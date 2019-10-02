 Приветствую позитивные новости заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.
"Приветствую позитивные новости сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, связанные с разведением и формулой Штайнмайера. Обязательства по Минским соглашениям должны быть выполнены и мир достигнут!" - говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".
Ранее Лайчак заявлял, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений.
«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - подчеркнули Пушилин и Пасечник.
А теперь послушаем про "тупых порохоботов", которые не поняли гениального плана Моники. 😁
Может так и в других местах соприкосновения надо?
Над мостом в Станице Луганской подняли флаги "ЛНР":
По словам политиков, республики будут продолжать участие в переговорном процессе в Минске, чтобы «в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению». «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», - говорится в заявлении.
Об этом сообщает портал nos.nl.
Инициативу поддержали восемь фракций.
Однако министр иностранных дел Стеф Блок заявил, что сложность в основном том, что для этого потребуется «сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России».
(ах-ах...рашу чіпати страшненько)
Зеля, тебе мальчики кровавые не снятся ? Те которые погибли в котлах, устроенных твоими "партнёрами" ? Или "Сватов" больше показывать негде ?
Данный документ означает полную и абсолютную победу российских олигархов: теперь это "внутриукраинский конфликт", и санкции будут сняты, репараций Украине не будет.
где ты выкопал такю суть? Какие основания?
Очільники сепаратистів наголошують, що Україна не отримає контролю над кордоном, а дати виборів в непідконтрольних українській владі регіонах вони визначатимуть самостійно. Про це йдеться у спільній заяві Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.
"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.
"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів.