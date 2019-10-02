 Президент гарантирует, что "зрады" нет, - Арахамия о "формуле Штайнмайера"

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.
Он заверил, что никто не подписывал формулу Штайнмайера, а только письмо представителю ОБСЕ Мартину Сайдику.
"Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в нормандский формат. Все люди говорят, у кого я спрашивал, что нужно перейти в другой формат ... Это технический шаг, который сделан и дает нам сейчас надежду, что мы в него перейдем. В том формате еще много неопределенностей. Все говорят - там предательство, будет принят какой-то закон. Когда будем принимать этот закон, у общества будет очень много возможностей высказываться, выйти на улицы, протестовать, если что-то не нравится, работать с депутатами, экспертам в комитетах. Сейчас еще нет закона", - отметил Арахамия.
"Я встречался с президентом, чтобы услышать, есть ли зрада, которую сейчас распространяют СМИ, в Фейсбуке и так далее. И я говорю - нет. Президент гарантирует, что нет. И я вам тоже сейчас могу прогарантировать - нет", - отметил Арахамия.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
так ось
Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
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Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.
Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяющиеся решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
Статья 2. Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.
Статья 3. Государство гарантирует в соответствии с законом недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей.
Органам власти и их должностным (служебным) лицам, предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, которые имели место в Донецкой, Луганской областях.
Статья 4. Государство гарантирует в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" право языкового самоопределения каждого жителя в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считают родным, выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в общественной и частной жизни, изучения и поддержки русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие.
Органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти способом и в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "О принципах государственной языковой политики", другими законами Украины, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, оказывают содействие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей использования русского и других языков в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой информации и создают возможности для их использования в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и в других сферах общественной жизни.
Статья 5. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Украины соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного самоуправления.
Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут быть досрочно прекращены.
В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.
Статья 6. Для обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления и центральных и местных органах исполнительной власти по обеспечению развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов.
Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит соответствующим органам местного самоуправления.
Для заключения соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы местного самоуправления представляют в Кабинет Министров Украины, министерства, другие центральные органы исполнительной власти предложения по вопросам развития отдельных районов, требующих решения Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, реализации совместных проектов правительства и органов местного самоуправления. Кабинет Министров Украины, Министерство, другой центральный орган исполнительной власти рассматривает представленные предложения и в десятидневный срок со дня получения таких предложений открывает процедуру консультаций с представителями органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов хозяйствования, общественности. Решение об открытии процедуры консультаций принимается Кабинетом Министров Украины, Министерством, другим центральным органом исполнительной власти, о принятом решении незамедлительно информируется инициатор заключения соглашения, который обеспечивает привлечение к консультациям представителей соответствующих органов местного самоуправления, заинтересованных субъектов, представителей общественности.
В ходе консультаций представители Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов, представители общественности готовят проект соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Соглашение об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня ее одобрения Кабинетом Министров Украины, Министерством.
Кабинет Министров Украины контролирует выполнение органами исполнительной власти заключенных соглашений по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заслушивает их отчеты, принимает в соответствии с законом меры к обеспечению выполнения сторонами заключенных соглашений.
Статья 7. Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Государственная поддержка заключается в введении законом отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, привлечения инвестиций и кредитов для восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Для внедрения устойчивого социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины в соответствии с Законом Украины "О государственных целевых программах" утверждает государственную целевую программу, в которой определяет меры, задачи и показатели, направленные на создание условий для комплексного и сбалансированного территориального развития, восстановления производственного и экспортного потенциала, обеспечения эффективного использования ресурсного и промышленного потенциала, потребностей населения соответствующих территорий в высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, высококачественных услугах, создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и оптимального осуществления инвестиционной деятельности, расширение сферы применения труда путем создания новых рабочих мест.
В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы, направляемые на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определение таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения утвержденных бюджетных назначений.
Статья 8. Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества, направленного на решение общих проблем развития, усиления и углубления добрососедских отношений между территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе соглашений о приграничном сотрудничестве, заключаемых территориальными общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом.
Статья 9. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих районов.
Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, городским головой.
Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Отряды народной милиции при охране общественного порядка реализуют полномочия, п
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
16 вересня 2014 року
№ 1680-VII
Не надо понимать. Не надо верить своим глазам и фактам.
Надо верить в Монику Зеленски.
быстро перенимают практику северных габонцев
Сцарь знает что делает,не перечить сцарю.
Червону краватку Арахамії і хай кричить: "Чєс слова!"
"Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в нормандский формат"- там есть вообще кто-то вменяемый? Такое впечатление, что Зеля из Америки дури мешок привез...