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 "Это важный шаг", - американские сенаторы призвали Госдеп и Минфин ввести новые санкции против России

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио и демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека.

Текст письма с призывом, которое подписали 11 сенаторов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе политически мотивированное заключение многих российских граждан", - говорится в тексте.

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Кроме того, политики призывают задействовать для этого акт Магнитского, "чтобы применить целевые санкции против российских правительственных чиновников, ответственных за нарушение этих прав".

В частности сенаторы вспомнили заключенного на 16 лет экс-начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина и Константина Котова, осужденного за участие в мирной демонстрации в Москве.

"Хотя у этих заключенныех разные истории и разное происхождение, их объединяет несправедливое заключение при авторитарном режиме Владимира Путина", - подчеркивают сенаторы.

Они призвали правительство США и в дальнейшем вводить санкции против РФ.

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"Мы призываем вас продолжать вводить целенаправленные санкции против должностных лиц правительства России, ответственных за нарушения прав человека, в частности, за политически мотивированное заключение диссидентов, соответствующими уставными органами США. Это важный шаг... он посылает сообщение о том, что США с теми, чьи права и основные свободы подвергаются несправедливой репрессии", - отметили сенаторы.

Источник: https://censor.net.ua/n3151614
 
   
 Топ комментарии
 
Америка вводит санкции против росиси, а мы вводим формулу штангенциркуля. Почувствуйте разницу!!!! "Это важный шаг", - американские сенаторы призвали Госдеп и Минфин ввести новые санкции против России - Цензор.НЕТ 1112
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Зеля - зраднык, у него на лбу написано. Эту симпатичную куклу мировые рептилоиды впихнули украинцам,чтобы через нее захватить Украину, ее землю , а украинцев добить, уничтожить и вытеснить в ЕС и Америку кто поумнее. Вот их план.Вместо того, чтобы вести переговоры с США, Британией и Германией и похерить рептилоида Макрона, который закоханый в Путина и купленный им с потрохами, Зеля идет на переговоры с практически пустотой, где все уже без него решено. В такой ситуации лучше вообще отказаться от переговоров и запросить новый формат, а Зеля этого не делает и почему? Потому что сам рептилоид и выполняет распоряжения рептилоидов- сатанистов.
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пороходупі, там санкції не за україну, не за вашого гнусного педрилу, там за порушення ПРАВ людини, і це ніяким боком вас і вашого дупоголового не стосу.ться. не слиніть столи і підлогу.
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Америка вводит санкции против росиси, а мы вводим формулу штангенциркуля. Почувствуйте разницу!!!! "Это важный шаг", - американские сенаторы призвали Госдеп и Минфин ввести новые санкции против России - Цензор.НЕТ 1112
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Зеля - зраднык, у него на лбу написано. Эту симпатичную куклу мировые рептилоиды впихнули украинцам,чтобы через нее захватить Украину, ее землю , а украинцев добить, уничтожить и вытеснить в ЕС и Америку кто поумнее. Вот их план.Вместо того, чтобы вести переговоры с США, Британией и Германией и похерить рептилоида Макрона, который закоханый в Путина и купленный им с потрохами, Зеля идет на переговоры с практически пустотой, где все уже без него решено. В такой ситуации лучше вообще отказаться от переговоров и запросить новый формат, а Зеля этого не делает и почему? Потому что сам рептилоид и выполняет распоряжения рептилоидов- сатанистов.
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Украинцы сами кого хочешь убьют и уничтожат. Когда не справляется 4 Всадника приходит их черед.
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Президет-наркоман, пришедший к власти незаконно (нарушение закона - не владеет государственным языком) поручает граждансокму лицу (Кучме) подписать документ, позволяющий сократить территорию страны. Нужно провести судмедэкспертизу, признать его невменяемым и провести досрочные выборы.
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Лол, так благодаря зеле-конецвойны санкции нужно снимать, на домбасе повстанцы сраша не причем. А крым... а в крым зеля скоро воду даст.
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Госдеп занимается тем, чем должно заниматься российское правительство, ограничивать вывод денег армией зажравшихся чиновников на Запад. Спасибо Госдеп.
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Повышает коммисии и приходится воровать больше.
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пороходупі, там санкції не за україну, не за вашого гнусного *******, там за порушення ПРАВ людини, і це ніяким боком вас і вашого дупоголового не стосу.ться. не слиніть столи і підлогу.
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ззабирай свого зеленого чмошника і йди геть, зрадник
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я ж не питаю якого кольру квиток у твоєї мами, але знаю--він жовтий.
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