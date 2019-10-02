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 Политика Украины
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Все про:Госкино (132) Бородянский Владимир (13)

 Министр Бородянский призвал членов Совета по господдержке кино "признать свою несостоятельность и сложить полномочия"

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский призывает действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии сложить полномочия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"1 октября Совет должен был предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации вокруг утверждения победителей 11-го питчинга. И это решение должно учитывать, в первую очередь, интересы участников-финалистов и украинского общества в целом. Решение – нет", - сообщил Бородянский.

По мнению министра, это означает, что если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет у Госкино вообще не будет денег на питчинг.

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"Это означает, что ни сериал, ни анимационный фильм не будет создан при поддержке государства, и мы не сможем как государство определять темы, которые мы хотели продвигать", - добавил он.

Бородянский считает, что сложившаяся ситуация является саботажем интересов киносообщества.

"Это означает, что члены Совета понимали, что они превышают свои полномочия, и сознательно это сделали, так как не предусмотрено никакой ответственности за превышение полномочий. Так же и за принятие решений. И поэтому было бы честно, если бы коллективный орган, который должен принимать решение, признал свою несостоятельность и подал в отставку", - отметил министр.

Напомним, ранее экс-глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко рассказал в интервью Алексею Братущаку на канале Цензор.НЕТ, почему ушел в отставку, о запрете сериала "Сваты", об отношениях с Александром Ткаченко и медаигруппой "1+1", о скандале с фильмом про Стуса, а также о развитии и перспективах украинской киноидустрии. С интервью Ильенко можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3151590
 
   
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Кино вино и домино. Все госсужбы Украины это профанация и коррупуционные кормушки. Даль осознавать что страна осталось в говне как и при Пете, кучме и овоще...
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Не хочуть грошей на "Сратів" виділяти.
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"1 октября Совет должен был предложить решения и пути преодоления этой конфликтной и неоднозначной ситуации вокруг утверждения победителей 11-го питчинга."

Источник: https://censor.net.ua/n3151590

О какой конфликтной ситуации речь?
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Все, что не Скоты - профанация и некомпетентность! Ви цэ зробили разом, идиоты!
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Министр Бородянский призвал членов Совета по господдержке кино "признать свою несостоятельность и сложить полномочия"
вот и засветилась во всей красоте зелёная сущность зе-команды - бесконтрольно пилить бабло (((
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