтобы установить мир. Мир не дается простой ценой, российские танки стоят у нас на Донбассе и в Крыму, Россия может нам навязывать свою волю, но она никогда не заставить нас переступить через красные линии, о которых я сказал", - подытожил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151616
 
 
 Топ комментарии
 
Зейло напишет все что ему надиктует хуйло
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Закону про особливий статус,зовсім неповинно бути.Бо це порушує Конституцію України.
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Там вообще не должно быть особого статуса
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Зейло напишет все что ему надиктует *****
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У НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОСТО ВОЗНИКАЕТ ДВА ВОПРОСА:
1. ОНИ ЧТО БУДУТ СПОКОЙНО РАЗЬЕЗЖАТЬ ПО УКРАИНЕ СО СТВОЛАМИ "НА ЗАДАНИЕ" ОТ "НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ"???..


2. Ну, И ВТОРОЕ. "ВОЕННЫЙ НАЛОГ" СМЕНИТСЯ "МИРНЫМ" ? НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ "ДОмБАСА"???..
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они еще в раде будут сидеть, и плевать на бошку паршенке с задних рядов
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Что значит условная и безусловная амнистия? Те кто убивал - в тюрьму или Расею. Не должно быть на Донбассе ни кацапских военных ни боевиков - убийц. А наша армия и пограничники там обязаны быть и только так можно проводить местные выборы.
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Напишет или нет, это под большим вопросом, а вот Петька уже написал, что "Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей."
И никаких исключений для боевиков нет!
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Закону про особливий статус,зовсім неповинно бути.Бо це порушує Конституцію України.
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Вы уже стрельбу остановили ?

Или какого члена вас тянет переходить к политическим обязательствам Украины ?
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Там вообще не должно быть особого статуса
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Зрада!!!В новом законе "Об особом статусе Донбасса" не должно быть безусловной амнистии для террористов, - Яременко - Цензор.НЕТ 4978
Тамнашилюди и "их ждут дома!!!"!
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Амнистий быть не должно вовсе. Иначе вспомним мариупольский сценарий с джумаевым.
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Он или тупой или идиот. В минских соглашениях записана амнистия. Значит, он говорит, не будем выполнять минские соглашения. Ну не будем так не будем, с россии снимают санкции, и привет.
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Привет алкачу парашенке, которых с будуна в Минске такое подписал, ооох.... Это крючище, на который нанизали Украину, и с которого уже невозможно слезть.
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Все это очередная трепология. У нас Штепа которая встречала с цветами Гиркина не то что на свободе, она уже депутат Верховной Рады Украины. Да будет всеобщая амнистия и не сомневайтесь, после подписания согласия на текст формулы "швондера- шмайсера" все остальное дело только времени и не более особенно с нашими то "реХормированными петюней "судами.
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сильно дофіга у нас всяко разньіх експертів. які коментують від уряду, чи офісу зелі, хоча ніхто не зна, що саме коментують. це тіпа злополучний юлін газовий договір. який між іншим і цього часу практично ніхто не бачив.
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За цього депутата проголосували жителі Дяснянського району. Язик без кісток. Виходить, що ніхто не хоче "переходити червоні межі", але чомусь переходять. Містика одним словом.
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Чудак забыл народную мудрость "что написано пером, того не вырубишь топором". Амнистия записана в минских соглашениях.
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Чітко зрозуміло одне, якщо нині не припинити цю безглузду кроваву бійню, то незабаром вона припиниться, але повністю на умовах Росії.
Адже не потрібно забувати, що кількість жителів ЛДНР які отримують громадянство Росії щодня збільшується. І коли ця кількість перевалить за критичну Росія заговорить вже зовсім по іншому.
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З А К О Н У К Р А И Н Ы
Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
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Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.
Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
Статья 2. Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.
Статья 3. Государство гарантирует в соответствии с законом недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей.
Органам власти и их должностным (служебным) лицам, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, которые имели место в Донецкой, Луганской областях.
Статья 4. Государство гарантирует в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считают родным, выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в общественной и частной жизни, изучения и поддержки русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие.
Органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти способом и в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "О принципах государственной языковой политики", другими законами Украины, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, оказывают содействие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей использования русского и других языков в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой информации и создают возможности для их использования в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и в других сферах общественной жизни.
Статья 5. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Украины соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного самоуправления.
Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут быть досрочно прекращены.
В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.
Статья 6. Для обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления и центральных и местных органах исполнительной власти по обеспечению развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов.
Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит соответствующим органам местного самоуправления.
Для заключения соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы местного самоуправления представляют в Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти предложения по вопросам развития отдельных районов, требующих решения Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, реализации совместных проектов правительства и органов местного самоуправления. Кабинет Министров Украины, Министерство, другой центральный орган исполнительной власти рассматривает представленные предложения и в десятидневный срок со дня получения таких предложений открывает процедуру консультаций с представителями органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов хозяйствования, общественности. Решение об открытии процедуры консультаций принимается Кабинетом Министров Украины, Министерством, другим центральным органом исполнительной власти, о принятом решении незамедлительно информируется инициатор заключения соглашения, который обеспечивает привлечение к консультациям представителей соответствующих органов местного самоуправления, заинтересованных субъектов, представителей общественности.
В ходе консультаций представители Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов, представители общественности готовят проект соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Соглашение об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня ее одобрения Кабинетом Министров Украины, Министерством.
Кабинет Министров Украины контролирует выполнение органами исполнительной власти заключенных соглашений по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заслушивает их отчеты, принимает в соответствии с законом меры к обеспечению выполнения сторонами заключенных соглашений.
Статья 7. Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Государственная поддержка заключается в введении законом отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, привлечения инвестиций и кредитов для восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Для внедрения устойчивого социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О государственных целевых программах" утверждает государственную целевую программу, в которой определяет меры, задачи и показатели, направленные на создание условий для комплексного и сбалансированного территориального развития, восстановления производственного и экспортного потенциала, обеспечения эффективного использования ресурсного и промышленного потенциала, потребностей населения соответствующих территорий в высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, высококачественных услугах, создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и оптимального осуществления инвестиционной деятельности, расширение сферы применения труда путем создания новых рабочих мест.
В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемые на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определение таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.
Статья 8. Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества, направленного на решение общих проблем развития, усиления и углубления добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом.
Статья 9. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов.
Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским головой.
Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Отряды народной милиции при охране общественного порядка реализуют полномочия, п
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В общем, я так понял задумка следующая. Встреча с путиным, заявление о том что минские выполнять не будем, развод войск, заморозка конфликта, снятие с россии санкций и все разошлись по своим хатам. Арригинально! Вопрос, кто кого переиграл?
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сорри, встреча с путиным, макроном, меркель,
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Так вы уже что-то там с подачи Москвы поподписывали с ними! Что сейчас вякать. Они уже вас взяли за белы руки и несомненно приведут к полной сдачи Украины,потому что вы московские холуи конченные.
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Підсвинок, ти ж тільки що кувікало, що нічого не підписано, а тут вже поради про правосуддя для сепарів
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Там курва має бути тільки один особий статус - статус фільтраційних лагерів під час перехідного періоду
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