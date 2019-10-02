 "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского (обновлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Утреннее пленарное заседание Верховной Рады по состоянию на сейчас пока не началось. В зале находятся несколько десятков депутатов, фракция "Слуга народа" отсутствует в полном составе.
Фракция проводит свое заседание, на котором присутствует президент Владимир Зеленский.
По данным "Укринформа", встреча проходит в конференц-зале Верховной Рады. Журналистов туда не пускают.
Перед заседанием депутаты от "Слуги народа" говорили, что президент собирается пояснить им на встрече подробности согласованной накануне "формулы Штайнмайера".
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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера.
Треба добавити напис ЗЕ-ПНХ
Объясните кто нибудь этой Зе-блевотине, что президент Украины не может по закону поддерживать какую нибудь полит.партию....и вмешиваться в ее работу...
Братва не поняла бы такого позора...
Выдали бы ему на следующий же день дырявую ложку и поселили бы в петушином углу...
Решение о капитуляции уже принято. Осталось выбрать способ ее пропихивания.
нафіг та Рада?
- драться (можно выиграть, можно проиграть);
- не драться (проигрыш обеспечен).
Дальше каждый решает сам за себя.
Британия и так на пороге коллапса: Шотландия грозит выходом, если состоится Брекзит.
Государства, которые не откажутся от примитивной демократии в пользу меритократии - погибнут. Таков конфликт на предстоящие десятилетия.
пора разгонять этот сходняк зелебанды.
уговаривает???
А сами пока ушли в сторону
С помощью партии ручных молокососов примут и капитуляцию и все непопулярные и антисоциальные законы, которые не могли принять все 28 лет.
Потому что умные политики никогда не возьмут на себя принятие таких решений.
Когда зеленые молокососы сделает своё грязное дело их выкинут как использованный презерватив и во власть вернуться старые добрые Литвины, Богуславевы и т.д.
И все вернется на состояние 2013, только без Крыма, но с ватным Донбассом, без евроинтеграции и нато, но с олигархами и коррупционерами
Между "Зеленский потвердил подписание формулы Штаенмаера" и "Никто ничего не подписывал" - Яременко о "формуле Штайнмайера" прошло 16 часов, три митинга и четыре публикации
Через пару часов может выясниться что Кучма умер в прошлом году
всем спать! и отключите "будильники" (не ссать короче)...все будет ЗЕшебись...