 "Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"

Речь об этом идет в совместном заявлении боевиков Дениса Пушилина (главарь НВФ "ДНР") и Леонида Пасечника (главарь НВФ "ЛНР"). Это заявление опубликовал один из информационных ресурсов террористов, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", – сказано в заявлении.
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Пушилин и Пасечник добавили, что их представители продолжат участие в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, "чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению".
"Когда он (Зеленский. – Ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", – подчеркнули главари террористов.
"Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя", – сказано в заявлении.
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Боевики утверждают, что любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с ними.
"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", – подытожили Пушилин и Пасечник.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
на политику кремля это похоже, им пох, а ОБСЕ схавает
А то эти обезьяны уже на пальцах Зеленского разводят.
Послухайте Клімкіна. Я згоден з такою думкою на 100%
https://twitter.com/i/status/1174719019510915075
Федерализацииособого статуса даунбаса боевики сами решат какая у них будет армия, и сами решат что уже официально отделятся от Украины.
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».
пророцтво Андрія Піонтковського
30 вересня 2019
1 ЖОВТНЯ МОЖЕ СТАТИ ДАТОЮ КАПІТУЛЯЦІІ УКРАЇНИ.
Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. А это впихнуть эту раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины и создать внутри страны совершенно легальный с точки зрения украинского закона, военно-террористический плацдарм. Ничего не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Но может расстреляют какого-то Пушилина и назначат другого, это уже не важно.
Почему Путин добивался и добивается этой цели? Казалось бы, отхватил там значительную часть Донбасса, ну присоедини его также, как и Крым, Абхазию и Приднестровья. Да не интересуют его эти кусочки, его интересует вся Украина - полный ее контроль и полное подчинения. Теперь Путин нацелен на новую стратегию - соблазнить украинское руководство восстановлением ее территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.
Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих частных контактов с украинским руководством, и с российской стороной. Он все время подчеркивал, что чтобы там не было написано о федерализации в т.н. Минских соглашениях, Украина на это не пойдет, а Москва не собирается выполнять ключевые положения соглашений - вывод своих военнослужащих и возвращение контроля над украинской границей.
Вот теперь Украина потеряла защитников своих интересов, а других у нее нет. Макрон полностью переметнулся на сторону Путина. И вообще произошел полный обвал внешнеполитических позиций Украины на Западе. Это возвращение России в ПАСЕ, позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, это замораживание военной помощи США и в конце концов, это отставка Волкера.
Основная причина, которая вызвала этот обвал - позиция нового украинского руководства. В течение полугода весь Запад слышит от Киева о том, что они победили партию войны. Оказалось, что в Украине последние 5 лет правила какая-то партия войны, а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти люди не понимали, что, обвиняя все руководство Украины в течении последних пяти лет, они обвиняют в этом все государство. И в какое же положение они ставят людей на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все мы - военные преступники.
А вся эта поддержка Украины была очень сложным инструментом внутриполитической борьбы на Западе в целом. Каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями. А вот теперь Трамп и вовсе сказал: "идите к Путину, и он все решит".
Это была теория, а теперь переходим к практике. На 1 октября назначена встреча контактной группы в Минске. Та самая встреча, на которой второй президент Леонид Кучма, невзирая на свои грехи в биографии, совершил патриотический акт. Он отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, которую так усилено навязывала Москва и которую он должен был подписать, как представитель Украины. Там была виза Ермака и решение Зеленского. Москва сейчас полностью сконцентрирована на этой формуле. Вот подпишут ее и это будет юридическое признание Украины законными "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Попов, он же Скабеев, бегал с микрофоном и допрашивал министра иностранных дел Вадима Пристайко, почему же вы не подписали формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал заискивать, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, или вот мы ее подписали или вот подписываем…
На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона и первое октября может стать капитуляцией Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят о том, что формула Штайнмайера будет подписана.
30.10.2019
Вован "мАладец" обосрался уже не в первый раз, но это такое, он же учится, главное что он новое лицо связей с олигархами не имеет, сейчас вернет бене Приват, выплатит компенсацию за убытки МАУ, простит долги Укртатнафты и все, считай поборол всех олигархов.
Развели как Зекотят!
ну подпишут, не подпишут!!!
война не окончена и у желающих повоевать есть возможность ее осуществить!!!
Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги бандитам з ДАУНБАСУ . "Путін приді" хай фінансує. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Ніяких формул кремлівських запроданців типу Штайнмаєра ....
Формула одна:
Всі хто стріляв в бійців ЗСУ, добровольців, правоохоронців під час війни злочинці і їх судити по законах військового часу а не так як сьогодні відпускають. Терміни відповідно вини, якщо стріляв - мінімум 15 років, якщо вбивав - розстріл, якщо знущався від довічного до розстрілу.
Смерть ворогам України! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
На відміну від херантій Зеленського, Порошенко чи будь кого іншого з української влади, після всіх мінських договорняків.
Ребята может вы какаете, все лепестками роз, или вы просто нюх потеряли!!
Прид...ки!
Зеленский о стенограмме разговора с Трампом:
"Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать [стенограмму]. Я просто думал, что они опубликуют [только] свою часть".
оказывается, эта спиноза еще пытается думать