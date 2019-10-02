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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19509) Сурков (235) нормандская четверка (688)

 Помощник Путина Сурков озвучил сроки согласования встречи лидеров "нормандской четверки"

Помощник президента РФ Владислав Сурков сообщил, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на ТАСС.

"Окончательное согласование даты саммита нормандской четверки произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - сказал он.

Кроме того, Сурков не исключил возможность проведения предварительной встречи министров иностранных дел "четверки". "После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - сказал помощник Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будем знать даты, - Зеленский о встрече глав стран нормандской четверки

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик уточнил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3151605
 
 
 Топ комментарии
 
Все идет под диктовку Кремля. Зеленая власть - это кремлевские холуи, предавшие Украину!
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"В Донбассе" - выдаёт кремлёвского тролля. Донбасс - территория, не город, не государство - на Донбассе...
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Да за такое не Нобеля , а в Шнобеля давать надо ! Ну оно понятно,что у гаспод Гетштейнов все патриоты - идиёты, какие-то там мова, вира, армия - та то такое,а журнашлюшки с порохоботами - то вообще токсикоз! А сейчас не мешайте,они тужатся, новую Украину рожают,вон уже воды отошли.
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Правильно. При капітуляції спочатку війська складають зброю. Потім вже підписують.
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И даже ты разоружиш твой боевой диван?Помощник Путина Сурков озвучил сроки согласования встречи лидеров "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 8084
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продпись рыжего никчемна,он никто, к тому же уже не жилец
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А ты зарядил уже свой зелёный автомат или сидишь рвёшь простынь на белые флажки ?
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Возврат Украинских территорий под контроль Украины - это освобождение. Против только те, кто не хочет возврата Украиной ее территорий. И зарабатывает на крови ежедневно гибнущих солдат.
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то есть уже скоро как полгода на этом зарабатывает Зеленый
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Да ви бачу новітній військовий геній.
"Вазврат тєрріторій" методом відведення військ...
Це досягнення рівня талантів Александра Македонського. Ні навіть вище!
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Все идет под диктовку Кремля. Зеленая власть - это кремлевские холуи, предавшие Украину!
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Да, Украина одна, за Рашку горой Западная Европа.....
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Нужно значит саботировать процессы разведения войск на уровне личного состава!!! Нет капитуляции!!!
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Ты против возврата украинских территорий под украинские законы?
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а об этом ничего нет в той писульке что подписал Кучма
Какие украинские законы без вывода орков ?
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Президент Зеленский - первый украинский политик, уровень доверия к которому был выше 70%. Президент Зеленский - первый украинский политик, который, ради того, чтобы остановить войну, сознательно пошел на падение рейтинга. Сейчас идиоты-"патриоты" устроят кашу (попытаются устроить). Сейчас вылезет и "армия", и "мова", и "вира". Сейчас вылезет Порошенко, вбросит еще денег. Сейчас журнашлюхи радостно бросятся раздувать "зраду". Сейчас идиоты-порохоботы полезут, как тараканы...
Спокойно.
Это контролируемый кризис. Первый, но не последний.
Это роды.
Рождается новая Украина.
Зеленский еще получит Нобеля за мир в Донбассе.
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"В Донбассе" - выдаёт кремлёвского тролля. Донбасс - территория, не город, не государство - на Донбассе...
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Да за такое не Нобеля , а в Шнобеля давать надо ! Ну оно понятно,что у гаспод Гетштейнов все патриоты - идиёты, какие-то там мова, вира, армия - та то такое,а журнашлюшки с порохоботами - то вообще токсикоз! А сейчас не мешайте,они тужатся, новую Украину рожают,вон уже воды отошли.
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Він своє получить,100 %, як і всі,хто за нього вийде
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Зеленскому импичмент. Подписать федерализацию Украины да еще без согласия народа ето измена.
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Согласие было 31 марта и 21 апреля. Что после значения не имеет.
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Угадайте за кого голосовали во втором туре сторонники новинского, шария, медведчука, вилкула? Поэтому капитуляция зеленского перед ****** вопреки нац интересам Украины -это то за выбирали хохлы клована. Мне вот только интересно, почему те кто хотел украинскую Украину выбрали бениного шута-малороса? Неужели думали Моника патриот?!
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Зеленский и ко - молодцы. А петя и соевые - капитулянты.
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Не могу понять людей орущих о "зраде", капитуляции и прочем. То ли не понимают, то ли порохоботы. Красные линии очерчены и задекларированны неоднократно, напомню:.
"реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
· полное прекращение огня;
· обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
· вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
· разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
· обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
· установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы."
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