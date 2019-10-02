EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  309  6
Материалы по теме:
Все про:комитет (428) оборона (1106)

 В Комитете ВР представили концептуальные основы закона о гособоронзаказе. ДОКУМЕНТ

1 октября 2019 состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором рассматривали ряд законопроектов.

Но главный интерес вызвало обсуждение реформирования системы государственного оборонного заказа (ГОЗ, оборонных закупок), которые представили совместно заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди и советник Министра обороны Украины Артур Переверзев, сообщает Цензор.НЕТ.


Были представлены концептуальные основы закона об оборонных закупках, а не законопроект. Хотя известно, что существует сам проект закона, который должен быть принят взамен существующего Закона Украины "О государственном оборонном заказе".

Проект закона основывается на положениях Директивы ЕС # 81 (Директива по закупкам в сфере обороны), направленной ​​на создание общего, свободного и конкурентного для стран ЕС европейского рынка оборонного оборудования.

По словам экспертов, главными нововведениями закона будет перенос ответственности за планирование ГОЗ с Минэкономики в Минобороны. Это позволит обеспечить проведение унификации основных образцов вооружения и техники. Но при этом может привести к конфликту интересов, когда Минобороны объединит в себе функции координатора по ГОЗ и одновременно функции государственного заказчика. А это может привести к бесконтрольности процесса.

Также планируется либерализовать сами подходы к осуществлению закупок, когда будет ликвидирована существующая норма об обязательной закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения у отечественных производителей и поставщиков, а не иностранных поставщиков. Взамен предложено создать равные возможности для отечественных и иностранных производителей принимать участие в закупках в интересах сил обороны и безопасности. При этом европейское законодательство предусматривает, что "в специальных условиях рынков обороны и безопасности с государствами-членами (ЕС) сохраняются полномочия решать, может ли заказчик позволять субъектам хозяйствования из третьих стран участвовать в процедурах присуждения контрактов".

Пока неизвестно, вовлечены ли в процесс разработки нового закона кроме МОУ и МЭРТ другие государственные заказчики с ГОЗ, закупающие вооружения и военную технику(всего 16 министерств и ведомств), а также Министерство финансов, государственные компании (ГК Укроборонпром) и частные компании, занимающиеся производством вооружения, контролирующие органы.

По результатам обсуждения в Комитете было принято решение о создании рабочей группы для выработки вышеупомянутых законодательных инициатив, которая будет работать в рамках созданного в составе Комитета подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации.

Это позволит привлечь к процессу разработки новых законов в системе ГОЗ независимых экспертов.

В Комитете ВР представили концептуальные основы закона о гособоронзаказе 01

В Комитете ВР представили концептуальные основы закона о гособоронзаказе 02
В Комитете ВР представили концептуальные основы закона о гособоронзаказе 03
В Комитете ВР представили концептуальные основы закона о гособоронзаказе 04

Источник: https://censor.net.ua/n3151602
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
 показать весь комментарий
 
Все президенты и шайки олигархов, все время незалежности грабили украинцев. И вешали им лапшу в виде обещание сладкой жизни.
 показать весь комментарий
 
Пора уже Свинарчуков возвращь ибо у этих криворуких ничего не выходит. Даже 46 бтров не смогли модернизировать...
 показать весь комментарий
 
Судили рядили мордами крутили. Когда патронный завод построите ?
 показать весь комментарий
 
Красть будем по другому,схемы свинарчуков спалены.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх