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 Экономика
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Все про:ВР (23755) контрабанда (1827)

 Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт

Бороться с контрабандой исключительно на таможне бессмысленно.

Об этом заявил лидер года в E-commerce-ритейле в сегменте техники, электроники и гаджетов по версии Ассоциации ритейлеров Украины, глава наблюдательного совета компании Comfy Геннадий Вербиленко, передает Апостроф.

Он отметил, что бороться с контрабандой исключительно на таможне бессмысленно — это трата ресурсов, времени, и "борьба с ветряными мельницами", то есть необходимо создавать условия внутри страны, при которых ее невозможно будет реализовать или по крайней мере очень рискованно. По его мнению, три кита, которые позволят преодолеть контрабанду - это применение кассового аппарата, контроль его использования с помощью кэшбек и контроль цепочки прохождения товара от инвойса к покупателю. Отрасль бытовой техники и электроники относится к рисковой категории и фискализация в ней действует два с половиной года, но в связи с отсутствием действенных механизмов проверки и наказания, фискальные чеки выдают далеко не все игроки рынка, что приводит к неконкурентным условиям и потерям для нашего общего государственного бюджета, что не позволяет стране развиваться стремительней. По данным ГФС за 2018 год из 9,3 тысяч магазинов, продающих в Украине бытовую технику и электронику всего 3,2 тысяч магазинов, а это лишь треть выполняют закон и установили кассовый аппарат.

"Мы видим, что принято два законопроекта, которые помогут частично снизить объемы контрабанды, но произойдет это не ранее 2021 года. Выдача чеков покажет товарооборот торгующих предприятий и не позволит использовать ФОП в качестве прикрытия своих теневых оборотов крупными торговыми компаниями, - сказал Вербиленко комментируя законопроекты 1053-1 и 1073 принятые ВР и ожидающие подписи президента, — Имея фискальный чек на выходе невозможно скрыть этот оборот. Не выдавая фискальный чек, можно покупать товар за наличные, за черный кэш у контрабандистов, продавать его и делать вид, что ничего не произошло. Отсутствие фискального чека скрывает товарооборот. Фискализация же позволяет зафиксировать товарооборот. А потребность предъявить документы на происхождение товара снижает, существенно снижает, вероятность, что этот товар поступил из контрабандного источника. Эти законопроекты они не уничтожают контрабанду на 100%. Но они бьют по очень крупному каналу ее реализации. В этом суть", - резюмировал представитель E-commerce-ритейла во время Форума "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти".

Источник: https://censor.net.ua/n3151591
 
 
 Топ комментарии
 
Тому то підбарижники з порохососами і намагаються "розхитувати лодку" за будь-якої нагоди............ Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт - Цензор.НЕТ 6677
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И все молчат про то что "оффициальная техника" продается дороже чем в Европе, причем производится в основном в Рашке. И всё из-за искусственной монополии созданной для дистрибьюторов.
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Тому то підбарижники з порохососами і намагаються "розхитувати лодку" за будь-якої нагоди............ Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт - Цензор.НЕТ 6677
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Если начнут считать по норм себестоимости ее каак в СССР любили то она тебе вообще не по карману будет. Захочет фермер и в себистоимость заложит 11 айфон и новый джип, а не геморой от ее копания.
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Зебил, бакс ныне в 5раз дороже, чем при Юще. Тебя зебила чего от такого не пучит?
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Зеб, ты, наконец понял - что такое зебилы? Но тебе-то, надо использовать слово - дебил, чтобы в каждом посте не представляться.
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Повторяю для тех, кто в танке и тех у кого броня во лбу: дуй бульбу копай, а не лезешь в "чё там у хохлов?".
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Зеб, меня не интересует что там у вас, у хохлов, в голове творится, меня интересует - что там у украинцев?.
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Т.е. на счет того, что во лбу твоем броня непробиваемая, ты не споришь. Понятно.
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я вижу что он не спорит что ты хохол Законопроєкти Ради щодо детінізації б'ють по великому каналу реалізації контрабанди, - експерт - Цензор.НЕТ 1111 Законопроєкти Ради щодо детінізації б'ють по великому каналу реалізації контрабанди, - експерт - Цензор.НЕТ 1111
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хахаха!! какое-то живущее в дерьме пишет под своим совковым флажком как украинцам жить))) у себя на сайтах ссыкотно гадить, товарисч картофельная голова?
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А хтось вважає, що кілограм картоплі має коштувати менше стаканчика розчинної кави?
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Наверно те, кто считает, что Доллар должен был остаться по 8 Гривен...
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и доллар начал дорожать, а при Порошенку дешевел ((((
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ага...при порошенко доллар подешевел с 13 до 28 ))
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цена на картошку зависит от урожая. погавкай про доллар по 100 )) так смешнее))
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Зеленский все правильно делает. Ввел кассовые аппараты, чтобы ликвидировать каналы сбыта кантрабанды. Одновременно поменял руководство таможен. Увиличится поступление в бюджет, Украина станет богаче.
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Красиво пишешь...систему не победить
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Ага. Помирився з ******. В ЛДНР і на Росії свято он з приводу капітуляції України.
Все як ви зелені чоловічки і хотіли.
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Сначала посмотрите на имущество таможенников и тогда поймете где эти статки оседают.
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уволишь одного таможенника, придет другой. Соблазн велик.
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таможенники пыхтят за"долю малую" а основной кэш у чиновников киевских
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Да конечно усложнять работу бизнеса ради удобства начисления налогов придуманных азаровым и порошенкой - это гениально,крупный бизнес всегда отмажется от проверок купленными руководителями в ГФС,а на мелкий,как обычно,обрушится вся армия голодных проверяльщиков.
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Теряет только крупный бизнес сбывающий кантрабанду через липовые ФОП. Малый бизнес только выиграет - уберут с рынка кантрабанду демпингующий с помощью нее крупный бизнес.
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Крупный бизнес всегда выкрутится,левые кассовые аппараты и взятки руководству ГФС все решат,а мелкому бизнесу - нескончаемые проверки после заяв от подставных стукачей,дикие азаровские налоги и расходы на приобретение и обслуживание КА.
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Можно еще и манипулировать данными в базах: вроде чек есть, но на самом деле его нет. Кто-то в курсе, что произошло в Розетке в контексте этого? И более глобальный вопрос: кто-то еще верит, что портновы, коломойские и остальная нечисть при власти хочет платить налоги и делать все честно, без манипуляций и других схем? Еще остались такие идиоты?
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з дРрищеткою нічого не сталося, податки платити не хоче, от і все що сталося.
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Откуда такая уверенность? Тебе так сказали? Или есть точные данные? Все, что я покупал у них, приходило с чеком. Все было нормально. Отсюда и вопрос.
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все і буде добре, чого ти переживаєш, купуй, отримуй чеки. А щодо не хоче платити податків, то Чічьтокін чи як там його хамілія сам сказав, що закриє бізнес.
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И все молчат про то что "оффициальная техника" продается дороже чем в Европе, причем производится в основном в Рашке. И всё из-за искусственной монополии созданной для дистрибьюторов.
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Нужно ввести кассовые апараты и поднять налоги для крупного бизнеса
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Это и происходит. Плюс закрывают канал с липовыми ФОП.
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Наши люди найдут выход обойти аппараты
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Как-то слабовато. Давайте пойдем дальше - обяжем любого покупателя регистрировать на сайте ДПС любую купленную технику (с указанием места покупки, паспортными данными, кодом и пр.). Дебилы, б.я.
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+ если сосед "настучит", что кто-то купил и не зарегистрировал чайник, получит "кешбек".
Ну, чтобы была полная аналогия с 1053-1, 1073.
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Для начала надо бить таможенников.. Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт - Цензор.НЕТ 147
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Сначала крупные сети уничтожат мелких конкурентов и интернет магазины , а затем резко взвинтят цены! Все просто!Глобализация!
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крупные сети - основные клиенты контрабанды. просто у них есть доступ к легализации, благодаря системе.
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Хрень полная. Если не бороться с контрабандой на границе, внутри страны она уже не будет контрабандой
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контрабанда оргнизовывается не на границе, а у чиновника в башке.
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ну шо, когда там контрабандисты выйдут под АП со своими требованиями?
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Если исходить из реальности, то такая "борьба" приведет к резкому удорожания товаров,что в свою очередь ведет к еще более резкому падению спроса и разорению массы предприятий. Это в свою очередь ведет к повышению безработицы и углублению экономического кризиса. Такая реальность,которые не хотят понимать власти. Главная борьба с контрабандой это создание действительно конкурентного свободного рынка, экономический бум,который не предвидется в связи со сдачей Зеленским суверенитета Украины московскому узурпатору
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Это меры направленные на углубления экономического кризиса, который становится уже неизбежным.
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Законопроєкти не потрібні, потріні на кордоні кулеметні гнізда і із них вогонь на ураження без попередження, а на кожному КПП по шибениці із готовим мотузком!!!
Як що не знають як в'язати петлю на кінці, хай звернуться я проконсультую.
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