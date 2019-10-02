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 Политика Украины
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Все про:ВР (23755) Зеленский (3096) Юрчишин (39)

 Зеленский приехал в Раду для переговоров с главами фракций (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду и ведет переговоры с главами фракций.

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Ярослав Юричишин.

Он предположил, что Зеленский приехал обсудить свой план касательно Донбасса.

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"Я надеюсь, что сейчас руководителям фракций представлена последовательность шагов деоккупации, и собираются мысли как это воспринимают представители фракций и политических сил, за которые проголосовали сотни тысяч населения", - сказал Юрчишин.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151589
 
   
 Топ комментарии
 
Тарас Березовец
45 мин. ·

Теперь эту капитуляцию должна ратифицировать Верховная Рада. И каждый депутат будет в ответе за голос «за» или «против».
Но не для того запускали «бешеный принтер», чтобы сейчас он дал сбой. Именно для этой цели и нужны были все эти кухаркины дети, потому что ни один политик, пребывающий при памяти, за такое не проголосует. Это даже не Харьковские соглашения, это путь с боснийскому сценарию развала Украины.
Нет никакой формулы Штайнмайера, есть формула Путина, и её Зеленский сегодня принял без условий. Если бы в Украине был парламент как в Штатах, тут тоже бы началась своя процедура импичмента.
Зеленский своё место в истории уже получил. Он в неё вляпался по самые уши.
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Мирослав Гай‏ @miroslavgai 12 ч.12 часов назад

Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій - Цензор.НЕТ 8432

7 жовтня - день народження Путіна.
На 7 жовтня Зеленський планує відведення українських військ від Золотого.
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Если Украина не признает выборы значит все вернется на свои места Так что Зеленский все правильно делает
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На какие места? А Крым оккупанты вернут? А убийцы понесут наказание?
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Украина не признает выборы"-ха!ха!ха! референдум в Крыму тебе товарисч
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Де в підписаному Чучмою документі є посилання на думку української сторони? Приведіть цитату.
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Все остальное - предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, Источник: https://censor.net.ua/n3151573
а шо у нас в конституции прописаны территории с особым статусом?конституция основной закон,президент гарант конституции,значит будут менять конституцию под особый статус дамбаса
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Вся проблема "формули Штайнмаєра" в тому що, результати виборів і майбутнє України покладається на волю іноземної місії, в якій повно кацапів. Фактично, прокацапсько налаштована сторона буде вирішувати наскільки вибори відповідали українському законодавству, а думка української сторони там навіть непередбачена.
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Кто не смотрел фильм ВВС о Черчилле "Темньіе времена" , посмотрите , как сєр Уинстон работал и доказьівал свою позицию в Британском парламенте. То же происходит сейчас в ВР на встрече президента с руководителями фракций. Удачи всем нам !
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Одне діло Черчіль,а зовсім інше Клоун
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бачили ми вже порівняння одного з Черчілем, другий навіть близько не схожий. Скоріше на Чемберлена.
Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій - Цензор.НЕТ 5093
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Креститесь , когда "кажется". Зраду разгоняют путинские портянки и порохоботьі , сомкнувшие рядьі. Украина должна пройти свою часть пути , но не в одностороннем порядке. РФ-ия точно не сможет вьіполнить пунктьі по безопасности , так , что до вьіборов дело не дойдет на 90%. И будет возможность сменить формат на Будапештский , имхо
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Документ ніяким чином не передбачає виконання ерефією жодних умов. Всі рішення приймаються виключно ОБСЄ, в якій повно кацапів та їх прихильників.
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нет ту сравнил Украину сейчас и Британию тогда. Для Британии это было действительно позорное решение, т.к они могли противостоять Гитлеру. Украина не может. К большому сожалению!
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А хто вирішує що, може, а чого не може Україна? Хто не може протистояти, українські чиновники та бариги?
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І питання чому вони не можуть протистояти- кацапським грошам?
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5 лет простивостояли, а теперь вдруг не может.
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5 лет противостояли, окей. Что дальше? Еще такие-же 5 лет, 10 лет, 20 лет? Украинцев не хватит они нас тупо шапками закидают этих ордловцев миллионы понимаешь?
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а-яй-яй, ордловців мільйони, а українців 300 спартанців залишилося!
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Не закидают. Чечню шапками не смогли закидать, а Украину вдруг смогут. Ерунда это все. Впрочем, все эти договорняки, коту под хвост, все равно украинское общество их не примет.
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Когда Чечня была была совсем другая рашка с нефтью по 10 и разваленной армией где не платили з.п офицерам по пол года. Потом нефть подорожала и сразу нашелся рамзанка который за бабки готов был полюбить россиюшку и сказать фу бородатым. У нас сейчас немного другая ситуация, мягко говоря... нефти у нас вообще нет... рашка сильная не смотря на санкции. Шо делать? Сколько еще окопной войны? 5 лет 10 20?
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После того как Трамп отморозился и попросил Зеленского "решать вопросы на прямую с Путиным" а европейские лидеры во главе с Меркель и Макроном уже в открытую подмахивают Кремлю, ничего другого не остается, к сожалению. Нужно было 30 лет на разваливать и разворовывать армию а развивать обороноспособность. Расплата пришла, к сожалению!
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Британія в 1939, а Ізраїль в 1967 мали ще гірші умови але вистояли.
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так какие гирши умовы ты о чем, Британия была монолитна без дамбасов и еще на секундочку самая великая морская держава с самым мощьным флотом, плюс беззаговорочная экономическая поддержка США. А это тебе не пять джавелинови списанные хаммеры.
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а хіба Україна має 5 джевелінів та списані Хаммери?
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Поддержку США обеспечил Черчиль в тяжельіх переговорах 40г с Рузвельтом , и Англия против Вермахта устоять не могла , от слова совсем. Посмотрите "Темньіе времена" ВВС.
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У Британии как минимум не было сухопутной линни фронта, остров защищал самый мощный флот в мире. Немного другая военная экспозиция согласитесь.
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Подписание представителями Киева «формулы Штайнмайера» говорит о признании права жителей Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, сообщает ТАСС.
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.Т.е. если в 2-х словах --- Украина никакого влияния в ОРДЛО не будет иметь!
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С этим все понятно. Главный вопрос- как ОРДЛО будет влиять на Украину. Вот в чем цимес
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Будут палки вставлять в колеса, где только можно! Особенно в каких то стратегических решениях будут иметь право вето, как то вступление в НАТО и ЕС.
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А как можно вступить в НАТО и ЕС в таком состоянии как сейчас? Да и в принципе вступить в НАТО и ЕС с таким соседом просто не реально. Только прибалты успели в свое время, т.к у них уже тогда было единство в этом вопросе и они смогли воспользоватся временной слабостью соседа. Нам остается только ждать, развивая при этом экономику.
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При этом главы республик предостерегли президента Украины Владимира Зеленского, призвав его не диктовать условия Донбассу. Политики подчеркнули, что Киев не получит контроля над границей до проведения выборов в регионе, отметив важность подготовки закона об автономии с учетом интересов Донбасса. «Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить», - заявили лидеры республик.
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Так згідно "формулі Штайнмаєра" думка україни навіть не передбачається. Вона виступає пасивним капітулянтом, який має тупо виконувати рішення іноземної організації.
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Конь , закон будет принимать ВР , что вьі мелете ? Не путайте местньіе вьіборьі , которьіе под большим вопросом , с серьезньіми вещами.
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Дай цитату з офіційного документа де сказано про якесь рішення України.
Зеленський приїхав у Раду для переговорів із главами фракцій - Цензор.НЕТ 1652
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Предательство в Украине становится профессией и главное хорошо оплачиваемой профессией.
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Хлопцы та дивчины, вы не поняли одного, что россии только и нужна была эта подпись Кучмы. Теперь если Украина начнет опять срывать минские соглашения, Европа снимет с России санкции, и все. России только это и нужно. А будет Донбасс в составе Украины, или Россия возьмет его к себе - ей это все равно. Брать с того донбасса уже особо нечего, там все разрушено и развалено. Путин переиграл всех, вот так вот.
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РФ не сможет вьіполнить самьіе первьіе пунктьі "Минска". Попробуйте вьівезти сотни танков , БТР и БМП с САУ и артсистем . Да и не для того єта танковая армия вводилась на территорию Украиньі. Поєтому , никаких вьіборов не будет , а санкции будут ужесточеньі , по итогу.
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а де там передбачені хоч якісь вимоги для ерефії? Вона там навіть не згадується.
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человек пишет то, что ему хочется, не желая принимать действительность.
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Пунктьі по безопасномти предусматривают вьівод войск и вооружений.
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Трохи вище підписаний Чучмою документ. Де там згадується вивід військ чи озброєнь?
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Как можно не понимать , что єта вся канцелярия - лишь прелюдия к решающим переговорам в Нормандском формате , где общие фразьі о "безопасности" будут конкретизированьі на основе разведданньіх и мониторинга ОБСЕ. Переговорьі еще не начались , а крику !
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В Кремле полагают, что близки к стратегическому успеху своей украинской политики
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».
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«Призрак Штайнмайера бродит по Украине» Октябрь 2, 2019Без рубрикиКомментарии

Судя по всему, сегодня мы начинаем «заход» на очередной разрушительный круг…
Чего сегодня нам остро не хватает? Ну, разумеется, кроме пары/тройки десятков обстоятельных и юридически безукоризненных процессов над некоторыми одиозными бывшими? Нам остро не хватает разговоров. Профессионального объяснения своих действий. Ответов на сложные вопросы. Оперативных разъяснений шагов. Обширной и доверительной коммуникации…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
… Постановочные pr-картинки (которых особенно много было во время избирательной кампании и в первых месяцы после) - это отлично, красиво, современно, креативно). Если в меру…
Постановочные клипы (с хорошо прописанными сценарием и мощным закадровым голосом) - чудесно. Если не раздражает…
Изысканные фотографии «сна в аэропортах славной Лазурки» - просто блестяще. Но только для первых нескольких дней. Потом все это начинает напрягать.
Наше истерзанное, многократно обманутое и растерянное общество все еще имеет много не проговоренных должным образом тем… И сейчас, когда команда банально доделывает работу «хитрых» предшественников по Донбассу - где, кстати, не так и много есть вариантов решений, учитывая все наговорённое и обещанное евро/посредникам Петром Алексеевичем - это особенно остро чувствуется…

Их отвратительная коммуникация (тупо молчим по всем направлениям) очень быстро отравляет общество. Не получая настоящих ответов, оно (общество) начинает самостоятельно заполнять информационный вакуум. Плодить самые невероятные слухи, страшилки. И, конечно же, искренне пугать самих себя. Вкладывать в Зеленского, Штайнмайера, Минские несуществующие смыслы…

… Параллельно с этим на первые роли коммуникаторов выходят… те самые «вчерашние обиженные». Изгои. Проклятые и отверженные)…
Потому что они в теме. Им нечего терять. Они чрезвычайно агрессивны. И они готовы опять перевирать все смыслы, выдавая собственные фантазии и иллюзии за реальность. Они уже беспредельно штурмуют общественное мнение и пугают/пугают/пугают. Классика жанра).
- «Ні капітуляції» - акция националистов под офисом президента. Прямая трансляция
Капитуляция, предательство, призрак Штайнмайера бродит по Украине и собирается втянуть нас в «русскую повестку».
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Нелепо? Да. Но на фоне упорных молчунов и вчерашний рак идеально свистит…
Плохо то, что общество, не получая пусть тяжелых, но объективных ответов, начинает паниковать. И верить эксам. А кое/кто готов опять брать булыжник в руку и возвращаться в эпоху майданных палаток…
… Судя по всему, сегодня мы начинаем «заход» на очередной разрушительный круг. Потому что если команде Зеленского так и не удастся доказать самим себе важность правильных и активных коммуникаций, то паника будет нарастать. И в какой/то момент любые их слова общество начнёт откровенно игнорировать. Сочтя новую команду… трусливой, молчаливой, непонимающей того, что происходит и откровенно недееспособной).
Так что, самое время выходить из мэмасного общения в узком кругу… Хотя зачем? Молча ведь намного уютнее смотреть за «вызреванием» очередной уличной RE…
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