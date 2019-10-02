EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  189  2
Материалы по теме:
Все про:Крым (21924) приговор (802) Мемедеминов (4)

 Российский суд приговорил крымского блогера Мемедеминова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы

Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону сегодня присудил гражданскому журналисту, блогеру из оккупированного РФ Крыма Нариману Мемедеминову два года и шесть месяцев лишения свободы.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Нариман Мемедеминов – крымскотатарский блогер, гражданский журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)​.

Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами придерживаться норм ислама и мнениями о российских государственных праздниках: Дне защитника отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и другим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова требует немедленно провести операцию политзаключенному Мемедеминову

Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети Интернет".​

Источник: https://censor.net.ua/n3151606
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро нас всех приговорят, уже не долго Российский суд приговорил крымского блогера Мемедеминова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8441
 показать весь комментарий
 
Пора уже рашке о канцлагерях подумывать!!!
С бараками для уголовников и политических.......
И о "СТРОЙКАХ ВЕКА". Раб-сила то уже есть!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх