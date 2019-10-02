 Помощник Путина Сурков озвучил сроки согласования встречи лидеров "нормандской четверки"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на ТАСС.
"Окончательное согласование даты саммита нормандской четверки произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - сказал он.
Кроме того, Сурков не исключил возможность проведения предварительной встречи министров иностранных дел "четверки". "После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - сказал помощник Путина.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик уточнил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября.
"Вазврат тєрріторій" методом відведення військ...
Це досягнення рівня талантів Александра Македонського. Ні навіть вище!
Какие украинские законы без вывода орков ?
Спокойно.
Это контролируемый кризис. Первый, но не последний.
Это роды.
Рождается новая Украина.
Зеленский еще получит Нобеля за мир в Донбассе.
"реализация этой "формулы" возможна только при условии выполнения следующих пунктов:
· полное прекращение огня;
· обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
· вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
· разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
· обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
· установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы."