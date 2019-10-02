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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аудит (288) Укроборонпром (786) Абромавичус (442)

 "Укроборонпром" подписал контракт с компанией Baker Tilly Ukraine на проведение аудита. ФОТО

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал контракт с компанией "Бейкер Тилли Украина" на проведение аудита.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, передает Цензор.НЕТ.

"Finally! Сегодня подписали контракт на проведение аудита консолидированной отчетности ГК "Укроборонпром" 2018/2019 с Baker Tilly Ukraine. Двигаемся вперед!" - отметил Абромавичус.

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Консолидированный аудит "Укроборонпрома" не проводился еще ни разу. Международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна. Например, та же Baker Tilly проводила аудит "Укрспецэкспорта".

"Укроборонпром" готов был заплатить за аудит 32,5 млн гривен, "Бейкер Тилли Украина" согласилась провести его за 29,336 млн гривен. Единственный конкурент - "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги" - остановился на цене 29,337 млн гривен.

Напомним, экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн с февраля 2018 года возглавлял Павел Букин.

Ранее, в июле, президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома".

Укроборонпром подписал контракт с компанией Baker Tilly Ukraine на проведение аудита 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151588
 
 
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Порошенко пропонував незалежний МІЖНАРОДНИЙ аудит, ці підсовують містичкову комапаніют "ім. труби- портнова". Куди ви рухаєтесь? Який перед?
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Воровали,воровали,а теперь 30 лимонов платят за прикрытие этого воровства,ну красавы.
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"Бейкер Тилли Украина"

Британська контора, що і треба було довести. Хапуги самі себе перевіряють.
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