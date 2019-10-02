 Зеленский приехал в Раду для переговоров с главами фракций (обновлено)

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Ярослав Юричишин.
Он предположил, что Зеленский приехал обсудить свой план касательно Донбасса.
"Я надеюсь, что сейчас руководителям фракций представлена последовательность шагов деоккупации, и собираются мысли как это воспринимают представители фракций и политических сил, за которые проголосовали сотни тысяч населения", - сказал Юрчишин.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".
а шо у нас в конституции прописаны территории с особым статусом?конституция основной закон,президент гарант конституции,значит будут менять конституцию под особый статус дамбаса
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.Т.е. если в 2-х словах --- Украина никакого влияния в ОРДЛО не будет иметь!
И вот почему:
1. Не сомневаются, что ОБСЕ подтвердит законность будущих выборов в местные органы власти. В результате в ДНР и ЛНР полностью сохранятся пророссийские администрации, а порядок будет обеспечивать местная полиция.
2. Охрану украинско-российской границы со стороны ДНР и ЛНР будет нести «добровольческий корпус», сформированный в ДНР и ЛНР, а не украинская погранстража.
3. На встрече в «нормандском формате» Зеленский повторит согласие с «формулой Штайнмайера», после чего не сможет отступить назад. А если начнет юлить, то Кремль скажет Западу: мы же предупреждали вас, что Украина - провалившееся государство, что ни с каким украинским руководством нельзя иметь дела.
4. Если Зеленский начнет саботировать реализацию соглашения, то на этот случай предусмотрены шаги, которые быстро отрезвят Киев.
5. Массированные выступления украинцев против соглашения невозможны ввиду их усталости от войны. А разрозненные акции протеста будут нейтрализованы Аваковым.
6. Зеленский попытается «продать» украинскому обществу эту сделку как «мир в обмен на реформы и ускоренное экономическое развитие». Отчасти это справедливо, но и российский бизнес усилит влияние на украинскую экономику.
7. Россия получит смягчение санкций и возможность решающим образом влиять на внешнеполитический курс Украины через «встроенный предохранитель - Донбасс».
Судя по всему, сегодня мы начинаем «заход» на очередной разрушительный круг…
Чего сегодня нам остро не хватает? Ну, разумеется, кроме пары/тройки десятков обстоятельных и юридически безукоризненных процессов над некоторыми одиозными бывшими? Нам остро не хватает разговоров. Профессионального объяснения своих действий. Ответов на сложные вопросы. Оперативных разъяснений шагов. Обширной и доверительной коммуникации…
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
… Постановочные pr-картинки (которых особенно много было во время избирательной кампании и в первых месяцы после) - это отлично, красиво, современно, креативно). Если в меру…
Постановочные клипы (с хорошо прописанными сценарием и мощным закадровым голосом) - чудесно. Если не раздражает…
Изысканные фотографии «сна в аэропортах славной Лазурки» - просто блестяще. Но только для первых нескольких дней. Потом все это начинает напрягать.
Наше истерзанное, многократно обманутое и растерянное общество все еще имеет много не проговоренных должным образом тем… И сейчас, когда команда банально доделывает работу «хитрых» предшественников по Донбассу - где, кстати, не так и много есть вариантов решений, учитывая все наговорённое и обещанное евро/посредникам Петром Алексеевичем - это особенно остро чувствуется…
Их отвратительная коммуникация (тупо молчим по всем направлениям) очень быстро отравляет общество. Не получая настоящих ответов, оно (общество) начинает самостоятельно заполнять информационный вакуум. Плодить самые невероятные слухи, страшилки. И, конечно же, искренне пугать самих себя. Вкладывать в Зеленского, Штайнмайера, Минские несуществующие смыслы…
… Параллельно с этим на первые роли коммуникаторов выходят… те самые «вчерашние обиженные». Изгои. Проклятые и отверженные)…
Потому что они в теме. Им нечего терять. Они чрезвычайно агрессивны. И они готовы опять перевирать все смыслы, выдавая собственные фантазии и иллюзии за реальность. Они уже беспредельно штурмуют общественное мнение и пугают/пугают/пугают. Классика жанра).
- «Ні капітуляції» - акция националистов под офисом президента. Прямая трансляция
Капитуляция, предательство, призрак Штайнмайера бродит по Украине и собирается втянуть нас в «русскую повестку».
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Нелепо? Да. Но на фоне упорных молчунов и вчерашний рак идеально свистит…
Плохо то, что общество, не получая пусть тяжелых, но объективных ответов, начинает паниковать. И верить эксам. А кое/кто готов опять брать булыжник в руку и возвращаться в эпоху майданных палаток…
… Судя по всему, сегодня мы начинаем «заход» на очередной разрушительный круг. Потому что если команде Зеленского так и не удастся доказать самим себе важность правильных и активных коммуникаций, то паника будет нарастать. И в какой/то момент любые их слова общество начнёт откровенно игнорировать. Сочтя новую команду… трусливой, молчаливой, непонимающей того, что происходит и откровенно недееспособной).
Так что, самое время выходить из мэмасного общения в узком кругу… Хотя зачем? Молча ведь намного уютнее смотреть за «вызреванием» очередной уличной RE…