 Президент гарантирует, что "зрады" нет, - Арахамия о "формуле Штайнмайера"

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Он заверил, что никто не подписывал формулу Штайнмайера, а только письмо представителю ОБСЕ Мартину Сайдику.

"Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в нормандский формат. Все люди говорят, у кого я спрашивал, что нужно перейти в другой формат ... Это технический шаг, который сделан и дает нам сейчас надежду, что мы в него перейдем. В том формате еще много неопределенностей. Все говорят - там предательство, будет принят какой-то закон. Когда будем принимать этот закон, у общества будет очень много возможностей высказываться, выйти на улицы, протестовать, если что-то не нравится, работать с депутатами, экспертам в комитетах. Сейчас еще нет закона", - отметил Арахамия.

"Я встречался с президентом, чтобы услышать, есть ли зрада, которую сейчас распространяют СМИ, в Фейсбуке и так далее. И я говорю - нет. Президент гарантирует, что нет. И я вам тоже сейчас могу прогарантировать - нет", - отметил Арахамия.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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