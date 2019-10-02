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 Политика Украины
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Все про:терроризм (18120) Пушилин (45) Пасечник (8)

 "Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"

Главари террористов, контролирующих часто Донецкой и Луганской областей утверждают, Украина не получит никакого контроля над границей, а они сами решат, когда проводить выборы, на каком языке разговаривать и как интегрироваться с Россией.

Речь об этом идет в совместном заявлении боевиков Дениса Пушилина (главарь НВФ "ДНР") и Леонида Пасечника (главарь НВФ "ЛНР"). Это заявление опубликовал один из информационных ресурсов террористов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", – сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: "КоммерсантЪ" опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Пушилин и Пасечник добавили, что их представители продолжат участие в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, "чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению".

"Когда он (Зеленский. – Ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", – подчеркнули главари террористов.

"Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя", – сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: "Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера"

Боевики утверждают, что любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с ними.

"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", – подытожили Пушилин и Пасечник.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151608
 
 
 Топ комментарии
 
Обманули Бубочку злые чуваки ?
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Правда это перемога, зебилы? Очень большая.
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та они там не плохо живут, пару дней назад всей республикой с ленточками открывали металлопластиковое окно в детссаду
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чучма поставив підпис України під чистим аркушем - "готова на всьо" - і віддав його ворогам - тепер ті можуть наповнювати той докумєнт яким завгодно змістом.
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Правильно, надо уточнить, не подписана ли формула Штайнмайера на двух страницах, из которых на второй только подпись

на политику кремля это похоже, им пох, а ОБСЕ схавает
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Пилять, верните Пороха хотя бы министром иностранных дел.
А то эти обезьяны уже на пальцах Зеленского разводят.
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ЗЄ виконує волю каламойскава-путіна.
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Шмарклю макнули уже и ЭТИ, чисто пипец, позорище.
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обосрался Вовочка, - стой теперь и обтекай, дурачок!
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Да кто бы сомневался. ***** только снимет санкции в связи с разорванием минского договора с помощью зеленского и проведет выборы на окупированной территории под дулами автоматов и будет давить на Украину чтобы ети выборы признали уже обвиняя Украину что мы не выполняем подписаных договоров.
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Зебилики, а как же ваши увизги по поводу того что Петя сдал Украину в Минске?
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И границы ни кто не предаст и два армейских корпуса не куда не исчезнут и памятники и портреты "захарченков - матаролл- гиви" и флажки трехцветные разных окрасов, и рубли и российские паспорта останутся и преследования проукраинских граждан продолжаться. Ну на хр-на нам такой подарок. Нужно срочно оформлять административное отделение свободных частей Луганской и Донецкой областей ( иначе их по тихому вернут "республикам"), Тут либо создание новых областей или лучше ( что бы избежать нюансов) присоединение к соседним, например к Харьковской и Запорожской.
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другими словами, они говорят, что из закона надо убрать вывод войск и передачу границы Украине до выборов.
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Зеленский, ну ты понял как тебя в кремле на*бали? С дня подписания Федерализации особого статуса даунбаса боевики сами решат какая у них будет армия, и сами решат что уже официально отделятся от Украины.
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Что такое «формула Штайнмайера» и с чем ее едят? Такая ли мелочь незначительная, каким хочет выставить этот странный дипломатический конструкт, согласованный вчера в Минске, президент Зеленский?Франк-Вальтер Штайнмайер - федеральный президент Германии, который участвовал в консультациях и переговорах по поводу нашей войны в рамках так называемой «нормандской четверки». Его предложение касалось невинной вроде бы вещи - когда и как должен вступить в силу закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, ныне оккупированных Россией.Принять этот нормативный акт Украину обязывало первое Минское соглашение. В сентябре 2014-го его утвердили, но срок действия закона истекает уже 31 декабря, поэтому нужно принимать новый.Что такое «особый статус», стороны (Украина и Россия в лице ее марионеточных образований в ОРДЛО) доселе понимали по-разному, но, судя по всему, если мы в итоге пойдем на установление такого статуса, все закончится максимально широкой автономией «отдельных районов». Их превратят фактически в субъекты конфедерации - с собственными вооруженными силами в виде «отрядов народной милиции» и прочими атрибутами независимости. При этом они, «отдельные районы», будут иметь своих представителей в центральных органах власти, своеобразный блокпакет, позволяющий буквально ветировать любые решения, которые затрагивают всю страну.По сути, кучка узаконенных бандитов и террористов (а их легализация путем освобождения от уголовной ответственности тоже предусмотрена Минскими соглашениями) будет диктовать свою волю всей 40-миллионной Украине. Подчеркну: кучка, управляемая непосредственно из России - а в то, что Москва будет иметь куда большее влияние на старые-новые власти ОРДЛО, чем Киев, сомневаться не приходится.И ведь этим дело не ограничится! Если одна территория получит особый статус, то что мешает потребовать таковой другим «отдельным» районам и даже областям? Любое ослабление центральной власти мгновенно запустит центробежные процессы в регионах. А ослабление после подобной сдачи национальных интересов просто неизбежно: президента будут пинать и справа, и слева, и даже часть его же собственных соратников наверняка отвернется от него. Предотвратить такое можно только путем установления совсем уж авторитарного режима, что пока у Зе вряд ли получится. Пока…В общем, нам предлагают мягкий вариант ликвидации Чехословакии в 1938-1939 годах. Та же политика мелких шагов. Шантаж, давление, вроде бы незначительные уступки. «Ну зачем вам те Судеты? Там же фрицы одни живут, и голосуют не за тех, и язык у них другой…» А потом вжух, и умный рейдер-кукловод натравливает на расслабившегося лоха, отдавшего в обмен на «гарантии» часть забора, алчных соседей. Тешинская область, Словакия, Закарпатье… Армия, которая готова была дать отпор и имела все шансы на победу, постепенно разлагается и деградирует. Финальный аккорд - ввод войск на оставшийся обрубок некогда большой страны, не встречающий никакого сопротивления.«При состоявшемся обмене мнениями было обсуждено серьезное положение, возникшее в последние недели на территории бывшей Чехословакии…. При этом с обеих сторон последовательно была высказана уверенность в том, что обе стороны считают необходимым приложить все усилия для сохранения спокойствия, порядка и мира в этом регионе Центральной Европы. Президент Чехословакии при этом заявил, что ради этой цели и достижения окончательной договоренности, он с уверенностью вручает судьбу чешского народа и страны в руки фюрера Германии. Это заявление было принято фюрером, который согласился взять чешское население под защиту Германского Рейха и со своей стороны обеспечить ему подобающее существование в рамках автономии».Уверен, как-то так будет звучать и новое соглашение по украинскому вопросу, какой-нибудь Минск-3, который подпишут через пару лет после описанной выше реинкорпорации «отдельных районов». Путин и его соратники, кстати, большие знатоки истории и любят использовать успешный опыт предшественников. Так действуют опытные шахматисты, которые знают, что такая-то последовательность ходов - это испанская партия, которую можно повернуть в нужную сторону; что вот этот изящный миттельшпиль когда-то использовал Крамник… Королевский конь прыгает, слон несется, ферзь неожиданно ударяет в самое слабое место. Одна комбинация сменяет другую, и гроссмейстер медленно, но непреклонно доводит игру до мата. Остается буквально два хода. Тут только новичок способен зевнуть и упустить верный шанс на разгром соперника. А они, наши враги, поверьте, не новички.Но вернемся к пресловутой формуле немецкого президента (если не знаете, бундеспрезидент ФРГ - это фигура чисто номинальная, сколь-нибудь серьезных полномочий у него нет). Если верить Петру Порошенко, сам Штайнмайер во время обычной дискуссии, что делать после «сформирования компонента безопасности» (Украина понимает это как возврат контроля над границей, вывод российских «специалистов» и разоружение бандформирований), предложил, чтобы упомянутый закон об особом статусе вступил в силу не через две недели после гипотетических выборов, как планировалось изначально, а в день голосования, если ОБСЕ сочтет, что оно прошло свободно. Впоследствии, по словам пятого президента Украины, Путин предложил другую трактовку «формулы», заявив, что ее составил его министр иностранных дел Лавров. Порошенко тогда отказался вообще рассматривать это предложение.Вчера, судя по всему, мы сделали «небольшую уступку» и согласовали именно путинско-лавровский вариант «предложения Штайнмайера». В чем именно он заключается, разъяснил на брифинге сам президент Владимир Зеленский: закон вступает в силу на временных условиях сразу после окончания голосования, а на постоянной основе - после вердикта наблюдателей от ОБСЕ (часть из которых будет россиянами, они ведь, можно сказать, соучредители этой организации). При этом выборы должны пройти не после восстановления контроля над границами и суверенитета, а после «вывода войск». Под «войсками», очевидно, понимаются регулярные части ВС РФ и Вооруженных сил Украины.Постойте, но ведь российский диктатор Владимир Путин, кстати частый телефонный собеседник Зеленского, неоднократно заявлял, что «ихтамнет»! И пока никак не демонстрировал свою готовность признать факт наличия своих регуляров. Кого отводить-то? Неужто 1-й и 2-й корпуса «ополчения»? Фигушки, они предусмотрены Минскими соглашениями и законом об особом статусе. Это ж «народная милиция», ее никак нельзя отводить, да и некуда. Выходит, выборы состоятся после отведения с позиций частей Вооруженных сил Украины.Надо сказать, что и вариант Порошенко не самый удачный (об этом чуть ниже), но он, по крайней мере, выставлял неприемлемые для противника условия и тем самым сохранял статус-кво. В принципе нас в этом положении почти все устраивало: орки по ту сторону фронтира, мы сохраняем суверенитет на 95% территории страны, можем возрождать экономику и проводить реформы.Плохое в варианте пятого президента то, что он в принципе был готов разговаривать о каких-то выборах в ОРДЛО. Между тем выборы на территории, где отсутствуют украинские органы власти, на территории, подвергшейся основательной политической, этнической и социальной зачистке - оккупанты вытеснили или убили всех несогласных с ними, - на территории, куда имели возможность беспрепятственно переселяться и оформляться в качестве местных жители страны-агрессора… Разве можно назвать то, что будет там происходить, «выборами»? Выборы по украинским законам могут пройти только на земле, которую контролирует государство Украина и ее полном
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В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».
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Уже даже дамбаские марионетки откровенно насмехаются над самым перспективным молодым политиком в Галактике...
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(с) Александр ДемченкоПрезидент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина согласилась имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера". Теперь парламент должен проголосовать за новую редакцию закона об особом статусе Донбасса и разрешить проведение на оккупированых территориях местных выборов. Тем временем глава государства называет это победой и говорит, что голосование там пройдёт не под дулами автоматов. Проблема лишь в том, что "формулы Штайнмайера" в природе не существует. Украина согласилась с документом о полноценной капитуляции. Пусть даже Зеленский с этим и не согласен.Украина согласилась с имплементацией в законодательство "формулы Штайнмайера". Об этом во время срочного брифинга сообщил президент Владимир Зеленский."Что означает эта формула? Это временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе. При условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательства Украины. И только после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ, и стандартам демократических выборов... Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Поэтому нет и не будет никакой капитуляции", - отметил он.Самое страшное, - то, что мы подписали фейковый документ. И об этом знают все, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, который буквально пару часов назад призвал Россию и Украину имплементировать Минские договоренности путём реализации "формулы".Вот, что сказал глава Французской Республики: "Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял: или Украина подписывает итоговый документ, основанный на этой мнимой формуле, или Россия будет сама искать возможности для решения «внутриукраинской проблемы».В общем-то, речь сейчас идёт о том, что шантаж со стороны России, который был поддержан европейскими партнёрами, дал свои плоды. Украинская сторона испугалась и затем сдалась.А теперь давайте поговорим по сути. Украинское общество не видело официального документа с названием "формула Штайнмайера". Мы также не получили так называемых писем, которые были отправлены главами МИД Франции и Германии и которые объясняли, что означает эта формула. Это заставляет задуматься о том, что данной "формулы" попросту не существует.Более того, когда общаешься кулуарно с украинскими дипломатами в формате, что называется "off the records", они подтверждают, что этого документа никогда не существовало, что вся эта формула основана на том, что надиктовали представители российского МИД. Дальше - больше. Сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер об этом документе ни разу не заявлял.
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Очередной развод главЗебила. ВВХ снова выжмет из него уступки в обмен на обещание повлиять на этих "независимых глав республик"
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КАПІТУЛЯЦІЯ МАЛОРОСА-ДЕГРАДАНТА ЗЕЛЕНОЇ ШМАРКЛІ. ПЛАН ПУТІНА В ДІЇ.

пророцтво Андрія Піонтковського
30 вересня 2019

1 ЖОВТНЯ МОЖЕ СТАТИ ДАТОЮ КАПІТУЛЯЦІІ УКРАЇНИ.

Волкер категорически поддерживал Украину в ее отказе от путинской интерпретации Минских соглашений. А это впихнуть эту раковую опухоль "ЛДНР" в политическое поле Украины и создать внутри страны совершенно легальный с точки зрения украинского закона, военно-террористический плацдарм. Ничего не меняя, не выводя из Донбасса российских военнослужащих, "их ведь там нет". Но может расстреляют какого-то Пушилина и назначат другого, это уже не важно.

Почему Путин добивался и добивается этой цели? Казалось бы, отхватил там значительную часть Донбасса, ну присоедини его также, как и Крым, Абхазию и Приднестровья. Да не интересуют его эти кусочки, его интересует вся Украина - полный ее контроль и полное подчинения. Теперь Путин нацелен на новую стратегию - соблазнить украинское руководство восстановлением ее территориальной целостности. Без Крыма, конечно, но зато с Лугандонией.

Этому плану категорически сопротивлялся Волкер лично и в ходе своих частных контактов с украинским руководством, и с российской стороной. Он все время подчеркивал, что чтобы там не было написано о федерализации в т.н. Минских соглашениях, Украина на это не пойдет, а Москва не собирается выполнять ключевые положения соглашений - вывод своих военнослужащих и возвращение контроля над украинской границей.

Вот теперь Украина потеряла защитников своих интересов, а других у нее нет. Макрон полностью переметнулся на сторону Путина. И вообще произошел полный обвал внешнеполитических позиций Украины на Западе. Это возвращение России в ПАСЕ, позиция Франции, требование Макрона и Трампа вернуть Путина в G-8, это замораживание военной помощи США и в конце концов, это отставка Волкера.

Основная причина, которая вызвала этот обвал - позиция нового украинского руководства. В течение полугода весь Запад слышит от Киева о том, что они победили партию войны. Оказалось, что в Украине последние 5 лет правила какая-то партия войны, а теперь вот пришла замечательная партия мира. Неужели эти люди не понимали, что, обвиняя все руководство Украины в течении последних пяти лет, они обвиняют в этом все государство. И в какое же положение они ставят людей на Западе, которые поддерживают Украину? Выходит, что все мы - военные преступники.

А вся эта поддержка Украины была очень сложным инструментом внутриполитической борьбы на Западе в целом. Каждый новый шаг в защиту Украины давался громадными усилиями. А вот теперь Трамп и вовсе сказал: "идите к Путину, и он все решит".

Это была теория, а теперь переходим к практике. На 1 октября назначена встреча контактной группы в Минске. Та самая встреча, на которой второй президент Леонид Кучма, невзирая на свои грехи в биографии, совершил патриотический акт. Он отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, которую так усилено навязывала Москва и которую он должен был подписать, как представитель Украины. Там была виза Ермака и решение Зеленского. Москва сейчас полностью сконцентрирована на этой формуле. Вот подпишут ее и это будет юридическое признание Украины законными "ЛДНР".

В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Попов, он же Скабеев, бегал с микрофоном и допрашивал министра иностранных дел Вадима Пристайко, почему же вы не подписали формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал заискивать, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, или вот мы ее подписали или вот подписываем…

На Киев будет оказано громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона и первое октября может стать капитуляцией Украины. Я верю в какое-то чудо, хотя все обстоятельства говорят о том, что формула Штайнмайера будет подписана.

30.10.2019
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Ну вот, да здравстувут тупые зебилы!
Вован "мАладец" обосрался уже не в первый раз, но это такое, он же учится, главное что он новое лицо связей с олигархами не имеет, сейчас вернет бене Приват, выплатит компенсацию за убытки МАУ, простит долги Укртатнафты и все, считай поборол всех олигархов.
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Чому він? Ми всі заплатимо Валєрьічу з наших кишень. Чи ви думаєте, що в Зє свої гроші є? )
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Верным путем идете товарисчи)) Лифтеры Пуйла уже приготовились))))
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Здали терористи таємницю клоуна ... Ніякий кордон, Українамає відвести війська до Рави Руської !
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Ну переиграл путин, ну давайте уже признаем очевидное. чувак реально гигант мысли, в Украине таких и близко нет.
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Переиграл Зеленского.но ни как не Украинцев!!! Ещё подожди как среагирует Украинцы! Чтоб Зеленский ещё до канадской границы не бежал!!!
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****, а Моніка Зєлєнскі казала, Арахамії, шо зради нема !
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Зеленский выполняет план Путина по возврату Украины в состав Российской Империи! Он протягивает это и ему чхать на народ! Особый статус Донбасса - это федерализация страны, как Путин и мечтал, как в военной истине про разделяй и властвуй и Зеленский ему помогает разделить Украину, как на той карте в Слуге Народа с кучей республик, а потом Путин будет их в состав России все забирать и у него уже всюду готовые люди начиная с Зеленского и заканчивая главами народных республик из Украинских регионов - это в Донецке и Луганске понятно и потом в Харькове - Кернес, в Одессе - Труханов у которого кстати уже есть русский паспорт, и так далее по всем регионам сепары готовы сделать народные республики и Кернес уже проводил съезд мэров где то пол года назад все Украинский и на нем все мэры согласились на федерализацию Украины и получение больших прав себе! Единственный, кто стоит на пути Украины к возврату в Российскую Империю - это Украинский народ, а власти видите уже готовы оформить все документы о всем, что хочет Путин. Украинский народ проснись умоляю! Не дай принять никакой Особый статус потому что это будет конец Украины!!!
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Поводили пенисом по губам великому Зе надо быть ДЛБ чтоб подписывать с рашей и ее клонами документы и договора
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У зебілів так нічого в голові і не клацає до цієї пори?
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Галичині пора готуватись до війни за свою незалежність... Ворог вже в Києві !
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У Польщі яблука вже усі позривали, нужники у Кацапії добудували? Тоді готуйтесь.
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Це було настільки очевидно і прогнозовано, що навіть фраза "я ж казав", сказана капітаном-очевидністю, не зможе передати весь ступінь фарсу та сюрреалізму ситуації... Знову на ті самі граблі...
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Зебіли можуть втертися і не казати, що їх не попереджали.
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О чем можно еще говорить?! А уже все приветствуют, санкции снимать собираются, кремлевский окурок галстук гладит на Большую восьмерку...
Развели как Зекотят!
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что за паника!!!
ну подпишут, не подпишут!!!
война не окончена и у желающих повоевать есть возможность ее осуществить!!!
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Кого вообще интересует что они кукарекают? Сделают то, что взрослые скажут
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І що ці два недоноска звездять? Та кому Даунбасс ваш потрібний!? Нехай і дальше залишаються в ілюзіях совкового світу. Хто хотів виїхати вже виїхав, для тих хто не може виїхати а хоче, створити умови по забезпеченню житлом за рахунок кридиторів на пільгових умова на підконторльній Україні території. Решта - це колоборанти і любителі Росії, їх відгородити забором і забути, в противному разі цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність
Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги бандитам з ДАУНБАСУ . "Путін приді" хай фінансує. Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Ніяких формул кремлівських запроданців типу Штайнмаєра ....
Формула одна:
Всі хто стріляв в бійців ЗСУ, добровольців, правоохоронців під час війни злочинці і їх судити по законах військового часу а не так як сьогодні відпускають. Терміни відповідно вини, якщо стріляв - мінімум 15 років, якщо вбивав - розстріл, якщо знущався від довічного до розстрілу.
Смерть ворогам України! ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
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только наличие ядерного оружия может отрезвить мир!!!
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Отак от! Главари террористов Пушилин и Пасечник тоже против зрады! "Ылита 8%" и народ дамбаса едины!)))
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Ось в гарантії цих поців, я вірю. Хрін вони щось віддадуть бо, ***** їм голову зніме. Тому, все що вони говорять є тим, що вони будуть робити.
На відміну від херантій Зеленського, Порошенко чи будь кого іншого з української влади, після всіх мінських договорняків.
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А Украина им мосты строит,забирает места в Универах у наших детей для детей сепаратистов,паспорта выдает..Еще никогда и нигде подлизывание и заигрывание с обнаглевшими тварями не давало результат.Только жесткие меры.Я за полную блокаду.
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Отак пуйня, малята. Сепари, при кришуванні хазяїв зеленського, диктують нам, що і як ми повинні робити
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У них с порохоботами общий координационный центр)
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ров с кракадилами -лучше всяких планов Штанмаеров и Минск нафиг не нужен
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Коли народ замість війни обирає х*р по фортепіано. то він власне й отримує х*р.
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Путин решил ,что Крым его, эти клоуны тоже ,чего то решили!!
Ребята может вы какаете, все лепестками роз, или вы просто нюх потеряли!!
Прид...ки!
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два дебила которые ничего не решают и ни на что не влияют что то там соизволили с разрешения знаем кого предупредить о том ... все так предсказуемо .... мелкая тупая провокация . уши путина торчат со всех сторон. никуда параша не денется . путин надувает щечки в надежде чего то там . поздно . смотрите что потихоньку начинается в россии и поймете путин уже проиграл . не он решает он просто делает вид что что то там может решать.
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Об этом кто-нибудь уже отправил СМС-ку зеленой сопле?
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Зеленский шел с риторикой патриотичной к власти и при помощи актерских способностей все красиво развел и когда пришел к власти то превратился в Медведчука коллаборанта и начал пропихивать план кремля наплевав на Украинский народ, наплевав на всех прошедших войну, наплевал на всех, кто погиб за Украину. Устали от войны люди, которые не воюют, вы спросите у ветеранов войны, которые воюют, что устали они или нет. Военные против капитуляции, против особого статуса, против капитуляции!!! Зеленский предал всех и все! Он не имеет больше права быть президентом Украины и не имеет права представлять интересы Украинского народа потому что он шел к власти не с такими лозунгами, а пришел к власти и начинает пропихивать то, что пропихивают Медведчук и остальные Путинские марионетки! Нужно проводить импичмент и перевыборы!!! Президент должен быть патриот, а не коллаборант работающий в интересах России.
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Закрыть к ипеням все пункты пропуска. Желательно еще забором повыше и бетонным, а не кроликовской сеткой - и пошли нафик. Пусть чего хотят то и делают.
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Всё бл... услышали , зебиляки конченные "Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - ватажки терористів Пушилін і Пасічник про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9901 ..? Лошьё .!!! Вам ясно сказали - сосите ..... чупа-чупс . Вас сепарва с кацапнёй - зробылы разом . ?
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величайшего дипломата наших дней девочку Монику опять обманули

Зеленский о стенограмме разговора с Трампом:
"Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать [стенограмму]. Я просто думал, что они опубликуют [только] свою часть".

оказывается, эта спиноза еще пытается думать "Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - ватажки терористів Пушилін і Пасічник про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 3308
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Мокнули Гідранта Ударника лицем в гівно "Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - ватажки терористів Пушилін і Пасічник про "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 6953
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