 "Это важный шаг", - американские сенаторы призвали Госдеп и Минфин ввести новые санкции против России

Текст письма с призывом, которое подписали 11 сенаторов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обращаемся к вам с просьбой принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, в том числе политически мотивированное заключение многих российских граждан", - говорится в тексте.
Кроме того, политики призывают задействовать для этого акт Магнитского, "чтобы применить целевые санкции против российских правительственных чиновников, ответственных за нарушение этих прав".
В частности сенаторы вспомнили заключенного на 16 лет экс-начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина и Константина Котова, осужденного за участие в мирной демонстрации в Москве.
"Хотя у этих заключенныех разные истории и разное происхождение, их объединяет несправедливое заключение при авторитарном режиме Владимира Путина", - подчеркивают сенаторы.
Они призвали правительство США и в дальнейшем вводить санкции против РФ.
"Мы призываем вас продолжать вводить целенаправленные санкции против должностных лиц правительства России, ответственных за нарушения прав человека, в частности, за политически мотивированное заключение диссидентов, соответствующими уставными органами США. Это важный шаг... он посылает сообщение о том, что США с теми, чьи права и основные свободы подвергаются несправедливой репрессии", - отметили сенаторы.