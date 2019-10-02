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 Политика Украины
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 "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского (обновлено)

Фракция "Слуга народа" проводит заседание в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады по состоянию на сейчас пока не началось. В зале находятся несколько десятков депутатов, фракция "Слуга народа" отсутствует в полном составе.

Фракция проводит свое заседание, на котором присутствует президент Владимир Зеленский.

По данным "Укринформа", встреча проходит в конференц-зале Верховной Рады. Журналистов туда не пускают.

Перед заседанием депутаты от "Слуги народа" говорили, что президент собирается пояснить им на встрече подробности согласованной накануне "формулы Штайнмайера".

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера.

Источник: https://censor.net.ua/n3151596
 
 
 Топ комментарии
 
Сборище земразей - предателей Украины. Думают как правильно все обыграть.
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Зеленский все делает правильно. Нужно мириться с Россией. Как можно стрелять в братьев, если террористы перестали стрелять? Хватит!! Там наши люди - мышибратья!! Пора извиниться перед Кадыровым и жить дружно. Торговать, ездить друг к другу в гости, ездить в Крым, он хоть и чужой, но такой родной. А в большей перспективе нужно возродить СССР. Абырвалг "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского - Цензор.НЕТ 18
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Сцикло тобі гав..у бажаю білі тапки та деревянний макентош.
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Нужно, что бы парикмахер и педикьюрист зеленского - тайно собрали биоматериал в виде ногтей и волос, и провести независимую экспертизу на предмет употребления нашим главнокоммандующим наркотических вещест. И если резутьтат будет положительным, то принять соответсвующие меры по отстранению этого зеленого чучела от власти!!! "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 6756
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У Раді на плакаті Шуфрича та Рабіновича написали "ПТН-ПНХ"
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Малавато будіт
Треба добавити напис ЗЕ-ПНХ
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В присутствии Богдана они проводят заседание...
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Сборище земразей - предателей Украины. Думают как правильно все обыграть.
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Поэтому и брали туда отбросы общества, так как человек с мозгами туда не пойдет.
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отбросы общества- это партия пороЩенка и порохобыдлоботы.
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После вчерашнего подписания "формулы штангенциркуля" партия "Слуга *****" готовится к созданию КДР (Криворожско-Донецкой Республики)
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Слуги народа? Точно? А может офиса президента? Может уже и не слуги? Как себя вёл Тищенко на митинге предпринимателей! Небожитель ***. Жлобьё волей случая перекрасившееся в зелёный цвет и попавшее в Раду. Господа Уроды.
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а это разве законно?
Объясните кто нибудь этой Зе-блевотине, что президент Украины не может по закону поддерживать какую нибудь полит.партию....и вмешиваться в ее работу...
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Все гораздо прозаичней. Зеленский просто кокаиновоый дурачек. Не ищите логики и смысла в его действиях.
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Его используют как идиота в темную. То же было и с Януковичем.
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Янукович по сравнению с кокаинщиком, профессор.
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Apсен Фридо - и под расстрелом не стал бы скакать за роялем и танцевать на каблуках...

Братва не поняла бы такого позора...
Выдали бы ему на следующий же день дырявую ложку и поселили бы в петушином углу... "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 3346
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Логика и смысл есть в действиях его кукловодов.
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Не ждите чудес. ПМС (партия малоросов-слуг) проголосует, как ей скажут.

Решение о капитуляции уже принято. Осталось выбрать способ ее пропихивания.
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Xa. Шелупонь получает от смотрящего за ними пояснения чтобы не вздумали соскочить.
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главы ОРДЛО уже субъекты, равноправные подписанты формулы. 5 лет дипломатии насмарку.
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Так они и минские соглашения подписали. И все 5 лет участвуют в заседаниях так называемой ТКГ.
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Такое впечатление что подавляющему большинству жителей Украины совершенно не нужно своё государство; достаточно задней точки русского Царя, чтобы было что целовать.
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Во всех конфликтах обычно побеждает активное меньшинство... посмотрим...
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В конфликтах - да. Но чтобы это активное меньшинство постоянно строило курс государства, нужна или диктатура, или состояние перманентного конфликта (читай - постоянный Майдан). Скинут Зе, 5-8 лет поправит кто-то "поактивней" и снова начнет работать демократия, являющаяся продуктом мнений большинства.
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Да, всеобщее равное избирательное право страшное изобретение левых либералов.
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Тут по Черчилю - Демократия наихудшая форма правления. Если не считать всех остальных.
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Черчилль потерял империю, не забывайте.
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У Черчилля был немудренный выбор - либо потерять статус империи (но не до конца, Содружество все же хоть и слабое, но интеграционное образование) и сохранить Британию, либо потерять Британские острова. А с ними, возможно, и империю. "Свобода народов" было одним из условий Атлантической хартии с США. А без их поддержки не факт, что Британия выстояла бы.
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Выбор всегда один:
- драться (можно выиграть, можно проиграть);
- не драться (проигрыш обеспечен).
Дальше каждый решает сам за себя.
Британия и так на пороге коллапса: Шотландия грозит выходом, если состоится Брекзит.
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Увы, примитивная демократия себя изжила. Китай и РФ - чрезвычайно мощные военные силы, с тоталитарными режимами.
Государства, которые не откажутся от примитивной демократии в пользу меритократии - погибнут. Таков конфликт на предстоящие десятилетия.
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в присутствии самого ПреЗедента Зеленкского? ну ничего себе))Этот день войдет в историю))) Зестадо увидело своего вожака вживую)))
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Янукович тоже так делал. История повторяется ? "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 2172
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Украиной правят бандиты. И уже очень давно.
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журналистов не пускают.
пора разгонять этот сходняк зелебанды.
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Партия предателей Родины во главе с Моникой Зелински. Тьфу!
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Думаю сейчас шансы как никогда высоки на то, что зезрада будет сожжена вместе с предателями
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Олигархи и старые политики специально завели в Раду этих зеленых молокососов, а президентом сделали наркозависимого кокаинового нарика
А сами пока ушли в сторону
С помощью партии ручных молокососов примут и капитуляцию и все непопулярные и антисоциальные законы, которые не могли принять все 28 лет.
Потому что умные политики никогда не возьмут на себя принятие таких решений.
Когда зеленые молокососы сделает своё грязное дело их выкинут как использованный презерватив и во власть вернуться старые добрые Литвины, Богуславевы и т.д.
И все вернется на состояние 2013, только без Крыма, но с ватным Донбассом, без евроинтеграции и нато, но с олигархами и коррупционерами
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tZE inform‏ @tZEinform 2 ч.2 часа назад

Между "Зеленский потвердил подписание формулы Штаенмаера" и "Никто ничего не подписывал" - Яременко о "формуле Штайнмайера" прошло 16 часов, три митинга и четыре публикации
Через пару часов может выясниться что Кучма умер в прошлом году
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там такие ммитинги- полтора порохобыдлобота. какая поддрежка порохосвиньи- столько и пришли- 3 калеки и сотня зевак с телефончиками))
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Терпение, большая река берет начало с небольшого ручейка. Затопит все. И тебя, поджигатель. Или сжигатель, без разницы.
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43 из 49 - вот слизь. А река начинается с ручья. Это всем известно. Кроме, слизи.
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на тебя хватит.и ваще...спички детям не игрушка,мамкин поджигатель
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" Служу российскому народу,особенно )(уйлу!"
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"Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 1902

всем спать! и отключите "будильники" (не ссать короче)...все будет ЗЕшебись...
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"У Палаті представників парламенту Нідерландів вимагають розслідувати "роль України" в трагедії рейсу MH17, який був збитий у 2014 році над Донецькою областю". Как зебилы, вы же тоже не против признать, что самолет сбила Украина? Со всеми последствиями для страны. Или все-же разум возьмет верх...Впрочем, уже поздно. События будут развиваться очень быстро и уже неважно, поумнеете вы или нет.
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Скажіть, а Україна вже одностайною більшість у парламенті ЗЕ-довбойобів визнала, що збила у 2014 Боінг МН17? Коли ми там вже почнемо платити репарації за Крим та Донецьк і Луганськ ращі?
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Да не вопрос,все депутаты "слуги народа" должны уехать в Донецк и Луганск, и быть наблюдателями на выборах, если они откажутся то автоматически перевыборы в ВР, и импичмент президенту, я думаю это самый логичный вариант в этой ситуации, и это реально покажет верят ли сами "слуги народа" в безопасность на оккупированных территориях.
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будет раздавать новые методички, шоб фоторгафы, рестораторы и прочие недоумки могли хоть что-то лепетать "Слуга народу" проводить засідання в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 3519
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